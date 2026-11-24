Os incêndios são relatados em Khiam e Zibqin Valley. Os porta-aviões libaneses pedem uma greve às seis horas. Em Riade, as autoridades sauditas anunciam onze feridos. Teerão mantém as suas condições para negociar com Washington. Em Gaza, dez pessoas morreram na terça-feira, incluindo uma ferida desde sexta-feira.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Quarta-feira 25 de Novembro de 2026, meia-noite em Beirute.Os incêndios foram relatados na terça-feira à noite em Khiam e Zibqin Valley, após uma explosão em Kfar Tebnit. Os sindicatos de transporte rodoviário pediram uma greve às 6 da manhã, com as procissões esperadas no centro de Beirute. O Qatar continua seus esforços com Washington enquanto Teerã mantém suas condições. Em Gaza, o registro palestino do dia atingiu dez mortes, incluindo os feridos antes de terça-feira.

Sul do Líbano: Tiroteio em Khiam e Zibqin Valley

Na noite de terça-feira, 24 de novembro, correspondentes da agência oficial libanesa relataram disparos automáticos em Khiam, distrito de Marjayoun. Seu despacho 2213 atribuiu fogo ao exército israelense e não especificou a hora de início ou suas consequências. Um ponto separado, publicado anteriormente, relatou fogo de artilharia israelense no Vale Zibqin. Não foram relatados resultados humanos para estes dois episódios nos relatórios consultados.

Em Kfar Tebnit, uma grande explosão atribuída ao exército israelense foi relatada mais cedo naquela noite. Esta informação descreve três factos distintos: não estabelecem que são abrangidos pela mesma transacção.

Transporte: greve das 6h às 12h, procissões das 9h30

As federações de transporte rodoviário e os sindicatos estão a planear comícios às 6 horas em Beirute, no Monte Líbano, no Norte, no Sul e em Bekaa. Às 9h30 da manhã, as procissões devem ser feitas de vários pontos em Beirute Maior para Riad al-Solh e Mártir quadrados. Uma conferência de imprensa sindical está agendada às 10h30 em Riad al-Solh Square.

Os organizadores dizem que querem deixar as estradas abertas para veículos civis. Este anúncio não garante uma circulação de fluidos perto de reuniões. O movimento visa garantir a implementação dos compromissos assumidos pelas autoridades aos profissionais do setor, em especial sobre ajudas aos motoristas e condições para o exercício da profissão.

Baalbeck: Cinco prisões detalhadas pelo exército, um homem ferido

As Forças Armadas libanesas anunciaram buscas em Charaoné, Baalbeck, como parte de uma investigação sobre o suposto tiroteio e tráfico de narcóticos. O corpo do comunicado de imprensa distingue cinco pessoas presas e um sexto homem, ferido durante uma troca de fogo e, em seguida, levou ao hospital. Ele não especificou se tinha sido detido. O Comando diz que apreendeu armas, munições e narcóticos. A investigação continua sob o controle do judiciário.

Riyadh: Beirute e Abu Dhabi condenam o ataque

O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam condenou o ataque a uma torre no distrito financeiro de Riade e expressou sua solidariedade com a Arábia Saudita. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Emirati emitiu uma condenação separada. As autoridades sauditas relataram 11 lesões.

Irã: Doha continua · Vozes globais

O Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, encontrou-se com o Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, em Washington. Doha apoia uma solução diplomática que garante a liberdade de navegação e abre caminho para um acordo regional. Esta reunião não constitui uma retomada de conversações directas entre os Estados Unidos e o Irão.

O Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, repetiu na terça-feira que o Irão não negociaria até que fossem cumpridas sete condições, sem re-listar todas elas. No Estreito de Ormuz, os Guardas Revolucionários alegaram que três petroleiros haviam atingido minas e pegado fogo. A UKMTO, por sua vez, informou que três embarcações tinham sido afetadas por projéteis indeterminados e que suas tripulações eram seguras e sólidas. Não há nada que identifique os três navios da declaração iraniana como os do boletim marítimo.

Gaza: Dez mortes na terça-feira, incluindo ferimentos de dias anteriores

A agência pública palestina, citando fontes médicas, registrou dez mortes na terça-feira na Faixa de Gaza. Entre elas estava uma mulher de 30 anos que morreu de ferimentos sofridos na sexta-feira no campo de Noussiirat. A primeira avaliação do dia incluiu três mortes na área de Wadi Gaza e três em Al-Mawasi, a oeste de Khan Yunes. As dez mortes registadas não correspondem a dez pessoas mortas nas greves de terça-feira.

Minas terrestres e resíduos explosivos: quase 7.000 vítimas identificadas em 2025

O relatório anual do Landmine Monitor, divulgado na terça-feira, identificou 6.929 minas terrestres e restos explosivos de vítimas de guerra em 2025, incluindo 1.955 mortes. Esta é a revisão anual mais elevada desde 2020. A Birmânia e a Síria são as duas maiores vítimas. O relatório recorda que o Tratado de proibição de minas antipessoal entrou em vigor para o Líbano em 1 de novembro de 2026, seis meses após a sua adesão.

Ucrânia: necessidades de Kiev para 2027

Antes de representantes de comunidades ucranianas, Volodymyr Zelensky estimou na terça-feira que seu país precisaria de pelo menos 115 bilhões de euros em 2027. Esta é uma estimativa de Kiev, não um novo compromisso financeiro europeu. A questão deverá figurar na ordem do dia do Conselho Europeu de 26 e 27 de Novembro.

Capa: Khiam visto de Marjayoun, foto de arquivo publicada em 2019. A imagem não mostra os tiroteios de 24 de novembro. François El Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews