Da euforia das avaliações à contração da USTECH 100: a Nasdaq-100 retornou em torno de 25 500 pontos na sessão de 20 de novembro. Bernard Raymond Jabre retorna ao sinal que havia publicado antes da inversão.
O sinal tinha sido emitido antes da capotagem
Em 28 de agosto de 2026, Libnanews publicou meu estudo « Avaliação da avaliação de ações de IA ». O objetivo não era negar a revolução da inteligência artificial, mas medir o preço já pago pelo mercado para esta revolução. O Índice de Ciclo de Valorização do IA do BRJ chegou então a cerca de 82/100, fase avançada do ciclo de recuperação: altas avaliações, expectativas muito exigentes e margem de erro reduzida.
Esse alerta foi ainda anterior: em 20 de maio de 2026, em « Inteligence Artificial, Financial Cycles and the BRJ Global Cycle Index », IA estimada em uma área de 78 a 88/100, descrita como uma fase de « euforia institucional avançada ». Foi, portanto, um diagnóstico ex ante, vários meses antes da cimeira de Outubro.
O que 82/100 significava
A tecnologia pode ser revolucionária enquanto se paga em excesso na Bolsa de Valores. Com 20, 40 ou, por vezes, quase 67 vezes o volume de negócios, os preços já incorporam vários anos de crescimento futuro. Nos pressupostos estudados, os casos mais extremos exigiram aumentos de renda de até 40 a 50 por cento ao ano durante vários anos para normalizar múltiplos sem destruição de valor.
» Grandes bolhas não nascem em torno de tecnologias absurdas. Eles nascem em torno de verdades extraordinárias… pagos demais. »
Do sinal para o topo, depois para o giro
|Data
|Nasdaq-100
|Evento
|Leitura cíclica
|28 de agosto de 2026
|29 433,43
|Publicação do estudo de avaliação da IA
|Índice BRJ AI
|6 de outubro de 2026
|31 224,69
|Cimeira de encerramento observada
|Extensão do ciclo terminal
|28 de outubro de 2026
|29 813.16
|T0 do Relógio de Ciclo Global BRJ
|Touro maduro / mudança cíclica
|20 de novembro de 2026
|25 500 (em sessão)
|Correcção profunda
|Contração — ~1h30 a 2h00
Entre 28 de agosto e 6 de outubro, o Nasdaq-100 ainda ganhou cerca de 6%. Isto é normal numa leitura cíclica: identificar uma área de avaliação extrema não significa fingir conhecer o último ponto do mercado. Desde o pico, o índice diminuiu em cerca de 18%. Em comparação com 28 de Agosto, a diminuição aproxima-se actualmente de 13% e, em relação ao T0 de 28 de Outubro, aproxima-se de 14%.
Os três níveis históricos são cercas Nasdaq-100 publicadas pela Nasdaq e transmitidas pela Reserva Federal de St. Louis. O nível indicado para 20 de novembro é um benchmark durante a sessão, não um curso de encerramento.
Onde estamos hoje em dia?
A leitura atual provavelmente coloca o USTECH 100 por volta de 1h30-2h00 no relógio BRJ: após as 12h Top/Euphoria e Distribuição por volta de 1h, o mercado teria entrado na fase de Contração. Essa posição é uma estimativa do modelo BRJ e não uma medida cronológica: o relógio mede o estado do ciclo, não o número de dias decorridos.
O modelo BRJ é uma ferramenta analítica específica do autor; sua posição não é dados oficiais do mercado nem garantia de desempenho futuro.
O ponto-chave é que a correcção por si só não é suficiente para declarar o ciclo completado. Uma fase descendente pode envolver rebotes violentos. Para considerar que o processo de contração está completo, será necessária padronização suficiente das avaliações, posicionamento, liquidez e indicadores de tendência e momentum.
Conclusão: A IA continua, mas seu ciclo de mercado de ações mudou
A inteligência artificial provavelmente não está no fim de sua história tecnológica. Mas o mercado de ações pode corrigir perfeitamente vários anos de antecipação excessiva como a tecnologia continua a crescer.
Esta é precisamente a distinção feita pela análise publicada em Maio e depois em Agosto: não confunda o poder de uma revolução industrial com o preço que um investidor tem de pagar para participar.
Estávamos então na parte superior do ciclo. Hoje, os dados do mercado indicam que passamos à sua fase descendente. A questão não é mais se as avaliações foram tensas, mas até onde sua normalização terá que ir antes que o par rendimento/risco se torne verdadeiramente atraente novamente.
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