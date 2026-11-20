Sábado 21 de novembro de 2026, edição da meia-noite em Beirute. A estrada costeira será cortada esta tarde em dois locais perto de Nahr al-Kalb para levantar a bandeira. O Palácio Real Belga especifica o programa de Philippe no Líbano. Em Gaza, duas críticas divergem após uma greve em Al-Bureij, enquanto a França convoca uma reunião da ONU sobre a Ucrânia.
Nahr al-Kalb: dois acessos costeiros fechados das 15h00
Para a cerimônia de hasteamento da bandeira, as Forças de Segurança Interna anunciaram dois encerramentos na estrada costeira das 15h até o final da cerimônia. Eles dizem respeito à viagem do quartel de Fohud para Nahr al-Kalb e a fábrica de Zuk para o túnel. Os carros podem continuar a usar a estrada. Não foi anunciado tempo para reabrir a estrada costeira.
Uma medida separada proíbe caminhões em ambas as direções entre o Casino do Líbano e Beirute, das 16h às 21h. Os veículos militares e os camiões ou os serviços de segurança, independentemente do seu tipo e categoria, bem como os veículos dos bombeiros libaneses e internacionais, a defesa civil e a Cruz Vermelha libanesa, estão isentos. A Presidência anunciou uma mensagem de Joseph Aoun às 18 horas, transmitida ao vivo. Este calendário não é o da reabertura.
O rei Filipe esperava em Beirute e Tibnin
O rei Filipe é esperado no Líbano em 4 e 5 de dezembro, a convite de Joseph Aoun, com o ministro belga das Relações Exteriores Maxime Prévot. O Palácio anuncia conversações com o Chefe de Estado, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam e o Presidente da Câmara, Nabih Berri. Em Tibnin, o rei deve reunir-se com as autoridades locais, visitar um hospital criado com o apoio da Bélgica, entre outros, e prestar homenagem a quatro soldados belgas que morreram durante o seu destacamento para a UNIFIL. O Palácio não dá nome ao hospital.
Na Jordânia, onde deverá intervir em 6 e 7 de Dezembro, Philippe dirigir-se-á ao plenário da Conferência de 7 de Dezembro sobre o Direito Internacional Humanitário. Uma visita ao campo de refugiados sírio Zaatari também está incluída no programa anunciado.
Sul do Líbano: Relatórios para Haddatha e Khiam
A Agência Nacional de Informação informou na noite de sexta-feira novos ataques aéreos israelenses em Haddatha, diferente das explosões que relatou no início do dia. Um correspondente de agência também designou o exército israelense para arrancar oliveiras em Khiam. Os despachos não dão uma avaliação humana e não permitem uma contagem independente das greves.
Gaza: Os resultados diferem após uma greve em Al-Bureij
A agência palestina WAFA, citando fontes médicas, relatou duas mortes e vários ferimentos após um ataque israelense na sexta-feira à noite no campo Al-Bureij na Faixa de Gaza central. Autoridades hospitalares citadas por outra agência relataram quatro mortes para a greve. Os dois dígitos se relacionam com o mesmo evento e não se somam. Não foi estabelecido nenhum balanço definitivo no encerramento.
Ucrânia: Paris solicita reunião do Conselho de Segurança
Wharf Orsay pediu uma reunião do Conselho de Segurança na sexta-feira após as greves russas na Ucrânia. Distingue-se entre os atentados de 19 de Novembro a Kiev e a noite seguinte, que mais uma vez afectaram os civis e as infra-estruturas, nomeadamente em Kiev e Lviv. Viena convocou o embaixador russo e não apresentou sua representação como alvo direto. O pedido francês não significa que o Conselho se tenha reunido.
Em Bruxelas, uma declaração comum sobre o Líbano
No final da cimeira de 20 de Novembro, a União Europeia e o Reino Unido reafirmaram o seu apoio à soberania e à integridade territorial do Líbano. A sua declaração também condenou a violência e a expansão de colonatos na Cisjordânia, e apelou à coordenação da ajuda humanitária e da reconstrução em Gaza. O texto não anuncia uma decisão sobre pós-FINUL.
Fundo soberano de riqueza do Catar visa novos investimentos na Alemanha
Na sequência das conversações entre Friedrich Merz e Tamim ben Hamad Al Thani em Berlim, a declaração conjunta refere a intenção da Autoridade de Investimento do Catar de investir mais 15 mil milhões de euros na Alemanha ao longo de cinco anos. O texto afirma que estes investimentos dependem das decisões específicas dos investidores em causa. Não menciona os montantes já pagos nem a distribuição entre sectores.
Futebol: Quatro vitórias para o libanês sob 17
Já qualificado para a Copa Sub-17 Asiática, o Líbano venceu Bahrein 2-1 sexta-feira em Salalah, de acordo com a Confederação de Futebol Asiático. Ele terminou o grupo de qualificação G com doze pontos em quatro reuniões. O resultado termina a fase do grupo; não constitui uma nova qualificação.
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