O Banco Mundial desembolsou US$ 4,41 milhões em 31 de outubro, em um empréstimo de emergência de US$ 250 milhões para o Líbano. O plano de mercado de 15 de novembro distingue várias operações para Ogero, escolas e saúde. Nem os desenhos nem as propostas provam a sua entrega.

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O Banco Mundial desembolsou 4,41 milhões de dólares, em 31 de outubro, de seu empréstimo de emergência de 250 milhões ao Líbano. A declaração publicada em 20 de Novembro coloca o último sorteio do mês a 21 de Outubro. Este balanço mede o dinheiro do empréstimo nessa data, não o valor dos contratos lançados ou o progresso dos estaleiros.

A linha para o empréstimo IBRD98410 mostra um desembolso de $4.410.785,94 e um saldo não desenhado de $245.589,214,06. O primeiro montante representa 1,76% do montante aprovado. A declaração não indica para que despesas cada sorteio foi utilizado. O saldo também não deve ser lido como dinheiro já disponível aos empresários: o empréstimo continua a ser mobilizado, de acordo com as suas regras de desembolso.

O empréstimo entrou em vigor oito meses após a sua aprovação

O registro do Banco Mundial data de três etapas. A instituição aprovou o financiamento em 24 de junho de 2025 e o empréstimo foi assinado em 25 de agosto. Ele produz efeitos em 26 de fevereiro de 2026. O calendário indica por que razão a data de aprovação não pode ser utilizada como ponto de partida automático para todos os contratos. Ele precede a assinatura e, em seguida, o momento em que o financiamento se torna eficaz.

O programa de assistência de emergência, denominado LEAP, abrange a restauração dos serviços públicos e a reparação das infra-estruturas. O Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução assegura a sua execução. O Banco Mundial projetou acomodar financiamento adicional: o quadro pode chegar a US $ 1 bilhão se forem encontrados recursos adicionais. A declaração de 31 de Outubro diz apenas respeito ao empréstimo de 250 milhões. Não conta as necessidades do país nem as contribuições de outros programas.

Internet, escolas e hospitais: mercados em diferentes fases

O plano de adjudicação de contratos revisto em 15 de Novembro fornece uma nova leitura da execução. Para a Ogero, o fornecimento de 30.000 dispositivos de acesso sem fio fixos está incluído em um procedimento contínuo. O parecer nacional alterado fixa, para 2 de Novembro, a abertura das propostas. A folha nacional consultada não forneceu uma data de assinatura ou entrega. Por conseguinte, a quantidade refere-se ao objecto do concurso, e não aos dispositivos que tenham chegado aos assinantes.

O mesmo documento lista lotes para reabilitar escolas públicas que serviram como abrigos. Também prevê duas compras separadas para o Hospital Universitário Rafic Hariri: equipamentos de ressonância magnética e equipamentos de radioterapia. O plano classifica estes dois procedimentos como em curso, sem nenhum montante contratual real indicado no quadro consultado. Uma estimativa inscrita antes da adjudicação não é o preço final a pagar; A ausência de um prémio assinado no plano também não prova que não tenham sido efectuadas despesas desde a sua publicação.

Várias operações também dizem respeito aos sistemas de água. Em uma área piloto no Sul, o plano identifica um procedimento para restaurar os serviços de água e combina uma estimativa de US $ 2 milhões. Este montante não pode ser adicionado aos $4,41 milhões desembolsados: mede o valor de uma transação, não um pagamento. Os documentos consultados não permitem que um desenho seja associado a uma determinada escola, hospital ou rede.

O número de Outubro não compensa a implementação de Novembro

Em especial, a visita de Anna Bjerde ao Líbano, anunciada em 16 de Novembro pelo Banco Mundial, deveria contribuir para acelerar os projectos já financiados. O extrato do empréstimo é mais recente do que esta visita até sua data de atualização, mas antes de seu período: pára em 31 de outubro. Por conseguinte, não mede os efeitos dessas trocas. Tal exigirá a reconciliação das futuras declarações de anúncios de adjudicação, contratos assinados e obras ou equipamentos recebidos.

Sinal da sede do Grupo Banco Mundial em Washington, D.C., fotografia de 16 de maio de 2012. Ilustração institucional, sem representação de um canteiro de obras no Líbano. Foto: Victorgrigas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Redimensionar toda a foto, Libnanews vestir sob a mesma licença.

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