Nomeações Judiciais no Líbano: Discretos por trás do novo mapa judicial

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Unanimidade mascara negociações difíceis

O Conselho Supremo do Judiciário aprovou por unanimidade uma série de nomeações judiciais parciais envolvendo menos de sessenta juízes. No entanto, por detrás deste acordo institucional, uma série de informações recolhidas nos círculos relevantes referem-se a negociações rigorosas. Dizem ter envolvido os principais funcionários do judiciário, o Ministério da Justiça e o Presidente da República. A questão não era apenas sobre a escolha dos juízes. Abrangia também vários cargos estratégicos na acusação, tribunais criminais, Tribunal de Cassação e Tribunal Militar.

O acordo final foi supostamente precedido por um desacordo entre o Presidente do Conselho Supremo do Judiciário, Souheil Abboud, e o Procurador-Geral do Tribunal de Cassação, Jamal Hajjar. Nove em cada dez membros do Conselho já teriam apoiado uma fórmula de compromisso. Uma mediação liderada pelo Ministro da Justiça teria então aproximado as posições e finalmente alcançado a unanimidade. Esse processo permite que a imagem de um processo consensual seja matizada a partir de sua origem. Pelo contrário, a unanimidade parece ter sido o resultado das discussões.

As nomeações permanecem parciais. Eles não perturbam toda a hierarquia judicial e, portanto, não constituem um novo conjunto completo de nomeações. O seu alcance é, no entanto, importante. Várias posições estão no centro do funcionamento do poder judiciário. O Tribunal de Cassação, os tribunais criminais, o tribunal militar e os serviços de acusação estão entre as instituições afetadas por esses movimentos. Por conseguinte, o número limitado de juízes envolvidos não é suficiente para medir a sua real importância.

De acordo com as informações disponíveis, as discussões teriam gradualmente ultrapassado a questão da competência individual. As reflexões iniciais teriam incluído a necessidade de corrigir determinadas situações decorrentes de consultas prévias e levar em conta o desempenho profissional dos juízes. Durante as negociações, esta lógica teria sido confrontada com as exigências dos diferentes centros institucionais envolvidos. Assim, a fórmula finalmente aprovada parece ser um compromisso entre várias prioridades e não uma simples operação administrativa.

Movimentos estratégicos em várias jurisdições

O novo mapa prevê várias mudanças significativas. O juiz Samir Akiki preside a uma câmara do Tribunal de Cassação para substituir o juiz aposentado Naji Eid. O juiz Georges Mezher assumirá a presidência do Tribunal Penal de Beirute, cargo até agora exercido por Samir Akiki. O juiz Tarek Tarabey deve, por sua vez, tornar-se juiz de investigação militar para substituir Georges Mezher.

Outros movimentos dizem respeito ao Tribunal de Cassação e aos tribunais criminais. O juiz Ali Araji preside a uma câmara do Tribunal de Cassação para substituir o juiz Osama Mneimneh. O juiz Ziad Daghedi assume a presidência do Tribunal Penal de Zahlé, anteriormente ocupado por Ali Araji. O Juiz Hanadi Jaber será Comissário Adjunto do Governo do Tribunal Militar. O Juiz Ryan Sadek deve juntar-se a este tribunal como conselheiro civil.

Estas transferências produzem um efeito em cadeia. A transferência de um magistrado para um posto superior liberta um posto que deve ser preenchido. Por conseguinte, o conjunto não pode ser analisado apenas através dos nomes mais visíveis. Os movimentos sucessivos devem ser seguidos para compreender a nova divisão de responsabilidades.

Duas nomeações receberam maior atenção devido à informação sobre as negociações que as precederam. O primeiro diz respeito ao juiz Hani Abdel Moneim Hajjar, que se juntará ao Ministério Público no Tribunal de Cassação. O segundo diz respeito à juíza Mona Hankir, que se tornará advogada geral no Tribunal de Recurso de Beirute.

Estes dois casos permitem-nos observar mais precisamente os equilíbrios que teriam acompanhado a elaboração da lista.

O papel de Baabda nas negociações

A transferência da Mona Hankir é um dos pontos mais sensíveis do ficheiro. Ela foi anteriormente a primeira juíza a investigar no sul do Líbano. Segundo informações do poder judicial, a sua visita à Procuradoria-Geral do Tribunal de Recurso de Beirute foi um dos pedidos apoiados pelo Presidente da República. Ela deve substituir o Juiz Janah Obeid.

Esta dimensão permanece nos bastidores. A própria nomeação pode ser estabelecida através do processo formal. Por outro lado, as circunstâncias específicas em que o seu nome foi escolhido não aparecem numa decisão pública. Por conseguinte, os dois níveis devem ser claramente distintos.

O caso de Hani Abdel Moneim Hajjar também é cuidadosamente observado. Sua nomeação como Conselheiro Geral do Tribunal de Cassação o levou a uma posição importante no Ministério Público. Esta posição tinha sido anteriormente mantida por Jamal Hajjar antes de sua nomeação como Procurador-Geral do Tribunal de Cassação.

Segundo as informações disponíveis, esses movimentos faziam parte de um compromisso mais amplo entre os principais funcionários judiciais e institucionais. A Presidência teria ficado satisfeita com alguns pedidos, ao passo que outras opções estariam de acordo com as prioridades preconizadas no Conselho Superior do Judiciário e no Ministério Público Geral.

