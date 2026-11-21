O tributo a Camille Chamoun é às 13h. No Sul, a reabilitação dos hospitais é discutida com os Emirados. Teerã coloca suas condições em Washington e Peru avalia os danos do terremoto de Junín.

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Sábado, 21 de Novembro de 2026, 8:00 em Beirute.O tributo a Camille Chamun ocorrerá às 13h em Deir el-Qamar, e não às 11h30 em Beirute, olheiros e guias encontram-se na Praça dos Mártires antes do discurso do Presidente Joseph Aoun. No Sul, as necessidades de serviços de saúde danificados foram discutidas com os Emirados Árabes Unidos. Internacionalmente, Teerão estabelece suas condições para uma retomada do diálogo com Washington, enquanto o Peru avalia os danos de um terremoto de magnitude 6.7.

Independência: Tributo a Camille Chamoun às 13h

A Presidência libanesa corrigiu um calendário de comemorações neste sábado. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Youssef Rajji, vai lançar uma coroa de flores às 13 horas sobre o túmulo da ex-presidente Camille Chamun em Deir el-Qamar. O programa tinha até agora indicado as 11h30. Esta correcção diz respeito a esta homenagem, não a todas as cerimónias.

Em Beirute, uma reunião de batedores e guias foi anunciada na Praça dos Mártires das 16h às 17h30. É uma nomeação separada de Nahr al-Kalb, onde Joseph Aoun deve falar às 18h. Dois acessos costeiros na área de Nahr al-Kalb serão fechados a partir das 15h, de acordo com o aviso de trânsito anunciado na sexta-feira. O 83o aniversário da independência cai domingo, 22 de novembro. Administrações, instituições públicas e municípios fecharão nesta segunda-feira 23, de acordo com a nota do governo. Este anúncio não se aplica a todas as empresas privadas ou bancos.

No Sul, hospitais danificados no coração de uma troca com os Emirates

Na sexta-feira, Joseph Aoun pediu que a reabilitação e o equipamento de hospitais e centros de saúde danificados no Sul estivessem entre as prioridades da cooperação com os Emirados Árabes Unidos. Emirati Ministro da Saúde Ahmed Ali Al Sayegh disse que estava disposto a apoiar instituições libanesas. Ele e seu homólogo Rakan Nassereddine devem discutir as necessidades a serem atendidas, incluindo as do Centro de Câncer Infantil. A declaração de Baabda não menciona qualquer financiamento acordado, qualquer canteiro de obras atribuído, ou qualquer calendário.

Irão: Protocolo de Islamabad rejeitado, diálogo ainda possível de acordo com Teerão

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, afirma que o memorando de Islamabad já não está em cima da mesa. Distingou o documento em si dos compromissos que continha, o que, segundo ele, poderia servir de ponto de partida para um acordo. Ele disse que o Irã estava pronto para discutir se Washington estava tomando medidas para restaurar a confiança e ofereceu garantias contra uma retomada das hostilidades. Na sexta-feira, Donald Trump indicou que os termos propostos por Teerã não lhe agradavam. Não foi anunciado qualquer novo acordo ou calendário para o reatamento das negociações.

Peru: primeiro dano registrado após o terremoto de Junín

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o centro do Peru na sexta-feira às 19:09 hora local, de acordo com o Instituto Geofísico peruano. Em seu relatório das 21h40 em Lima, a proteção civil informou uma pessoa ferida no centro da capital. Também relatou danos à habitação, danos ao hospital Pichanaqui, cortes de energia e restrições de tráfego após quedas de rocha. As avaliações estão em curso e esta não é uma avaliação nacional definitiva.

União Europeia: um modelo BYD abrangido por uma decisão provisória

O Tribunal de Haia proibiu a comercialização na União Europeia do SUV híbrido Ti7 da BYD. O juiz, apreendido por Jaguar Land Rover, considerou que várias partes da carroçaria eram muito reminiscentes do projeto protegido do Defensor. O Ti7 ainda não estava à venda na União, segundo o tribunal. A decisão não afecta o resto da gama BYD nem o mercado do Reino Unido.

Em Beirute, uma exposição de selos de fim de semana

A exposição filatélica abre neste sábado no Sofitel Le Gabriel em Ashrafieh das 11h às 19h. A inauguração está marcada para as 15h, após a abertura ao público. Os mesmos horários são anunciados no domingo.

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