Domingo, 22 de Novembro de 2026, ao meio-dia em Beirute. O Líbano marca o 83o aniversário de sua independência, enquanto a Agência Nacional de Informação relata novos tiros no Sul. Em Qlayaat, as autoridades anunciam o início de testes técnicos sem confirmar a descolagem. Em Bruxelas, a União Europeia e a Indonésia assinaram dois acordos que ainda não entraram em vigor.
Independência: de Yarzé a Rachaya, tributos de domingo
O Ministério da Defesa confirmou que Michel Menassa havia depositado no sábado, em nome da República, uma coroa de flores no túmulo do ex-presidente Fouad Chehab em Ghazir, Kesrouan. Para este domingo, a Presidência tinha inscrito dois tributos ao seu programa matinal: o Ministro da Defesa, Michel Menassa, devia colocar uma coroa de flores às 11 horas no monumento do Emir Fakhreddine em Yarzé; o Ministro do Ambiente Tamara Elzein era esperado às 11:30 na cidadela Rachaya. Estes horários são os do programa oficial. Ao meio-dia, os dois tributos não foram publicamente confirmados. Às 14 horas, o programa prevê também um depósito de coroas na placa de René Moawad, no bairro de Zarif, em Beirute, pelo Ministro Kamal Shehadi.
Em Rachaya, o tributo refere-se à prisão de líderes libaneses pelas autoridades de mandato francesas em novembro de 1943. Seu lançamento em 22 de novembro marca a data comemorada hoje. No sábado, em Nahr al-Kalb, Joseph Aoun tinha ligado a plena soberania do país à retirada israelita e ao regresso de pessoas deslocadas do Sul, recordando que a decisão sobre a guerra e a paz tinha de ser tomada pelo Estado. Seu discurso não estabeleceu nenhum calendário.
No distrito de Jbeil, a Defesa Civil confirmou que tinha enquadrado uma corrida de cinco quilômetros pela independência entre Hjoula e Bentaël.
O feriado nacional é no domingo. O encerramento das administrações, das instituições públicas e dos municípios está previsto para segunda-feira, 23 de Novembro, segundo a nota da Presidência do Conselho.
Líbano do Sul: L
A Agência Nacional de Informação relata fogo intermitente de artilharia perto de Meyfadoun, distrito de Nabatiyah. Seu despacho foi publicado no domingo às 10:16 horas de Beirute. O texto não especifica o autor do tiroteio nem a hora do incidente, nem dá resultados. Este relatório está separado do que diz respeito a Kfar Tebnit e aos arredores de Nabatiyah al-Faukah no início da manhã.
Qlayaat: A calibração anunciada não confirma um voo
O Ministério das Obras Públicas e dos Transportes e a Autoridade Geral da Aviação Civil anunciam o início da calibração e testes operacionais de sistemas de navegação e ajudas visuais no Aeroporto René-Moawad, em Akkar. Prevêem voos suplementares de inspecção após a conclusão do trabalho de reabilitação da pista, sob reserva das condições de segurança exigidas. O comunicado de imprensa não diz que um voo decolou este domingo. Também não confirma a abertura de reservas ou o início de ligações regulares em 14 de Dezembro, data que o governo tinha avançado.
COP31: Último projeto não nomeia combustíveis fósseis
Em Antalya, o último projecto de decisão-quadro emitido pelo secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima refere-se ao consenso de Dubai, sem nomear ou definir um novo calendário para o petróleo, o gás ou o carvão. Propõe triplicar o financiamento da adaptação até 2035, sem especificar a base de cálculo. O ministro alemão do clima, Carsten Schneider, disse que o seu país não apoiaria o texto tal como estava. No momento deste boletim, não se confirma a adopção do texto-quadro.
A União Europeia e a Indonésia assinam dois acordos
Ambas as partes assinaram um acordo comercial e um acordo de protecção do investimento em Bruxelas no sábado. A assinatura vem após a luz verde dada na quarta-feira pelo Conselho da União Europeia; As duas etapas não estão confusas. O acordo comercial prevê uma redução gradual dos direitos aduaneiros sobre muitos produtos. Os termos de uma aplicação provisória ainda dependem de notificações, e a assinatura não desencadeia imediatamente novas tarifas. Os próximos passos incluem a aprovação do Parlamento Europeu e os procedimentos de conclusão e ratificação.
Em França, inundações e inundações: três departamentos a controlar
Météo-France coloca o Ain e o Jura em vigilância laranja para chuva-inundação, com uma deterioração esperada no final da tarde. Em Pas-de-Calais, a vigilância laranja diz respeito a inundações: Vigicrues classifica o Canche neste nível e os sinais transbordam. Estes são dois fenômenos distintos, seguidos de boletins que podem evoluir durante o dia.
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