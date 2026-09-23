Em Roumieh, 400 prisioneiros em greve de fome

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Cerca de 400 detidos na Prisão Central de Roumieh, a maioria dos quais islâmicos, continuam detidosgreve de fomecomeçou em 12 de setembro para protestar contra a suspensão da lei geral de anistia. Dez dias após o início do movimento, a questão da saúde é agora adicionada ao braço legal: 80 grevistas sofrem de doenças crônicas, enquanto a administração prisional monitora sua saúde. No centro da crise está uma lei aprovada em 12 de Agosto pelo Parlamento e provisoriamente congelada em 10 de Setembro pelo Conselho Constitucional após a apresentação de um recurso.

Uma greve a entrar numa fase sensível

A mobilização está concentrada em Rumieh, nordeste de Beirute, na maior prisão do Líbano. De acordo com uma fonte judicial citada por uma agência de notícias, cerca de 400 detidos, principalmente islâmicos, se recusaram a alimentar desde 12 de setembro. A sua alegação está directamente ligada à anistia geral: exigem que o texto adoptado pelos deputados seja aplicado.

Após dez dias de greve, a duração do movimento em si se torna um fator de risco. As autoridades prisionais monitoram o status dos participantes, incluindo os 80 presos com doenças crônicas. Relatórios na imprensa libanesa também indicam casos de exaustão entre grevistas. A situação médica pode rapidamente se tornar um problema adicional se o movimento continuar.

Porque é que a lei da anistia está suspensa?

O Parlamento libanês aprovou a Lei da Amnistia Geral em 12 de agosto de 2026, após vários anos de discussões e tentativas frustradas. Esta é a primeira medida geral de anistia desta magnitude desde a adotada em 1991 na sequência da guerra civil.

No entanto, a legislação não prevê a libertação indistinta de todos os detidos. Combina medidas de anistia com reduções excepcionais de determinadas penas, com exclusões em várias categorias de crimes graves. A sua adopção reavivou imediatamente um antigo debate político e comunitário, particularmente sobre o destino dos detidos islâmicos.

O processo mudou de direcção no início de Setembro. Deputados do forte bloco do Líbano, ligados à Corrente Patriótica Livre, apelaram ao Conselho Constitucional para desafiar a lei. Em 10 de Setembro, a maioria decidiu suspender temporariamente os efeitos da Lei n.o 70/2026, examinando o mérito do recurso.

Por conseguinte, esta decisão não significa, nesta fase, que a lei tenha sido anulada. Impede a sua aplicação durante a revisão constitucional. Para os prisioneiros que pensavam poder beneficiar rapidamente das suas disposições, esta distinção jurídica tem uma consequência muito concreta: nenhuma medida prevista no texto contestado pode ser implementada enquanto a suspensão permanecer em vigor.

O Conselho Constitucional no centro da crise

A pressão avança assim para o Conselho Constitucional. A instituição deve determinar se a lei cumpre a Constituição e se as reclamações no recurso justificam a sua anulação total ou parcial. A decisão dele é esperada nas próximas semanas.

Em especial, o recurso levanta questões relativas ao processo de adopção do texto, aos direitos das vítimas e aos princípios da igualdade e da proporcionalidade. Os desafiantes também defenderam a necessidade de distinguir entre detenção a longo prazo sem julgamento e crimes graves.

Esta distinção está no cerne da controvérsia. Parte do debate público apresenta a anistia como meio de corrigir situações judiciais anormalmente longas e reduzir o congestionamento das prisões. Pelo contrário, os seus opositores receiam que uma medida geral permita que as pessoas envolvidas em actos graves obtenham a remissão da pena ou a libertação sem uma resposta suficiente aos direitos das vítimas.

Para os grevistas de Roumieh, no entanto, o calendário institucional tornou-se o principal problema. Seu movimento visa precisamente criar pressão durante este período de espera. O Conselho Constitucional deve decidir de acordo com seus próprios procedimentos, enquanto a situação dentro da prisão está agora evoluindo no ritmo da greve.

Detentos islâmicos, o ponto mais sensível

Há anos que a questão dos detidos islâmicos é um dos principais obstáculos a um acordo político sobre uma anistia geral no Líbano. Alguns foram condenados por crimes relacionados com o terrorismo ou envolvimento em confrontos armados. Outros permanecem detidos em processos que estão em curso há anos.

