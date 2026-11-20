Uma proposta prevê um prazo de 28 de Fevereiro de 2029 para alguns antigos inquilinos. Prevê três níveis de aumento e permitirá aos proprietários solicitarem um controlo de elegibilidade. Os dois textos da ordem do dia de 12 de Novembro não estão entre os aprovados na acta do Parlamento.

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Uma proposta do Comité da Administração e Justiça prevê um prazo de 28 de Fevereiro de 2029 para alguns antigos inquilinos no Líbano. Os dois textos relativos às rendas constavam da ordem do dia complementar de 12 de Novembro. Não estão incluídas nas listas de textos aprovados emitidos após as reuniões da manhã e da noite. Neste ponto, a data de 2029 não é um novo direito a manter nas instalações.

A comissão apresentou duas propostas numa fórmula transitória. O documento examinado diz respeito aos arrendamentos residenciais celebrados antes de 23 de julho de 1992 e abrangidos pela Lei n.o 2/2017. Não abrange arrendamentos residenciais recentes ou antigas instalações comerciais. O texto não amplia todos os contratos. Reserva-se o prazo para os inquilinos que satisfaçam as condições do fundo de apoio previsto por lei.

Duas pistas dependendo da situação do inquilino

A primeira diz respeito àqueles que já se candidataram ao fundo nas formas e condições previstas. A segunda é dirigida àqueles que não o fizeram: o texto permitiria que apresentassem um pedido no tribunal competente de aluguer quando lhes for notificada uma acção de expulsão. Este mecanismo proposto não está aberto às janelas do Fundo nem pode beneficiar de auxílios.

Em ambos os casos, o locador poderia pedir ao tribunal para nomear um perito para verificar a elegibilidade do inquilino. O relatório da comissão apresenta este controlo como uma protecção do direito do proprietário. No entanto, a fórmula não especifica explicitamente como seriam tratadas as atribuições já notificadas antes da sua entrada em vigor. Não contém uma suspensão geral do processo.

Vinte, quarenta e sessenta vezes o aluguel de referência

O cálculo proposto baseia-se na renda de 2017. Ele estabeleceu um alvo de 60 vezes essa base, então aplicou em etapas: um terço em 2026, dois terços em 2027 e tudo em 2028. O cálculo dá, portanto, vinte, quarenta e sessenta vezes o valor de referência para as três etapas. Este não é um aumento sucessivo da renda paga no ano anterior. O ano 2026 está incluído na fórmula, embora não seja estabelecida nenhuma data efetiva.

A escolha do montante de 2017 torna o cálculo dependente da base utilizada para cada contrato. Por conseguinte, duas habitações não estão necessariamente sujeitas ao mesmo resultado em libras. O documento não regula em pormenor o tratamento de todos os acordos celebrados entre dadores e inquilinos após a reforma. A prorrogação proposta terminaria automaticamente em 28 de Fevereiro de 2029 para os contratos abrangidos, de acordo com o texto. Este termo figura no projecto: não substitui as regras actuais aplicáveis a cada litígio.

O que mostram os documentos do Parlamento

Em Setembro, a Comissão concluiu que a execução do fundo de apoio pelo executivo não tinha sido bem sucedida. Em Novembro, os seus membros analisaram dados do Ministério das Finanças sobre a habitação em causa e estatísticas sobre litígios. O resultado é um texto direcionado: em vez de estender todos os contratos, propõe a manutenção de condição para a situação dos inquilinos elegíveis. A cópia do relatório anuncia a aprovação em comissão das duas propostas fundidas e alteradas. Solicita a aprovação do Parlamento, que distingue as duas fases.

As actas das sessões de 12 de Novembro enumeram os textos aprovados, mas nem a fórmula da Comissão nem as propostas relativas aos antigos arrendamentos residenciais aparecem. Uma inscrição na ordem do dia não é válida para votação. A própria proposta prevê uma publicação efectiva no Jornal Oficial se o Parlamento a adoptar. Por conseguinte, não permite que o aluguer de uma locação seja recalculado imediatamente ou conclua que um processo de expulsão é interrompido.

Edifícios residenciais no Líbano. Foto de arquivo publicada em abril de 2018; data de filmagem não estabelecida. Nenhuma das habitações ilustradas é identificada como sendo afectada pelo projecto. Foto François el Bacha / Libnanews.

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