No entanto, não há provas de que os juízes em causa dependessem politicamente daqueles que pudessem apoiar a sua nomeação. Uma intervenção a favor de um nome e o comportamento futuro de um magistrado são duas questões distintas. Esta distinção é indispensável num caso em que a fronteira entre negociações institucionais e acusações de divisão política pode rapidamente tornar-se turva.

Nawaf Salam na distribuição de emprego?

Outro elemento da informação dos bastidores é que o Primeiro-Ministro Nawaf Salam foi dito ter sido menos proeminente nas negociações do que outros centros de poder. Algumas fontes descrevem uma configuração na qual Baabda teria tido maior influência sobre várias escolhas, com um papel também atribuído ao Procurador-Geral do Tribunal de Cassação.

No entanto, esta leitura merece uma cuidadosa consideração. Não há decisão formal de atribuir nomeações judiciais entre a Presidência da República, a Presidência do Conselho de Ministros ou o Judiciário. Trata-se, portanto, de uma reconstituição das relações de potência que acompanharam a elaboração da lista.

Os riscos vão além da presença ou ausência do Primeiro-Ministro nas discussões. Trata-se da preparação efectiva das nomeações judiciais no Líbano. O Conselho Superior do Judiciário tem a sua competência institucional. O decreto deve então seguir um caminho político e administrativo antes de entrar em vigor. Entre esses dois níveis há um espaço de negociação no qual podem surgir considerações profissionais, institucionais e, por vezes, políticas.

A questão central é, portanto, menos quem obteve o maior número de lugares do que identificar os critérios que levaram a sucessivas alterações à lista. Para responder, seriam necessárias diferentes versões do projeto. A comparação indicaria quais juízes estavam na lista desde o início, que foram adicionados e que desapareceram durante as discussões.

O Ministério da Justiça em posição de mediador

O papel do Departamento de Justiça é outro elemento importante. De acordo com informações consistentes, sua intervenção ajudou a resolver a disputa entre Souheil Abboud e Jamal Hajjar. A passagem de nove em cada dez membros para a aprovação unânime mostra que foi alcançado um compromisso antes da votação final.

Essa mediação dá ao processo uma dimensão institucional. Pode ter impedido que um desacordo entre os dois altos funcionários envolvidos se transformasse numa crise aberta no Conselho Superior do Judiciário. Ao mesmo tempo, levanta a questão do conteúdo das concessões concedidas para chegar a acordo.

As informações disponíveis não nos permitem determinar exatamente qual nome ou posição removeu o último obstáculo. Seria, portanto, excessivo atribuir uma designação específica a esta mediação sem mais provas. O que emerge, porém, é a existência de uma fase de negociação antes da unanimidade final.

Esta situação é ainda mais importante dado que as nomeações judiciais têm lugar num momento em que o poder judicial libanês tem de tratar de vários casos sensíveis. Investigações financeiras, casos de corrupção, processos relativos à explosão do porto de Beirute, litígios bancários e processos sob a jurisdição do Tribunal Militar mantêm o poder judiciário no centro de muitas tensões. A nomeação de funcionários em determinadas jurisdições assume, portanto, um âmbito que vai além da gestão regular das carreiras.

Nomeações parciais e não uma revisão geral

A fórmula finalmente adoptada parece favorecer uma intervenção limitada. Estão envolvidos menos de 60 juízes. Os topos da hierarquia não são inteiramente renovados e grande parte da estrutura existente permanece no lugar. Essa cautela pode ser explicada pelo desejo de corrigir certas situações sem reabrir imediatamente todo o processo judicial.

Pode também ser o efeito do compromisso. À medida que aumenta o número de posições a serem redistribuídas, os interesses institucionais e profissionais tornam-se mais difíceis de conciliar. Uma lista parcial é usada para tratar as funções consideradas como prioridades ao mesmo tempo em que diferir as arbitragems mais complexas.

No entanto, os movimentos decididos permanecem significativos. Uma Presidência do Tribunal de Cassação influencia directamente a organização dos trabalhos do mais alto tribunal judicial. Uma presidência do tribunal criminal desempenha um papel importante nos casos criminais. Um juiz de investigação militar intervém em casos envolvendo instituições de segurança e militares. As funções do Ministério Público determinam igualmente uma parte importante do funcionamento do Ministério Público.

O impacto dessas consultas deve ser observado ao longo do tempo. Não pode ser deduzido unicamente da identidade dos magistrados ou do apoio que recebem.

A Ordem no Conselho como etapa final do processo

A aprovação do Conselho Supremo do Judiciário ainda não é suficiente para finalizar todos os movimentos. O projecto deve seguir o calendário das assinaturas ministeriais antes de ser transmitido ao Presidente Joseph Aoun e publicado na forma exigida.

Esta fase final verificará se a fórmula aprovada permanece intacta até que entre em vigor. Qualquer nova alteração seria particularmente significativa, uma vez que teria lugar após o acordo unânime ter sido alcançado no Conselho.

O arquivo mostra assim três níveis claramente distintos. Os compromissos anunciados são os primeiros. Os desacordos que precederam a unanimidade foram os segundos e foram apoiados por várias informações convergentes. O terceiro diz respeito à suposta distribuição de influências entre Baabda, o poder judiciário e outros centros institucionais. É neste último fundamento que os elementos continuam a ser os mais sensíveis e requerem mais precauções.

O verdadeiro tema do inquérito está agora em versões sucessivas da lista. A sua comparação permitiria reconstituir as negociações muito mais precisamente. Em especial, contribuiria para determinar se as alterações satisfazem principalmente os critérios profissionais e as necessidades dos tribunais ou se as intervenções institucionais alteraram efectivamente a distribuição final dos lugares.