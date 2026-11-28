Na escola pública Zuk Mosbeh em Kesrouan, estudantes com deficiência receberam materiais e sessões de reabilitação apropriadas. O programa libanês de educação inclusiva, para o qual a Croácia contribui, inclui também assistência ao transporte, apoio escolar e acompanhamento para crianças deslocadas durante os encerramentos.

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Material didático adaptado, sessões de reabilitação e, quando a viagem é um obstáculo, assistência ao transporte: o programa de educação inclusiva libanesa funciona em várias causas de ausência da escola. Uma delegação do Ministério croata dos Negócios Estrangeiros viu alguns deles na escola pública Zuk Mosbeh em Kesrouan durante uma missão regional de 14 a 21 de novembro de 2026. Ela se reuniu com a gerência, a equipe multidisciplinar, os alunos que receberam equipamentos ou cuidados adequados, bem como seus pais.

Cento e vinte crianças acompanhadas no Líbano

A UNICEF atribui à contribuição croata a avaliação das necessidades e o apoio individual de 120 crianças com deficiência no Líbano. O número diz respeito à componente nacional do financiamento da Croácia, não à escola Zouk Mosbeh. A UNICEF não detalha quantas crianças beneficiaram de cada benefício: o apoio poderia incluir sessões de reabilitação, assistência técnica ou uma contribuição para o transporte, dependendo da situação do aluno.

O financiamento abrangeu também 120 sessões de sensibilização e atividades locais contra a estigmatização da deficiência. Trata-se de uma série de sessões, distintas do número de crianças acompanhadas. Os resultados da visita não indicam quantos pais, alunos ou professores participaram dessas atividades.

Manter suporte quando a escola fecha

Após a escalada do conflito em março de 2026 e o encerramento das escolas públicas, parte do acompanhamento foi realizado em centros de alojamento coletivo para crianças deslocadas com deficiência. Os serviços então retomaram nas escolas à medida que foram reabertos, segundo a UNICEF. A Agência não publica uma conta separada para as crianças acompanhadas de centros de alojamento, nem publica um saldo de frequência após o seu regresso à escola.

A política nacional de educação inclusiva aprovada em 2023 prevê também tomar medidas sobre o que o aluno encontra em sala de aula: materiais acessíveis, materiais escolhidos conforme necessário e avaliações adequadas. O Ministério cita, em especial, o desenvolvimento de recursos em Braille e a utilização de tecnologias assistivas. O apoio ao transporte facilita o acesso ao edifício; Os arranjos educacionais determinam então como o estudante pode ler, comunicar ou passar uma avaliação com seus pares.

De 30 escolas piloto a 180 escolas públicas

O Ministério da Educação lançou o programa com apoio da UNICEF no ano letivo de 2018-19. De 30 escolas piloto, chegou a 180 escolas públicas de acordo com o desempenho da UNICEF em novembro de 2026. O ministro Rima Karami já havia anunciado este total em dezembro de 2025. Não são, portanto, 180 novas vagas este ano. A generalização até 2030 continua sendo um objetivo do ministério.

Para uma família que prepara uma inscrição, as questões mais úteis a serem colocadas na instituição são os ajudantes disponíveis no local, a sua frequência, a rota e o responsável pelo acompanhamento. A visita de Zouk Mosbeh documentos serviços realmente recebidos por estudantes; Não apresenta um calendário de admissão nem uma lista de benefícios disponíveis em cada uma das 180 escolas.

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