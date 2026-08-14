A evolução da Igreja Melquita no Líbano através dos séculos

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A Igreja Grega Católica Melquita no Líbano é um ramo da Igreja Católica Oriental que segue o rito bizantino. Representa a segunda maior comunidade cristã do país depois dos maronitas, com cerca de 425.000 fiéis no Líbano em 2009, representando quase 10% da população cristã libanesa, e um total global de cerca de 1,6 milhões de membros em 2023. Ele desempenha um papel fundamental na vida religiosa, social e política do Líbano, devido à sua herança histórica que remonta aos primeiros cristãos de Antioquia, e sua posição única como uma ponte entre as tradições cristãs orientais e ocidentais. Baseado em uma identidade árabe e bizantina, ela influenciou a formação do estado libanês moderno, nomeadamente defendendo a inclusão das regiões cristãs durante a criação do Grande Líbano em 1920.

As origens da Igreja Melquita no Líbano

As raízes da igreja Melquita remontam aos primeiros séculos do cristianismo, dentro do patriarcado de Antioquia, tradicionalmente fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo no primeiro século dC, onde os discípulos foram chamados de « cristãos » pela primeira vez de acordo com os Atos dos Apóstolos (11:26). O termo « melquita » deriva do siríaco e do árabe « malka », que significa « rei » ou « imperador », e foi originalmente usado no século V para designar os cristãos leais ao imperador bizantino que aceitou as decisões do Concílio de Calcedônia em 451 afirmando a natureza dual de Cristo (divino e humano), em oposição aos monofisitas que insistiam em uma natureza única. Esta distinção surgiu nos patriarcados de Alexandria, Antioquia e Jerusalém, onde os Melkites eram uma minoria leal à ortodoxia imperial, muitas vezes em conflito com as maiorias monofisite no Egito e Síria.

No Líbano, as comunidades melkitas estavam presentes desde a antiguidade tardia, integradas na província romana da Síria-Phoenícia. A conquista árabe em 636, após a Batalha de Yarmouk, marcou um grande ponto de viragem: os Melquitas de língua árabe tornaram-se parte de uma sociedade islâmica emergente, preservando seu rito bizantino e sua língua grega litúrgica, que foi gradualmente arabizada a partir do século VIII para se adaptar melhor à população local. Influenciados pelas tradições gasânidas, uma tribo árabe cristã aliada a Bizâncio no século VI, os Melquitas mantiveram uma identidade árabe cristã, servindo como uma ligação cultural entre o Império Bizantino e os Califados Árabes. Figuras como São João Damasceno (675-749), teólogo melkita de Damasco, defenderam a fé contra o iconoclasma bizantino e o Islão emergente, influenciando profundamente a teologia melkita.

A igreja Melkite no Líbano durante a antiguidade

A igreja Melkite, conhecida como Igreja Greco-Católica Melkite, emergiu no Oriente Médio, especialmente no Líbano e Síria, desde os primeiros séculos. Ela desempenhou um papel fundamental na difusão do cristianismo, tendo Antioquia como o principal centro apostólico. Os primeiros missionários, como São Paulo nas suas viagens (c. 45-58 d.C.), propagaram a fé, adaptando tradições locais e liturgias, incluindo o uso do aramaico e grego. No segundo século, as comunidades se estabeleceram em cidades fenícias como Tiro e Sidom, mencionados nos Evangelhos (Mateus 15:21-28), onde Jesus curou a filha de uma mulher cananéia.

Influenciada pelas escolas teológicas de Antioquia (abordagem histórica e literal da Bíblia) e Alexandria (interpretação alegórica), a igreja adotou a liturgia de São João Crisóstomo (347-407, originalmente de Antioquia, que se tornou a norma bizantina, e incorporou elementos de Alexandria em sua cristologia. No século V, os Melquitas defenderam a ortodoxia calcedônia contra a heresia de Ariane e Nestoriana, fortalecendo sua identidade bizantina em conselhos como Niceia (325) e Constantinopla (381). No Líbano, mosteiros como o de Saint-Sauveur perto de Saida tornaram-se centros de aprendizagem, preservando manuscritos teológicos e promovendo a progressiva arabização da liturgia sob os Omayyads (661-750). Apesar das perseguições esporádicas sob califas, os Melquitas muitas vezes gozavam do status de dhimmi, pagando por Jizya para praticar sua fé.

A influência da igreja Melquita no Líbano durante a era bizantina

Durante o Império Bizantino (séculos IV-X), a igreja Melquita floresceu no Líbano, reconhecida como uma igreja oficial e alinhada com Constantinopla. Os bispos participaram de conselhos ecumênicos, contribuindo para a doutrina trinitária e cristológica. Antioquia tornou-se um grande centro teológico, com figuras como São João Crisóstomo e Teodoro de Mopsueste (350-428) desenvolvendo uma exegese bíblica influente. A reconquista bizantina de Antioquia em 969 por João I Tzimiskès fortaleceu os laços imperiais, mas isolou os Melquitas após a conquista árabe de 636, colocando-os sob domínio islâmico, mantendo sua autonomia religiosa sob os califas de Omíada e Abássida.

No Líbano, os Melkites desenvolveram redes monásticas, como em Qannubin no Vale de Qadisha, que serviu como refúgios espirituais e culturais. O imperador Justiniano I (527-565) promoveu a construção de igrejas, como a de Santa Elie em Zahlé, fortalecendo a influência bizantina. No entanto, as controvérsias iconoclásticas (726-843) dividiram a comunidade, com Melkites como São João Damasceno defendendo ícones do mosteiro de Mar Saba na Palestina, influenciando o vizinho Líbano. Os Melkites árabes desempenharam um papel na tradução de textos gregos para o árabe, contribuindo para o renascimento intelectual sob os abássidas.

Os desafios da Igreja Melquita no Líbano durante as Cruzadas

As Cruzadas (1095-1291) foram um período hostil para os Melkites no Líbano. Os cruzados latinos, que chegaram a Antioquia em 1098, impuseram um patriarcado latino, exilou os hierarcas Melquitas para Constantinopla e perseguiu os cristãos orientais considerados cismáticos. No Líbano, nos condados de Trípoli e Antioquia, os Melquitas tiveram de navegar entre a lealdade bizantina e a pressão latina, preservando seu rito apesar das tentativas de latinizar por ordens militares como os Templários. Isto aprofundou as tensões Leste-Oeste, culminando no saco de Constantinopla em 1204 durante a quarta cruzada, que alienou ainda mais os Melkites.

Eventos como a captura de Trípoli em 1109 por Raymond de Saint-Gilles forçaram os Melkites a conviver com os francos, muitas vezes através de impostos forçados e conversões. No entanto, alguns Melquitas colaboraram, como o Patriarca Eutímo II (1182), que confirmou a união com Roma sob influência cruzada, embora temporária. Os Melkites encontraram refúgio nas montanhas libanesas, preservando sua identidade diante das invasões mamelucas que terminaram os estados cruzados em 1291. Esta era reforçou sua resiliência, mas reduziu seu número devido a massacres e migração.

A igreja Melkite no Líbano durante o governo otomano

Durante o Império Otomano (1516-1918), a igreja Melkite foi reconhecida como um « milete » distinto em 1848, concedendo autonomia religiosa e judicial sob o patriarca Maximos III Mazloum (1833-1855), que obteve o título patriarcal de Roma em 1838. No entanto, as restrições e discriminação persistiram, com perseguições iniciais até o século XVII, incluindo altos impostos e proibições de sinos da igreja. O cisma de 1724 dividiu a igreja antiochiana: Cyrille VI Tanas, eleito patriarca pró-Roma, levou os católicos ao Líbano para fugir das perseguições otomanas e ortodoxas, reconhecido pelo Papa Bento XIII em 1729.

No Líbano, as comunidades se estabeleceram em Zahlé, que se tornou um centro Melkite no século XVIII, graças aos missionários jesuítas e capuchinhos promovendo conversões em cidades costeiras como Beirute e Sidon. Eutímios Saifi, Metropolita de Tiro e Sidon (1683-1723), reformaram a liturgia e fundaram a Ordem do Santo Salvador, fortalecendo a união com Roma. As reformas Tanzimat (1839-1876) melhoraram a situação, permitindo a expansão de escolas e hospitais Melkite, como o Colégio Patriarcal de Beirute em 1865. Conflitos sectários, como os massacres de 1860 em Damasco e no Monte Líbano, afetaram os Melkites, matando milhares e forçando migrações para Zahlé. Grégoire II Youssef (1864-1897) promoveu a educação e a infalibilidade papal absoluta no Concílio Vaticano I (1870).

A igreja Melkite no Líbano durante o período colonial francês

Sob o mandato francês (1920-1943), a igreja gozava de proteção, promovendo seu desenvolvimento e influência política. Os missionários franceses influenciaram a educação e teologia, mas a igreja resistiu à latinização, preservando seu rito bizantino. O Patriarca Cirílico IX Moghabghab (1925-1947) reforçou as instituições, apesar das tensões internas com o seminário de Santa Ana em Jerusalém, e participou da delegação para a criação do Líbano Maior em 1920, implorando por um estado, incluindo regiões Melquitas, como Zahlé e Bekaa. A Arquidiocese de Beirute e Byblos foi criada em 1881, tornando-se um centro administrativo chave.

