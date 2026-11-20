Uma ânfora em miniatura encontrada na acrópolis de Tiro preservou em seus vestígios cerâmicos que os pesquisadores atribuem ao óleo de palma. O objeto pertence a um conjunto de quinze recipientes antigos examinados em cinco locais. O pitch de coníferas e os índices de frutos fermentados também aparecem nesta amostra, mas nenhuma receita única pode ser inferida. O estudo mostra como os traços orgânicos nos permitem rever o suposto uso de vasos tradicionalmente associados aos perfumes.

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Sabias disso? Uma pequena ânfora do início da era romana, encontrada em Tiro, deu vestígios que os pesquisadores atribuem ao óleo de palma.O resultado vem de um estudo publicado em novembro de 2025, que abrange quinze contêineres antigos associados à produção de Tiro. Não revela uma receita esquecida ou uma rota comercial precisa. Mostra que um vaso muitas vezes colocado entre garrafas de perfume poderia conter qualquer outra coisa.

Óleo de palma em um Tyrus ânfora

No estudo, o fragmento é numerado 22. Vem da acrópole de Tiro, num contexto que os arqueólogos associam com atividades religiosas. Identificam-se como umanforisco, uma ânfora em miniatura com duas alças. Ao contrário de vários objetos intactos examinados no projeto, este fragmento não estabelece a capacidade de seu recipiente.

Nesta amostra, os pesquisadores relataram uma combinação de marcadores que atribuem ao óleoElaeis guineensisA palmeira africana. Eles também detectaram pitch conífera e evidências compatíveis com frutas fermentadas. São vestígios de materiais diferentes, não provas de que foram derramados juntos. O arremesso, por exemplo, poderia ser usado para impermeabilizar a parede. As substâncias absorvidas pela terracota também podem provir de várias utilizações.

Os autores veem o óleo como um índice de importação de uma área onde esta palma cresce. O resultado não identifica o local de produção deste óleo, a sucessão de intermediários ou o caminho para Tiro. Também não deixa claro se os habitantes tiveram acesso a ele. É uma observação num contentor, não um inventário da carga das naves da cidade.

Quinze contentores, duas formas, vários conteúdos

A equipa comparou onze frascos alongados, chamadosungentaria, e quatro ânforas pequenas com duas alças. Os quartos datam do terceiro século AEC até o segundo século EC. Nem todos vêm da cidade de Tiro. O corpus também inclui achados de Saida, Chhim, Nea Paphos em Chipre e Olbia no Mar Negro. O estudo está interessado nas produções de Tiro e seus arredores, nem uma única oficina. Algumas peças vêm de enterros, outros espaços religiosos ou lugares relacionados ao comércio e fabricação.

Esta escolha permite comparar vasos similares sem necessariamente servir o mesmo propósito. Em Borj, num funeral em Tiro, uma das pequenas garrafas entregava marcadores de plantas floridas. Pesquisadores o veem como uma trilha aromática ou medicinal, sem identificar uma fragrância específica. Em Chhim, uma pequena ânfora mostrou outras combinações de resíduos vegetais, frutas e pitch. O vaso de acrópole distingue-se por seus marcadores de óleo de palma, não por uma forma que apenas trai esse conteúdo.

Que parede de terracota pode manter

Compostos orgânicos podem permanecer nos poros da cerâmica enquanto o conteúdo desapareceu. Para encontrá-los, a equipe recolheu material das paredes internas. Ela analisou os compostos recuperados, em seguida, procurou conjuntos de marcadores em vez de um único sinal. Este método ajuda a distinguir um óleo, resina ou produto de uvas. Nem sempre estabelece se foi vinho, vinagre ou uma preparação onde o fruto interagiu com outros ingredientes.

O corpus permanece muito pequeno e muito variado para dar uma função única a cada tipo de vaso. As quatro peças de Nea Paphos não apresentaram sinal lipídico significativo com a análise utilizada. Isso não basta para dizer que estavam vazios nos tempos antigos: a preservação de materiais e o método de amostragem podem explicar o resultado. Para a pequena ânfora de Tiro, o vestígio retido é bastante surpreendente sem o obrigar a dizer mais: um óleo de uma palma que não está associado com colheitas locais deixou sua marca num vaso de terracota.

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