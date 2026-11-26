O 10Xict Lounge é realizado 26-28 de novembro, das 16h às 22h, no Beirute Hall em Horsh Tabet. Agendas, programa e registro.

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O 10Xict Lounge abre na quinta-feira 26 de novembro no Beirute Hall em Horsh Tabet, Sin el-Fil. Exposição e conferências continuam até sábado, 28 de novembro, das 16h às 22h todos os dias. O programa inclui informações artificiais sobre serviços públicos, telecomunicações e pagamentos digitais.

Três datas para encontrar

Quinta-feira, 26 de Novembro às 19: um painel de discussão sobre as utilizações da IA no sector público. Às 20 horas, a discussão centrou-se na transformação digital no Líbano.

um painel de discussão sobre as utilizações da IA no sector público. Às 20 horas, a discussão centrou-se na transformação digital no Líbano. Sexta-feira, 27 de Novembro, às 17 horas: anunciou a apresentação do projecto de inspecção electrónica do Ministério do Trabalho. A mesa redonda das telecomunicações começa às 17h45.

anunciou a apresentação do projecto de inspecção electrónica do Ministério do Trabalho. A mesa redonda das telecomunicações começa às 17h45. Sábado, 28 de novembro às 17h:discussão sobre carteiras e pagamentos digitais. Às 19 horas, realizou-se uma mesa redonda sobre a IA na economia libanesa.

Informações práticas

Quando:26-28 de Novembro de 2026, das 16h às 22h, hora do Líbano.

Em que:Beirute Hall, Horsh Tabet, Sin el-Fil, em Beirute Maior.

Acesso: registo dos visitantes.Programa completo do organizador (PDF).

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