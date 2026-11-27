Segundo no Grupo F com seis vitórias, o Líbano recebe a China no domingo. O resultado pesará no ranking e, em caso de empate, o gap de pontuação poderia contar.

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Segundo no Grupo F com seis vitórias, o Líbano recebe a China no domingo. O resultado pesará no ranking e, em caso de empate, o gap de pontuação poderia contar.

O Líbano continua a ser o segundo maior grupo de qualificação asiática no Mundo 2027 após perder 86-82 para o Japão. Ele marcou seis vitórias e três derrotas, contra sete vitórias e duas derrotas para o Japão. Coreia do Sul e China seguem, com cinco vitórias cada, à frente da Arábia Saudita e Qatar, que têm quatro.

A seleção libanesa recebe a China no domingo 29 de novembro às 21h, hora de Beirute, no complexo Nouhad Nawfal. No mesmo dia, a Arábia Saudita recebeu a Coreia do Sul e o Qatar jogou contra o Japão.

Uma vitória colocaria a China em dois jogos

Um sucesso levaria o Líbano a sete vitórias contra cinco para a China. A Coreia do Sul, mesmo ganhando na Arábia Saudita, só teria seis. O Líbano permaneceria, portanto, entre as duas equipes com mais vitórias no final do dia, dois jogos no final. Uma vitória no domingo não seria sinônimo de uma qualificação adquirida.

Em caso de derrota, a China se juntaria ao Líbano com seis vitórias e quatro derrotas. Teria vencido ambos os seus confrontos e lideraria o Líbano numa départage limitada a estas duas equipas. Se a Coreia do Sul também vencer, três equipes acabariam com seis vitórias: então uma mini-classificação de seus confrontos teria que ser estabelecida, em vez de comparar apenas o Líbano ea China.

Por que o gap de pontuação pode contar

China venceu o jogo de 89–87 em 31 de agosto. Se as duas equipes acabarem empatadas e estiverem sozinhas, uma vitória libanesa no domingo com três ou mais pontos reverteria a lacuna cumulativa em ambos os jogos. Uma vitória de dois pontos limparia exactamente a lacuna e envolveria os seguintes critérios do regulamento. Uma vitória de um ponto deixaria a China à frente na lacuna cumulativa, no mesmo caso de dois empates.

As regras do FIBA prevêem a qualificação dos três primeiros times em cada um dos dois grupos e o quarto melhor. O Qatar, qualificado como país anfitrião, não ocupa um lugar no ranking de qualificação final, mesmo que os resultados de seus jogos sejam mantidos. Os rankings exibidos após o encontro com o Japão ainda não correspondem à tabela que atribuirá os lugares ao Mundo.

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