Os franceses favoreceram os Melkites fornecendo subsídios para escolas, como o Instituto Patriarcal de Damasco transferido para Beirute em 1930, e protegendo minorias cristãs de tensões com muçulmanos e drusos. No entanto, surgiram desafios com a revolta dos drusos de 1925, que danificou as igrejas Melkite no sul do Líbano. Os Melkites contribuíram para a independência em 1943, com figuras como o bispo de Zahlé apoiando o Pacto Nacional de Confissão, que reservou lugares parlamentares para os Melkites. Este período viu o crescimento populacional, com Melkites movendo-se para Beirute para oportunidades econômicas.

A Igreja Melquita no Líbano durante a Guerra Civil Libanesa

A guerra civil (1975-1990) devastou a igreja Melkite: aldeias destruídas, igrejas danificadas e êxodos de massa no exterior, metade da população cristã em algumas áreas. Eventos como o cerco de Zahlé em 1981 pelas forças sírias causaram centenas de mortes de Melkite e a destruição de bairros cristãos. Apesar disso, promoveu a reconciliação inter-religiosa, com iniciativas ecuménicas, como encontros entre Melquitas e patriarcas ortodoxos. O Patriarca Maximos V Hakim (1967)-2000 apelou à paz durante os sínodos e apoiou refugiados através de organizações de caridade, distribuindo ajuda humanitária para os campos.

Os Melkites estavam envolvidos em alianças políticas, como com as Forças Cristãs Libanesas, mas pediram diálogo, organizando conferências inter-religiosas em Bkerké em 1983. Após a guerra, a igreja reconstruiu locais como a Catedral de Santo Elias em Zahlé, danificada em 1982, e promoveu a educação para reter os jovens. Os Acordos de Taif (1989) fortaleceram o sistema religioso, concedendo a Melkites lugares-chave no parlamento.

Mudanças e Reformas da Igreja Melquita no Líbano no século XX

No século XX, as reformas modernizaram a igreja Melkite. Gregório II Youssef (1864-1897) fundou faculdades em Beirute (1865) e Damasco (1875), reabriu o seminário de Ain Traz (1866), e adotou o calendário gregoriano em 1857 para alinhar com Roma. No Vaticano I (1869-1870), defendeu os direitos dos Patriarcas Orientais contra a centralização romana. Maximos IV Sayegh (1947-1967) foi uma figura chave no Vaticano II (1962-1965), defendendo as tradições orientais, rejeitando a latinização e promovendo o uso de línguas vernaculares na liturgia.

No Líbano, a igreja promove a educação através de escolas como Zahlé, educando milhares de estudantes, e desenvolvimento social com hospitais e orfanatos. As iniciativas ecumênicas incluem o diálogo com os ortodoxos antioquianos, culminando na Iniciativa Zoghby (1995) para uma dupla comunhão. Sob Gregório III Laham (2000-2017), a igreja se comprometeu a ajudar refugiados sírios em 2011, distribuindo alimentos e cuidados médicos. As reformas pós-Vaticano II tornaram a liturgia mais acessível.

A Igreja Melquita no Líbano Hoje: Desafios e Oportunidades

Hoje, a igreja Melkite enfrenta a emigração maciça de jovens devido a crises econômicas, políticas e de segurança, com mais de 200.000 cristãos libaneses saindo desde 2019, reduzindo a comunidade para menos de 300.000 no Líbano em 2023. O declínio demográfico é exacerbado pela competição sectária e secularização, com uma idade média crescente entre os fiéis. No entanto, as oportunidades estão surgindo: papel na paz pós-explosão de Beirute (2020), onde a igreja distribuiu assistência a 50.000 famílias via Caritas. Sob o Patriarca Youssef Absi (desde 2017), iniciativas digitais como massas online atraem jovens e parcerias ecumênicas com maronitas fortalecem a unidade cristã.

A igreja administra desafios como corrupção política que afetam as bolsas para escolas Melkite, que educam 20% dos estudantes cristãos libaneses. As oportunidades incluem turismo religioso, com restauração de locais como o mosteiro de Saint-Sauveur, e diálogo inter-religioso com xiitas e muçulmanos sunitas através de fóruns anuais em Beirute.

A importância da Igreja Melquita no Líbano no contexto regional

A Igreja Melquita serve de ponte entre católicos e ortodoxos, participando de diálogos como a Iniciativa Zoghby (1995) para uma dupla comunhão com a Igreja Ortodoxa de Antioquia. No Líbano, influencia a política denominacional, com 8 assentos reservados no parlamento para gregos-católicos em 2022. Regionalmente, mantém ligações com a Síria (o cerco patriarcal em Damasco), a Palestina e a Jordânia, promovendo a reconciliação num contexto de tensões, como a ajuda aos cristãos perseguidos na Síria desde 2011. Arquidiocese como a de Tiro (fundada em 1683) supervisiona comunidades transfronteiriças, promovendo a paz através de conferências inter-religiosas em Amã e Jerusalém. A igreja desempenha um papel na diáspora, com igrejas na Europa e América apoiando refugiados libaneses.