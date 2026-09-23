Beirute: Preso depois de um golpe de pedra fatal

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A Secção de Inteligência das Forças de Segurança Interna (FSI) prendeu em 22 de setembro de 2026 um homem suspeito de ter atirado várias vezes pedras em veículos que operam na área da Cidade do Esporte e no eixo que leva ao aeroporto de Beirute. Uma dessas pedras tinha gravemente ferido Mohammad Hamza, 51 anos, em 12 de setembro, enquanto dirigia seu veículo. Morreu devido aos ferimentos. O ministro do Interior, Ahmad al-Hajjar, anunciou um reforço da vigilância para prevenir novos incidentes.

Mohammad Hamza morto depois de receber uma pedra

O caso teve início em 12 de setembro de 2026 na área da Cidade do Esporte em Beirute.

Mohammad Hamza, nascido em 1975, estava andando em um Renault Rapid quando uma grande pedra foi jogada na direção de seu veículo. O projéctil foi atingido e gravemente ferido.

A vítima morreu devido aos ferimentos, segundo as Forças de Segurança Interna.

Essa morte deu uma dimensão particularmente séria a uma prática que expõe diretamente os motoristas. Uma pedra lançada em um veículo em movimento pode alcançar seus ocupantes, quebrar o pára-brisas ou causar uma perda de controle.

Após a morte de Mohammad Hamza, o ISP iniciou investigações para identificar o suposto lançador de pedras e prendê-lo.

Em particular, os investigadores procuraram reconstituir seus movimentos antes e depois dos eventos.

Um suspeito identificado após vários dias de investigação

De acordo com as informações fornecidas pelos ISPs, a investigação determinou que o suposto criminoso estava caminhando para lugares onde estava jogando pedras.

Ele estava a chegar da área Sabra em Beirute. Uma vez no local, ele supostamente alvejou veículos em circulação antes de sair imediatamente para escapar da busca.

As investigações e as operações de inteligência permitiram que os polícias elaborassem os seus relatórios. As unidades relevantes reforçaram então a sua vigilância em áreas susceptíveis de serem frequentadas.

Os investigadores finalmente identificaram um cidadão libanês nomeado por suas iniciais, A.F., nascido em 1998. O homem trabalha na recolha de sucata, segundo o ISP.

A polícia também afirma que ele tinha raspado a barba após o incidente que resultou na morte de Mohammad Hamza. Os investigadores vêem essa mudança de aparência como uma tentativa de mudar seu relatório.

Novo veículo visado 21 de setembro

O caso não se limitou ao lançamento da pedra da morte de 12 de setembro.

De acordo com os ISPs, o suspeito começou de novo nove dias depois, enquanto a busca por ele ainda estava em andamento.

Em 21 de setembro, ele supostamente jogou uma pedra em outro veículo na mesma área. Desta vez, nenhuma morte ou lesão foi relatada no comunicado de imprensa. No entanto, o carro sofreu danos materiais.

Este novo episódio ocorreu um dia antes do suspeito ser preso.

Depois de monitorar as rotas e locais que ele provavelmente iria tomar, uma patrulha do ramo de inteligência localizado em 22 de setembro em Sabra.

A polícia prendeu-o.

O suspeito reconhece lançamentos de pedra

Durante o interrogatório preliminar, o homem admitiu atirar pedras na área do Cité sportif, de acordo com o comunicado de imprensa da FSI.

Ele também forneceu uma explicação de seu comportamento. Ele disse aos investigadores que estava agindo quando sentiu dor e tensão, e então sentiu alívio.

O suspeito também argumentou que ele não pretendia matar.

Estas declarações constituem, nesta fase, a versão dada pelo interessado durante o inquérito preliminar. Só eles não permitem a determinação das qualificações criminais que, em última análise, serão utilizadas.

O inquérito prossegue sob a supervisão do poder judicial competente. Em particular, terá de estabelecer precisamente as circunstâncias dos diferentes incidentes e possíveis responsabilidades penais.

Lançamentos de pedra: vigilância reforçada na estrada do aeroporto

O Ministério do Interior e Municípios também responderam à prisão.

O Ministro Ahmad al-Hajjar confirmou que o serviço de informações tinha prendido a pessoa suspeita de atirar pedras em veículos no eixo do Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute.

Segundo o Ministério, o suspeito admitiu as acusações contra ele. No entanto, as investigações ainda estão sob controle judicial para determinar todas as circunstâncias e motivações.

Ahmad al-Hajjar anunciou principalmente medidas para evitar a repetição de tais atos.

As Forças de Segurança Interna devem reforçar sua vigilância e monitoramento nas proximidades da estrada do aeroporto. O objectivo é proteger os condutores e as pessoas que utilizam esta via.

Este controlo é particularmente importante dado o tráfego na estrada de Beirute para o seu aeroporto internacional.

Dez dias entre o drama e a prisão

A cronologia fornecida pelas autoridades permite traçar três etapas principais.

Em 12 de setembro, Mohammad Hamza foi atingido por uma grande pedra enquanto atravessava a área da cidade esportiva em seu veículo. Ele então sucumbiu às suas feridas.

As investigações levam os ISPs a procurar um homem que saia de Sabra e que saia rapidamente após atingir carros.

Em 21 de setembro, enquanto ele ainda não foi preso, o suspeito supostamente jogou uma pedra nova em um veículo. Apenas danos materiais são relatados desta vez.

No dia seguinte, 22 de setembro, uma patrulha da agência de inteligência chamou Sabra após uma operação de vigilância.

Em 23 de setembro, o Ministério do Interior anunciou publicamente a sua detenção e indicou que as medidas de segurança seriam reforçadas em torno da estrada do aeroporto.

A investigação judicial deve agora especificar todos os factos atribuídos ao suspeito, incluindo as circunstâncias exactas do lançamento de pedra que matou Mohammad Hamza e o novo incidente relatado em 21 de Setembro.

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Descrição:Um homem foi preso em Beirute por atirar pedras em carros, um dos quais resultou na morte de Mohammad Hamza em 12 de setembro.

Extrato:Em 22 de setembro de 2026, as Forças de Segurança Interna prenderam um homem suspeito de atirar repetidamente pedras em veículos em Beirute. Em 12 de setembro, uma grande pedra chegou a Mohammad Hamza enquanto viajava em seu veículo na área da Cidade dos Esportes. Morreu devido aos ferimentos. O suspeito admitiu os lançamentos de pedra durante o interrogatório preliminar, de acordo com o ISP.

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Referências e ligações

Direção-Geral das Forças de Segurança Interna, comunicado de imprensa da Secção de Relações Públicas, 23 de setembro de 2026.

Ministério libanês do Interior e dos Municípios, declaração do Ministro Ahmad al-Hajjar, 23 de setembro de 2026.

Agência Nacional de Informação, Ministério do Interior declaração, 23 Setembro 2026.