O caso é particularmente sensível quando as acusações se referem a ataques contra o exército libanês. Mesmo antes da votação de agosto, havia forte oposição à possibilidade de que certas pessoas condenadas ou processadas nesses casos beneficiariam do novo sistema.

Esta dimensão explica em parte porque o debate vai muito além dos muros de Roumieh. Os defensores da anistia devem distinguir entre pessoas condenadas por crimes graves e pessoas que tenham sido detidas em detenção preventiva excessiva ou cujos registos judiciais não tenham avançado. Para os opositores ao texto, uma reforma do sistema judicial não deve levar à eliminação das responsabilidades penais, especialmente quando militares ou civis foram mortos.

A lei aprovada em agosto resulta de um difícil compromisso político. Destina-se a várias categorias de detidos e pessoas procuradas e não se aplica exclusivamente aos islamistas. Mas são estes que cristalizam a maior parte da controvérsia e, em Roumieh, constituem o núcleo principal da mobilização atual.

Roumieh revela uma crise prisional muito maior

A greve de fome está principalmente num sistema em que a detenção preventiva é de considerável importância. No seu relatório anual de 2025, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Líbano estimou que cerca de 82% dos detidos aguardavam a conclusão dos seus processos judiciais. Os dados oficiais da Comissão revelaram 6.212 detidos em 10 de março de 2026.

A mesma instituição avaliou a ocupação das prisões em quase 300 por cento de sua capacidade. Esta superlotação não se deve unicamente ao número de condenações. Os atrasos nos tribunais, a detenção preventiva prolongada, a falta de infra-estruturas adequadas e as consequências de crises sucessivas contribuíram para a acumulação de detidos.

Roumieh é o exemplo mais visível. Construído na década de 1960 e oficialmente inaugurado em 1971, o estabelecimento foi projetado para cerca de 1.300 pessoas. Tem sido o lar de uma população muito acima desta capacidade inicial. A prisão tornou-se, assim, um local de detenção e um símbolo das disfunções estruturais da política prisional libanesa.

A anistia pode reduzir a pressão sem resolver suas causas

É nesse contexto que a anistia geral foi apresentada por seus defensores como um dos meios de reduzir rapidamente a população carcerária. A libertação de prisioneiros elegíveis ou a redução de determinadas sentenças podem efectivamente reduzir o número de prisioneiros. Mas por si só não resolveria os mecanismos que produzem superpopulação.

A elevada proporção de pessoas na detenção preventiva ilustra esta limitação. Se os procedimentos continuarem a prolongar-se por longos períodos e as instituições permanecerem insuficientes, o efeito de uma anistia na ocupação das prisões pode permanecer temporário. Por conseguinte, a questão diz também respeito à rapidez dos julgamentos, à aplicação das regras que regem a detenção preventiva e às possíveis alternativas à detenção preventiva.

Esta diferença entre resposta imediata e reforma estrutural é essencial para compreender o conflito actual. Para os prisioneiros que possam beneficiar da lei, a urgência diz respeito à sua situação individual e à entrada em vigor da lei. Para o Estado, a crise coloca uma questão mais ampla: como podemos reduzir uma população prisional que está muito além da capacidade disponível sem enfraquecer os direitos das vítimas ou a acusação dos crimes mais graves?

Uma expectativa de saúde e judicial agora

Em Roumieh, esses debates institucionais têm agora uma tradução física. Cada dia adicional de greve aumenta a atenção para o estado de saúde dos detentos, especialmente aqueles com doenças crônicas. A administração deve acompanhar a mobilização coletiva mantendo o funcionamento de um estabelecimento já sobrecarregado.

No entanto, o caso permanece suspenso de uma decisão legal. Até que o Conselho Constitucional decida sobre o recurso, a lei geral da amnistia permanecerá congelada e os detidos em causa não poderão beneficiar das medidas que prevê. Uma validação do texto abriria o caminho para sua aplicação; censura total ou parcial exigiria que as autoridades políticas e judiciais revissem o sistema.

Para os cerca de 400 presos em greve de fome, o horário é mais imediato. Seu movimento, que começou em 12 de setembro, continua enquanto as autoridades prisionais monitoram 80 grevistas que sofrem de doenças crônicas. A próxima etapa institucional pertence ao Conselho Constitucional, mas a evolução da situação em Roumieh agora também depende da capacidade dos detidos de prolongar seu movimento sem uma piora importante de sua saúde.