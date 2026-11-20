A Faculdade de Direito e Ciência Política da USJ dedica um dia ao centenário da Constituição libanesa na segunda-feira, 30 de novembro de 2026, à Biblioteca Oriental de Beirute. Na ordem do dia: os arquivos constitucionais, os poderes do Chefe de Estado, a justiça social e o lugar das mulheres.

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A Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de São José de Beirute anuncia nesta segunda-feira, 30 de novembro de 2026 o simpósio « Constituição Centenal, Novas Perspectivas ». As reuniões começam às 9 da manhã no anfiteatro Leila Turqui da Biblioteca Oriental, St. Joseph’s University Street, em Ashrafieh.

Cem anos após a adopção da Constituição libanesa, o dia propõe rever as origens e os desenvolvimentos da Constituição e, em seguida, analisar as questões actuais, os poderes do Chefe de Estado no lugar das mulheres e da justiça social. A Fundação Michel Chiha organiza a manhã com a Faculdade de Direito e Ciência Política da USJ, a Biblioteca Oriental, a Universidade Americana de Beirute e a Universidade Libanesa. A faculdade organiza a tarde.

A partir das 9h: de onde vem a Constituição de 1926?

O reitor do USJ, François Boëdec, e o presidente da Fundação Michel Chiha, Claude Doumet Serhal, abrirão a conferência. A primeira mesa redonda, moderada por Marie-Claude Najm, se concentrará no papel de Michel Chiha às 9h30 com Karim Bitar, e depois nas fontes da Constituição às 10h00 com Nadi Abi Rached. Às 11 horas, Joseph Maïla retornará ao texto de 1926 e sua evolução.

Às 11:30, Farès El-Dahdah apresentará a plataforma digital da Fundação Michel Chiha nos arquivos constitucionais. O programa anuncia uma apresentação, sem especificar uma data online. Está previsto um debate para o meio-dia.

Das 15H00: Poderes do Estado e questões sociais

Com Ziyad Baroud em moderação, Rizk Zgheib falará às 15h sobre as competências implícitas do Chefe de Estado, depois Lara Karam Boustany às 15h20 sobre « governos atípicos ». Seguir-se-á uma discussão às 15H40.

Às 16H15, uma discussão moderada por Samer Ghamroun discutirá as finanças públicas com Ghada Ayoub, o liberalismo econômico e a justiça social com François Blanc, e depois o lugar das mulheres na Constituição com Diane Khair. A conferência de encerramento está prevista para as 17h30: Charles-Édouard Sénac discutirá os desafios do constitucionalismo no Líbano.

Informações práticas

Quando:segunda-feira, 30 de Novembro de 2026, abertura às 9h00, retomada às 15h00 e início da conferência de encerramento às 17h30, hora de Beirute.

Em que:Biblioteca Oriental do USJ, Leila Turqui anfiteatro, St. Joseph’s University Street, Ashrafieh, Beirute.

Acesso:o convite não especifica as condições tarifárias nem de registo. O programa de 30 de novembro é anunciado pela Faculdade de Direito e Ciência Política da USJ.

De acordo com o convite, o ciclo « Constituição Libanesa: Evolução, Desafios e Perspectivas » continuará em 1o de dezembro na Universidade Americana de Beirute e em 2 de dezembro na Universidade Libanesa. Estes dois dias não são realizados na Biblioteca Oriental.

Visual: convite ao simpósio distribuído pela Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de São José de Beirute, com a Fundação Michel Chiha e a Biblioteca Oriental. Poster oficial apresentado em Libnanews.

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