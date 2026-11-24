Em 24 de novembro de 1989, dois dias após o assassinato de René Moawad, os deputados elegeram Elias Hraoui para Chtaura. Nove anos depois, ele passou a presidência para Émile Lahud, no Palácio de Baabda. Entre as duas cenas, a Presidência tem vários assentos temporários antes de se deslocar para o palácio.

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Em 24 de novembro de 1989, dois dias após o assassinato de René Moawad, deputados reunidos em Chtaura elegeram Elias Hraoui. Nove anos depois, dia após dia, passou a presidência para Émile Lahud, no Palácio de Baabda. Émile Lahud foi eleito em 15 de outubro. Estas duas cenas falam do deslocamento das instituições durante e após a guerra.

Presidente eleito em Bekaa

Em 24 de novembro de 1989, o Parlamento escolheu o deputado para Zahlé Elias Hraoui para suceder René Moawad, que havia sido assassinado em 22 de novembro em Beirute. Os representantes eleitos se reúnem em Bekaa, no Park Hotel em Chtaura de acordo com os arquivos da Presidência Hraoui. Esta escolha de lugar não é uma cerimónia transferida para um país já pacificado. O poder permanece disputado e o general Michel Aoun ainda ocupa o Palácio de Baabda ao chefe do governo militar formado no final do mandato de Amine Gemayel.

Hraoui já conhece as instituições que dirige. Eleito deputado em 1972, presidiu à Comissão Parlamentar da Agricultura e foi nomeado Ministro das Obras Públicas e dos Transportes em 1980. Na altura da sua eleição para a Presidência, a questão não era renegociar o texto acordado em Taif em Outubro. É para acompanhar após a morte do primeiro presidente eleito neste quadro, enquanto o projeto de reconciliação permanece contestado.

No discurso de juramento mantido pela presidência libanesa, Hraoui apresenta sua suposição de cargo como uma continuação do trabalho de seu antecessor. Coloca a restauração da autoridade do Estado e o regresso das pessoas deslocadas entre os objectivos. Trata-se de compromissos políticos, não de um estado de coisas: as reformas constitucionais inspiradas no acordo de Taif só terão lugar em Setembro de 1990.

Os gabinetes da Presidência não regressam imediatamente a Baabda

A eleição não dá a Hraoui as chaves do palácio. Segundo a cronologia da presidência libanesa, ele se mudou primeiro para um quartel em Abdullah, na Bekaa, e depois para um cerco temporário em Ramlet al-Baida, em Beirute. Mesmo após a partida de Michel Aoun de Baabda em 13 de outubro de 1990, ele não se mudou para o palácio: o edifício estava fortemente danificado e deve ser reabilitado. Hraoui não se estabeleceu lá até julho de 1993.

Por conseguinte, é necessário distinguir três fases: a eleição que prevê a Presidência, a inclusão de parte das reformas de Taif na Constituição e o regresso às premissas habituais. A cronologia da Presidência torna este fosso visível. Uma eleição pode restabelecer a continuidade de uma função sem que as instituições regressem imediatamente ao seu lugar ou funcionamento normal.

Nove anos depois, a transferência acontece no palácio

O mandato presidencial não tinha a intenção de durar nove anos. Em Outubro de 1995, o Parlamento alterou o artigo 49.o da Constituição e prorrogou o actual mandato por três anos. A Presidência seleccionou 23 de Novembro de 1998 como o seu último dia. No dia seguinte, 24 de novembro, Hraoui entregou o palácio ao seu sucessor eleito, Émile Lahud, e depois deixou Baabda.

Entre as duas datas, a mudança é lida no lugar. Em 1989, um presidente foi eleito para um hotel em La Bekaa, mas ele não podia assumir o cargo no palácio. Em 1998, recebeu seu sucessor. A segunda cena não apaga as controvérsias do mandato ou as questões deixadas em aberto pelo acordo de Taif. Mostra o que o primeiro ainda não tinha permitido: uma transmissão de poder à Presidência.

Capa: panorama do Zahlé, onde Elias Hraoui foi eleito deputado em 17 de abril de 2010. A fotografia não mostra nem Chtaura nem a sessão de 1989. Guillaume Piolle (Eusébio) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Boxe e vestir Libnanews.

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