Shabaa e Zawtar Oeste, reconstrução e pós-FINUL: o ponto no Líbano. Internacionalmente, a COP31 está a negociar o seu primeiro projecto e Pequim anuncia uma cimeira a três. Na França, o debate social precede a greve de 17 de novembro. A edição da meia-noite termina às 1:37 da manhã.

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Edição noturna de terça-feira, 17 de novembro de 2026. Turno da meia-noite às 1:37 da manhã em Beirute.As informações coletadas nesta síntese foram verificadas na noite de segunda-feira, 16 de novembro. Em primeiro plano: Shebaa e Zawtar Oeste no sul do Líbano, reconstrução e pós-FINUL. No mundo, as negociações sobre o clima e a cimeira anunciada em Shenzhen estão a abrir novas reuniões. Na França, o debate presidencial precede um dia de mobilização social.

Shebaa: Uma reivindicação de Israel e exigências de garantias

No sul do Líbano, o exército israelense afirma ter prendido dois homens na área de Shebaa na noite de domingo a segunda-feira. Ela afirma que eles estão sendo entrevistados pelos seus serviços de segurança. Sua declaração apresenta-os como membros das Brigadas Libanesas relacionadas ao Hezbollah, mas esta associação não é verificada de forma independente. Ele não diz os nomes deles. Do lado libanês, a Comissão Nacional de Direitos Humanos pediu detalhes sobre o destino dos irmãos Asaad e Mohammad Hamdan, que haviam sido levados de acordo com relatórios de suas casas. Ela pediu acesso às suas famílias, um advogado e a Cruz Vermelha. A alegação de Israel complementa as informações de segunda-feira; Não descreve uma segunda operação que ocorreu à noite.

Zawtar Oeste: o exército nega e afirma continuar suas missões

Também no sul, o comando do Exército Libanês negou informações sobre Zawtar West e as áreas piloto. Afirma continuar as suas missões de segurança de acordo com os acordos existentes e acompanhar o regresso dos habitantes, apesar dos ataques israelitas continuados. Este comunicado de imprensa não conclui que toda a região seja segura. As restrições locais e as instruções de viagem continuam a ser respeitadas.

Waltz e o pós-FINUL: posições, não um acordo

No plano diplomático, a visita de Mike Waltz a Beirute trouxe à frente o desarmamento do Hezbollah e o futuro da presença internacional no Sul. Após seu encontro com Nabih Berri, o embaixador dos EUA na ONU pediu uma entrega voluntária de armas ao Estado. Nawaf Salam defende uma presença internacional sob o mandato do Conselho de Segurança e um calendário que combina a retirada de Israel, a autoridade do Estado e a verificação dos compromissos. Não podem ser considerados novos acordos de desarmamento ou disposições alternativas para a UNIFIL com base nessas declarações.

Banco Mundial: preparação para a reconstrução e restabelecimento do crédito

Para a reconstrução, o Banco Mundial está a preparar um quadro de parceria com o Líbano para os próximos cinco anos. Anna Bjerde, sua diretora-geral de operações, indicou após uma reunião com o ministro das Finanças Yassine Jaber. Referiu ainda uma possível extensão do projecto LEAP de ajuda de emergência. Este não é um novo envelope já aprovado. Os montantes, calendário e pormenores de qualquer extensão ainda não foram especificados. Sublinhou também o tratamento da crise bancária e o acesso das empresas ao crédito.

COP31: um projecto de texto sem consenso

Em Antalya, as negociações da COP31 estão a entrar numa fase decisiva. Um primeiro projecto de decisão propõe acelerar a libertação de combustíveis fósseis. O texto refere-se também a um aumento do financiamento para adaptação às consequências das alterações climáticas. A Presidência da Conferência afirma que esta primeira versão não reflecte um consenso. Por conseguinte, algumas propostas podem ser alteradas ou suprimidas antes do acordo final. Esta base de negociação deve distinguir-se de um compromisso adoptado por todos os Estados.

Shenzhen: uma cimeira a três anunciada para quinta-feira

Outro evento internacional: Pequim anuncia uma cúpula reunindo Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin na quinta-feira, 19 de novembro, em Shenzhen. O Ministério das Relações Exteriores da China enfatiza a paz global e a estabilidade estratégica. As questões nucleares e o Irão estão entre os temas mencionados no lado americano, sem uma agenda comum detalhada. O anúncio de uma reunião não significa que já tenha sido alcançado um acordo.

França: debate social e perturbação terça-feira

Em França, o debate presidencial de segunda-feira à noite confrontou as propostas de cinco candidatos sobre vida e habitação caras. As trocas cobriram impostos, salários, apoio familiar, rendas e construção. Estas propostas de campanha não são medidas que tenham entrado em vigor. Na terça-feira, a mobilização social também levará a adaptações em determinados trens e RER. As estações de Paris devem fechar às 11 horas de Paris, por decisão da prefeitura. Os passageiros devem verificar a sua viagem completa e as ligações, tanto no caminho como no regresso.

MEA: A321XLR esperado em Beirute

Middle East Airlines está à espera do seu primeiro Airbus A321XLR em Beirute na terça-feira. A chegada anunciada não vale a pena lançar uma nova linha ou confirmar sua primeira rotação comercial. Os horários e destinos continuam a ser seguidos com a empresa. Os desenvolvimentos futuros serão seguidos nas edições e indicações da Libnanews.

Fotografia por arquivos: a Linha Azul em Ras Naqoura. Data da filmagem não indicada; fotografia no banco desde agosto de 2019. François el Bacha / Libnanews. Ilustração geográfica, não um evento de 16 de novembro.

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