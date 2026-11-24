As contas publicadas em 5 de Novembro distinguem o Grupo Emirates da companhia aérea. São seis meses fechados a 30 de Setembro, marcados pela redução do tráfego e pelo aumento do combustível parcialmente amortizado. Os resultados não descrevem o estado diário dos voos nem as suas perspectivas anuais.

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Os resultados publicados pela Emirates em 5 de novembro de 2026 medem o custo de um semestre perturbado, não a situação diária dos voos em novembro. Apenas para a empresa, o lucro pós-imposto para os seis meses terminado 30 de setembro atingiu 3,3 bilhões de dirhams, caiu 66%. O grupo, que também inclui dnata, tem 3,6 bilhões.

O tráfego está a diminuir mais do que as receitas

Entre abril e setembro, a Emirates transportou 21,8 milhões de passageiros, uma queda de 22% em um ano. Suas receitas caíram 13% para Dirham 56.9 bilhões. A partir de 30 de setembro, a empresa informou operar 91% de sua rede antes de rupturas regionais.

Estes indicadores não são permutáveis: um novo destino não significa que todas as suas frequências ou passageiros tenham regressado. Os dados de uma única empresa também não medem a atividade de todo o aeroporto de Dubai.

Combustível, um choque parcialmente amortecido

De acordo com as contas semestral, as despesas com combustível aumentaram 60 % antes da cobertura financeira. Os ganhos de 7,1 bilhões de dirhams dessa gestão de risco reduzem o aumento líquido para 13%. Por conseguinte, a empresa continua a ser um beneficiário, apesar da contracção das suas actividades.

A cobertura financeira destina-se a reduzir a exposição às variações de preços. Não aborda cancelamentos ou desvios. Do mesmo modo, um lucro contabilístico não é confundido com o dinheiro disponível: estas duas medidas respondem a questões diferentes.

O presente reexame documenta um período completo. Por si só, não prevê o resultado anual, não garante a manutenção de um voo, nem proporciona um efeito específico nos voos para Beirute.

Foto do arquivo: Airbus A380 Emirates A6-EUW em Auckland, 8 de maio de 2026, não relacionado com uma cena de publicação de contas. Umedha Hettigoda, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Fotografia sem curativo editorial.

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