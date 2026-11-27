Serum & Solutions e Meridian assinado em Sarin. A planta já produz infusões; os produtos, o calendário e o orçamento da nova linha não são públicos.

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Em 26 de Novembro, o fabricante libanês Serum & Solutions e a empresa turca Meridian assinaram um acordo de cooperação industrial numa linha de produção conjunta em Sarin, planície de Bekaa. A assinatura foi realizada na presença do deputado Bilal Abdallah, presidente do Comité Parlamentar de Saúde, do embaixador turco Murat Lütem e do governador de Baalbek-Hermel, Bachir Khodr. As divulgações públicas não indicam que produtos sairiam desta linha ou quando estariam em serviço.

Uma planta existente, não um site anunciado do zero

Serum & Solutions fabrica soluções intravenosas de grande volume em Sarin, principalmente eletrólitos embalados em bolsos. O registro do Ministério da Saúde libanês já associa o fabricante a uma solução injetável de cloreto de sódio a 0,9% em formato de um litro. Esta lista identifica um produto da atividade existente: não fornece informações sobre os produtos escolhidos no acordo com a Meridian.

Uma delegação turca visitou as instalações por ocasião da assinatura. O deputado Bilal Abdallah, que patrocinou a reunião, apresentou a parceria como meio de incentivar o investimento e o trabalho industrial no Líbano. O acordo não estabelece, em informação pública, a distribuição de contribuições entre as duas empresas, o volume de produção previsto ou os mercados a que a linha se destinaria.

Um acordo industrial não se aplica a um medicamento

A base do departamento é o fabricante, produto, formulação, embalagem e referência de registro. Se os signatários escolherem um produto que ainda não esteja registado na configuração escolhida, a sua entrada no mercado requer as correspondentes etapas regulamentares. A existência de soluções fabricadas em Sarin não prova que a nova linha já tenha sido autorizada ou que os seus produtos estejam registados.

Para hospitais e distribuidores, os dados esperados são a lista de produtos, capacidade anual, data dos primeiros lotes e mercados servidos. No que diz respeito ao emprego em Bekaa, não foram relatadas nesta fase novas posições de linha ou montantes de investimento.

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