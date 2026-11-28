Em França, o salário mínimo aumenta em 1 de dezembro de 2026, no mesmo dia que o preço de referência do gás. O prémio de Natal é anunciado a partir de 15 de Dezembro para os beneficiários que preencheram as condições em Novembro, sob reserva do decreto. O aumento da Smic é inscrito no Jornal Oficial; o gás é um indicador, não todas as faturas.
Smic: 30,33 euros brutos mais por mês em tempo integral
Publicado em 26 de Novembro, o decreto de 25 de Novembro eleva o salário mínimo de 12,31 euros brutos por hora a partir de 1 de Dezembro. Por 35 horas por semana, aumenta de 1 867,02 para 1 897,35 euros brutos por mês, ou 30,33 euros a mais. O Serviço Público estima o montante líquido mensal de 1 501,94 EUR no caso geral. O montante inscrito no decreto é expresso em bruto.
O texto aplica-se antecipadamente ao cálculo do ajustamento anual e acrescenta um impulso. O aumento diz respeito ao piso legal, nem todos os salários. Em Maiote, o decreto fixa um valor próprio: 9,71 euros brutos por hora, ou 1.472,68 euros brutos por mês na mesma base.
Gás: um preço de referência crescente, para comparar com o seu contrato
A Comissão Reguladora de Energia anuncia um aumento médio de 5,8% no preço de referência do gás natural em dezembro em relação a novembro. O indicador é usado para comparar ofertas residenciais. Não substitui o preço da hora de quilowatt nem o montante da subscrição indicado nos termos do fornecedor.
Para uma oferta indexada a este preço de referência, a fórmula do contrato determina como o aumento é transmitido. Um contrato de preço fixo não acompanha mecanicamente o movimento do marcador. O gasto do mês também depende da quantidade consumida, que pode aumentar quando o aquecimento funciona mais.
Prémio de Natal: duas datas em função do mês de direito
O calendário publicado em 27 de Novembro pelo Serviço Público prevê um pagamento automático a partir de 15 de Dezembro às pessoas que receberam em Novembro o RSA, o subsídio especial de solidariedade ou o subsídio de pensão equivalente. Para aqueles que começam a receber um desses benefícios em dezembro, o cronograma prevê o pagamento a partir de janeiro de 2027. Nenhum formulário é fornecido para reclamar o bônus.
Além de Mayotte, o Serviço Público cobra 152,45 euros para uma única pessoa sem filho na RSA e 320,15 euros para um casal com dois filhos na RSA. Para os beneficiários da SASA ou da AER, o montante anunciado é fixado em 152,45 euros, com exclusão da Mayotte. Como em 28 de novembro, o decreto que torna o pagamento condicional não tinha sido publicado.
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