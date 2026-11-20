Anthropic espera $104.8 bilhões líquidos de sua introdução a Nasdaq e uma colocação privada separada. O prospecto final depositado junto da SEC distingue entre os montantes da empresa, a opção do banco e as deduções fiscais estimadas em 4,3 mil milhões sobre certas ações atribuídas condicionalmente.

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O prospecto final depositado junto da SEC estima que o produto líquido da Anthropic receberia de duas transações: a emissão pública de novas ações e um investimento privado de 26 bilhões. O documento também indica uma saída estimada de US$ 4,3 bilhões para deduções fiscais relacionadas com ações alocadas condicionalmente. Esses valores, distintos do curso Nasdaq, são usados para rastrear o dinheiro que entraria na empresa e um dos pagamentos que já fornece.

Cerca de 78,8 mil milhões líquidos de abastecimento público

O valor bruto mostrado para a introdução, $81,34 bilhões, mede todas as ações classe A propostas em $83. Inclui 79,38 bilhões brutos de novas ações emitidas pela Anthropic e 1,96 bilhões de títulos transferidos pelos acionistas existentes. As receitas destas alienações não são propriedade da empresa.

O prospecto exclui as comissões de investimento em ações de classe A e os custos estimados da Anthropic. Subtraindo os 26 mil milhões de investimentos privados do montante líquido combinado publicado, obtém-se uma ordem de grandeza de 78,8 mil milhões apenas para a oferta pública, excluindo a opção dos bancos. Este valor é uma estimativa da reconciliação de montantes, não um fluxo de caixa confirmado.

O investimento privado baseia-se em acções da classe N ao mesmo preço unitário. O prospecto inclui 10 bilhões cada para o Google e Nvidia e 2,5 bilhões para a AMD. A subscrição da Google mobiliza uma parte de um compromisso já concluído: este montante não deve ser adicionado ao financiamento planeado pela segunda vez. A opção bancária cobre 147 milhões de títulos adicionais. Se totalmente exercitado, o prospecto estima a receita líquida combinada de aproximadamente $117 bilhões.

Deduções fiscais, sem orçamento pormenorizado

Os planos antrópicos para gastar aproximadamente US $ 4,3 bilhões em deduções fiscais a serem pagas na liquidação de certas ações alocadas condicionalmente, ou SURs. A empresa baseia este cálculo no preço das acções na introdução e numa taxa de retenção presumida. Este pagamento previsto não é nem uma comissão bancária nem incluído na dedução de custos que conduz a 104,8 mil milhões líquidos.

Para o resto, o artigo cita as necessidades atuais da empresa, despesas operacionais, capacidade computacional e investimentos em infraestrutura e recrutamento. Prevê igualmente aquisições ou aquisições de interesses, sem qualquer compromisso significativo para o efeito à data do prospecto. Nenhum montante específico é atribuído a cada uma destas despesas.

A classificação começou em 19 de novembro. O acordo da oferta foi anunciado até 20 de novembro, sob as condições habituais, e a colocação privada deve acompanhar a conclusão da oferta pública. O primeiro curso e as trocas do dia anterior não confirmam estes regulamentos ou o exercício da opção bancária.

Arquivo: Nasdaq MarketSite TV Studio em Nova York, agosto de 2006.Luis Villa del Campo / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Redimensionar toda a foto, Libnanews vestir. Esta imagem não mostra a introdução do Antrópico.

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