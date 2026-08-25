Shibani permanece em Beirute: o compromisso de seis meses

- Advertisement -

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Mohammad Reza Shibani acabará por permanecer em Beirute. O antigo embaixador iraniano obteve uma residência de seis meses em 24 de agosto de 2026 emitida pela Segurança Geral, enquanto o seu direito de permanecer expirou. Esta fórmula não lhe dá a sua aprovação nem o seu estatuto de embaixador. No entanto, evita a sua partida imediata e encerra temporariamente um caso que ameaça provocar uma nova tensão entre o Líbano e o Irão.

O compromisso é administrativo na sua forma, mas político nos seus efeitos. Desde março, o Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês considerou Shibani como uma persona non grata e solicitou sua partida. A retenção do antigo diplomata no Território parecia, portanto, difícil de conciliar com essa decisão. Algumas horas antes do prazo, a Segurança Geral fez outra leitura: para distinguir o estatuto diplomático permanentemente perdido do direito pessoal de residir no Líbano.

Um começo que parecia inevitável

O arquivo data de 24 de março de 2026. O Ministério dos Negócios Estrangeiros deu então à Embaixada do Irão uma nota oficial retirando o acordo para a nomeação de Mohammad Reza Shibani. Beirute tinha igualmente declarado persona non grata com base no artigo 9o da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Sua partida foi solicitada antes de 29 de março.

A decisão não significou uma ruptura nas relações entre Beirute e Teerão. Ela estava a atacar o Shibani pessoalmente. Em particular, a diplomacia libanesa culpou-o por posições sobre assuntos internos e por contactos com actores libaneses fora do quadro que o Ministério pretendia impor aos representantes estrangeiros.

Shibani não tinha saído do país. Ao longo dos meses, seu caso tinha mudado na natureza. A questão deixou de ser apenas se o Líbano concordou em acreditá-lo como embaixador. Além disso, procurou determinar em que base jurídica poderia continuar a permanecer em Beirute após ter sido declarado indesejável.

O prazo de 24 de Agosto tornou esta contradição impossível de adiar. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raggi, defendeu uma linha estrita: o estatuto de persona non grata deveria conduzir à partida de Shibani. De acordo com esta leitura, uma extensão do âmbito da decisão diplomática poderia ser tornada sem sentido.

Shibani fica seis meses sem se tornar embaixador novamente

A solução adoptada em 24 de Agosto baseia-se precisamente numa separação entre duas questões. Mohammad Reza Shibani não foi reintegrado como embaixador do Irão no Líbano. Ele não recuperou a aprovação retirada em março e sua estadia não foi mais baseada no reconhecimento diplomático. Por outro lado, a General Security concede-lhe uma residência legal de seis meses.

Segundo relatórios publicados por vários meios de comunicação libaneses, Shibani apresentou o seu pedido à Segurança Geral com o seu passaporte iraniano. A fórmula é descrita como uma « residência de cortesia » concedida sob as prerrogativas da Autoridade de Residência dos Aliens.

Esta construção resolve o problema imediato. O antigo Embaixador pode permanecer no território sem que o Ministério dos Negócios Estrangeiros volte formalmente à decisão de Março. Para Teerão, evita a imagem de expulsão. As autoridades libanesas argumentam que o estatuto diplomático de Shibani não foi restaurado.

O compromisso, porém, não elimina a contradição política. Ele está a mexer-se. A questão prende-se agora com a autoridade que decidiu sobre esta residência, com os funcionários que dela foram informados e com a compatibilidade desta decisão administrativa com a posição defendida pela diplomacia libanesa.

Al Akhbar coloca Hassan Choucair no centro do compromisso

Em sua edição de 25 de agosto, Al Akhbar apresenta o Diretor Geral de Segurança, General Hassan Choucair, como um dos principais arquitetos da situação pós-crise. De acordo com o jornal, ele conduziu uma mediação política com o presidente da República, Joseph Aoun, a fim de encontrar uma fórmula que evite uma escalada com o Irã sem retornar a Shibani seu status diplomático.

