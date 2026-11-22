Após uma cimeira no início de Outubro, o Nasdaq-100 regressou cerca de 25 500 pontos em sessão em 20 de Novembro. Bernard Raymond Jabre releia essa correção de seu modelo de ciclo de avaliações. Distingue o progresso da inteligência artificial do preço que os mercados pagaram para antecipar.

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Da euforia das avaliações à contração da USTECH 100: a Nasdaq-100 retornou em torno de 25 500 pontos na sessão de 20 de novembro. Bernard Raymond Jabre retorna ao sinal que havia publicado antes da inversão.

O sinal tinha sido emitido antes da capotagem

Em 28 de agosto de 2026, Libnanews publicou meu estudo « Avaliação da avaliação de ações de IA ». O objetivo não era negar a revolução da inteligência artificial, mas medir o preço já pago pelo mercado para esta revolução. O Índice de Ciclo de Valorização do IA do BRJ chegou então a cerca de 82/100, fase avançada do ciclo de recuperação: altas avaliações, expectativas muito exigentes e margem de erro reduzida.

Esse alerta foi ainda anterior: em 20 de maio de 2026, em « Inteligence Artificial, Financial Cycles and the BRJ Global Cycle Index », IA estimada em uma área de 78 a 88/100, descrita como uma fase de « euforia institucional avançada ». Foi, portanto, um diagnóstico ex ante, vários meses antes da cimeira de Outubro.

O que 82/100 significava

A tecnologia pode ser revolucionária enquanto se paga em excesso na Bolsa de Valores. Com 20, 40 ou, por vezes, quase 67 vezes o volume de negócios, os preços já incorporam vários anos de crescimento futuro. Nos pressupostos estudados, os casos mais extremos exigiram aumentos de renda de até 40 a 50 por cento ao ano durante vários anos para normalizar múltiplos sem destruição de valor.

» Grandes bolhas não nascem em torno de tecnologias absurdas. Eles nascem em torno de verdades extraordinárias… pagos demais. »

Do sinal para o topo, depois para o giro

Referências de mercado e leitura do modelo BRJ Data Nasdaq-100 Evento Leitura cíclica 28 de agosto de 2026 29 433,43 Publicação do estudo de avaliação da IA Índice BRJ AI 6 de outubro de 2026 31 224,69 Cimeira de encerramento observada Extensão do ciclo terminal 28 de outubro de 2026 29 813.16 T0 do Relógio de Ciclo Global BRJ Touro maduro / mudança cíclica 20 de novembro de 2026 25 500 (em sessão) Correcção profunda Contração — ~1h30 a 2h00

Entre 28 de agosto e 6 de outubro, o Nasdaq-100 ainda ganhou cerca de 6%. Isto é normal numa leitura cíclica: identificar uma área de avaliação extrema não significa fingir conhecer o último ponto do mercado. Desde o pico, o índice diminuiu em cerca de 18%. Em comparação com 28 de Agosto, a diminuição aproxima-se actualmente de 13% e, em relação ao T0 de 28 de Outubro, aproxima-se de 14%.

Os três níveis históricos são cercas Nasdaq-100 publicadas pela Nasdaq e transmitidas pela Reserva Federal de St. Louis. O nível indicado para 20 de novembro é um benchmark durante a sessão, não um curso de encerramento.

Figura 1 — Posição conceitual estimada de USTECH 100 no Relógio Global do Ciclo BRJ a 20 de novembro de 2026. Diagrama: Bernard Raymond Jabre.

Onde estamos hoje em dia?

A leitura atual provavelmente coloca o USTECH 100 por volta de 1h30-2h00 no relógio BRJ: após as 12h Top/Euphoria e Distribuição por volta de 1h, o mercado teria entrado na fase de Contração. Essa posição é uma estimativa do modelo BRJ e não uma medida cronológica: o relógio mede o estado do ciclo, não o número de dias decorridos.

O modelo BRJ é uma ferramenta analítica específica do autor; sua posição não é dados oficiais do mercado nem garantia de desempenho futuro.

O ponto-chave é que a correcção por si só não é suficiente para declarar o ciclo completado. Uma fase descendente pode envolver rebotes violentos. Para considerar que o processo de contração está completo, será necessária padronização suficiente das avaliações, posicionamento, liquidez e indicadores de tendência e momentum.

Conclusão: A IA continua, mas seu ciclo de mercado de ações mudou

A inteligência artificial provavelmente não está no fim de sua história tecnológica. Mas o mercado de ações pode corrigir perfeitamente vários anos de antecipação excessiva como a tecnologia continua a crescer.

Esta é precisamente a distinção feita pela análise publicada em Maio e depois em Agosto: não confunda o poder de uma revolução industrial com o preço que um investidor tem de pagar para participar.

Estávamos então na parte superior do ciclo. Hoje, os dados do mercado indicam que passamos à sua fase descendente. A questão não é mais se as avaliações foram tensas, mas até onde sua normalização terá que ir antes que o par rendimento/risco se torne verdadeiramente atraente novamente.

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