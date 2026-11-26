Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
O 10Xict Lounge abre na quinta-feira 26 de novembro no Beirute Hall em Horsh Tabet, Sin el-Fil. Exposição e conferências continuam até sábado, 28 de novembro, das 16h às 22h todos os dias. O programa inclui informações artificiais sobre serviços públicos, telecomunicações e pagamentos digitais.
Três datas para encontrar
- Quinta-feira, 26 de Novembro às 19:um painel de discussão sobre as utilizações da IA no sector público. Às 20 horas, a discussão centrou-se na transformação digital no Líbano.
- Sexta-feira, 27 de Novembro, às 17 horas:anunciou a apresentação do projecto de inspecção electrónica do Ministério do Trabalho. A mesa redonda das telecomunicações começa às 17h45.
- Sábado, 28 de novembro às 17h:discussão sobre carteiras e pagamentos digitais. Às 19 horas, realizou-se uma mesa redonda sobre a IA na economia libanesa.
Informações práticas
Quando:26-28 de Novembro de 2026, das 16h às 22h, hora do Líbano.
Em que:Beirute Hall, Horsh Tabet, Sin el-Fil, em Beirute Maior.
Acesso: registo dos visitantes.Programa completo do organizador (PDF).
Comentários