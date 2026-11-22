Em 30 de dezembro de 1946, Riad al-Solh dirigiu-se à Câmara Libanesa, reunindo-se pela primeira vez desde a retirada completa das tropas estrangeiras. Mais de três anos se passaram desde a libertação dos líderes de Rachaya. Entre as duas datas Beirute assinou a Carta das Nações Unidas e negociou, até os últimos embarques, a partida das forças francesas e britânicas.

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Em 30 de dezembro de 1946, Riad al-Solh dirigiu-se à Câmara Libanesa, reunindo-se pela primeira vez desde a retirada completa das tropas estrangeiras. Mais de três anos se passaram desde a libertação dos líderes de Rachaya. Entre as duas datas Beirute assinou a Carta das Nações Unidas e negociou, até os últimos embarques, a partida das forças francesas e britânicas.

Em Nahr al-Kalb, uma inscrição comemora a evacuação de tropas estrangeiras em 31 de dezembro de 1946. Nas mesmas rochas, os exércitos gravaram a memória de sua passagem. A República Libanesa registrou uma partida para lá. O site encontrou notícias no sábado, 21 de novembro de 2026, quando Joseph Aoun foi expresso na véspera do feriado nacional. Para compreender a data gravada na pedra, devemos voltar às trocas diplomáticas de 1946 e às várias etapas da retirada.

Em São Francisco, o Líbano assina que as tropas permanecem em seu solo

Em 22 de novembro de 1943, líderes libaneses libertados de Rachaya retomaram suas funções. Em 26 de junho de 1945, em São Francisco, o Líbano assinou a Carta das Nações Unidas. No catálogo fotográfico da Biblioteca do Congresso em Washington, Wadih Naïm é um dos representantes fotografados no momento da assinatura. O país é um dos 51 membros fundadores da Organização. As unidades estrangeiras ainda estão no Líbano. O Estado já representado nas Nações Unidas deve negociar a sua partida e a rendição das instalações que ocupam.

Um telegrama enviado de Beirute para Washington em 23 de março de 1946 seguiu a discussão. O diplomata norte-americano George Wadsworth recebeu uma cópia de uma nota francesa do Ministério das Relações Exteriores libanês. Especialistas militares franceses e britânicos haviam inicialmente mantido abril de 1947 como o termo de evacuação. A sua delegação quis avançar com isso. Paris pede transporte, pessoal para embarque e apoio aos serviços libaneses. Um pessoal franco-libanês deve organizar operações.

Por que os arquivos dão várias datas

O calendário está claro à medida que as partidas começam. Os arquivos diplomáticos dos Estados Unidos estimam a força francesa em 7.500 tropas em março e 2.600 no final de junho. O comando britânico deixou de funcionar em 30 de junho, enquanto um serviço separado tratou do destino das facilidades e dívidas. No lado francês, um comunicado de imprensa anunciou a partida do comando geral das forças e as últimas unidades formadas em 30 de agosto. O pessoal de liquidação ainda está no local.

O último serviço francês foi anunciado em 24 de dezembro. Seis dias depois, em frente à Câmara, Riad el-Solh observou que os poderes em causa tinham cumprido os seus compromissos. O dia 31 de dezembro em Nahr al-Kalb é a data comemorativa da evacuação. A maioria das tropas tinha deixado o país vários meses antes dessa data.

O calendário libanês selecionou 22 de novembro como o Dia da Independência. Na Câmara, a memória de Novembro de 1943 é a de um poder eleito que recupera a sua liberdade de acção. Em Nahr al-Kalb, a pedra acompanha outra experiência de soberania, a de um estado que é suficientemente mestre de seu território para obter e ver a partida de soldados estrangeiros.

Arquivo de 22 de novembro de 2026.Siga o direto do Dia da Independência.

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