O diário também afirma que o processo foi coordenado com o Presidente da Câmara, Nabih Berri. Nesta versão, a residência de seis meses não é simplesmente um ato administrativo isolado. É o resultado de uma busca de compromisso com cobertura política na cúpula estadual.

Al Akhbar liga a decisão aos poderes da Segurança Geral em matéria de residência. O jornal invoca o Decreto-Lei de 18 de Julho de 1962 e, em particular, as disposições que permitem ao director-geral conceder determinadas residências de cortesia. Esta leitura dá ao compromisso uma base dupla: uma competência administrativa para a forma e um acordo político para evitar o confronto com Teerão.

O diário vai mais longe em sua interpretação política e apresenta a continuação de Shibani como o fracasso daqueles que exigiram sua partida. Essa avaliação, no entanto, pertence à linha editorial do jornal. O fato verificável permanece mais estreito: Shibani permanece no Líbano por seis meses, mas sem recuperar seu status de embaixador.

Annahar e Asharq Al-Awsat sublinham a ausência de diplomacia

A leitura de Annahar introduz uma diferença importante. Os relatos diários de que os contactos resultaram numa fórmula confiante da Segurança Geral que emite uma residência de cortesia. No entanto, recorda que o Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês não teria sido informado da decisão da mesma forma que os outros intervenientes.

A Asharq Al-Awsat relata uma versão comparável, mas fornece esclarecimentos sobre a cadeia de decisão. Segundo uma fonte de segurança citada pelo jornal, Hassan Choucair propôs a residência com base em seus poderes jurídicos e informou as autoridades políticas envolvidas antes de assiná-la, incluindo a Presidência da República, a Presidência do Governo e o Ministério do Interior.

No mesmo artigo, porém, fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmam que o Ministério não tinha sido informado da concessão de residência. Esta diferença é central. Não diz respeito à existência da licença de seis meses, que é adquirida, mas à forma como o Estado apresentou a sua decisão.

As narrativas, portanto, não são totalmente incompatíveis. Al Akhbar descreve uma mediação política destinada a construir um compromisso. Annahar e Asharq Al-Awsat colocam mais ênfase na lacuna entre esta solução e a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Juntos, tomam uma decisão cujo resultado é claro, mas cujo circuito institucional ainda não foi discutido.

Por que Youssef Raggi desafiou a manutenção de Shibani

A posição de Youssef Raggi baseia-se na decisão tomada em Março. De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, declarar Shibani persona non grata não deve apenas resultar na perda do seu cargo de embaixador. Isso também envolveu sua saída do território libanês.

Neste contexto, conceder-lhe um direito de residência como mero nacional iraniano cria um problema de coerência jurídica e política. A mudança de categoria administrativa permite distinguir o diplomata do estrangeiro residente no Líbano. Mas também permite que a mesma pessoa fique no país, apesar de uma decisão cujo objetivo era precisamente a sua partida.

É neste ponto que reside a fratura entre as duas leituras. Para os defensores do compromisso, as competências da Segurança Geral permitem lidar separadamente com residência e acreditação diplomática. Para a linha de Raggi, esta separação pode contornar as consequências de uma decisão soberana tomada pelo ministério responsável pelas relações externas.

Uma solução administrativa que levanta uma questão de Estado

O caso Shibani já não se resume à presença de um antigo embaixador iraniano em Beirute. Ela fez uma pergunta sobre a cadeia de decisão libanesa. Se a residência de seis meses for exclusivamente da competência da Segurança Geral, o episódio pode ser apresentado como uma solução administrativa excepcional para gerir a permanência de um cidadão estrangeiro sem alterar o seu estatuto diplomático.

Se, pelo contrário, esta solução foi desenvolvida politicamente sem plena associação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o processo revela uma divergência mais profunda. Uma instituição teria então mantido os efeitos da sua decisão diplomática, enquanto outra teria utilizado os seus próprios poderes para evitar o seu efeito mais imediato: a partida de Shibani.

De momento, o compromisso baseia-se numa distinção precisa. Mohammad Reza Shibani permanece em Beirute, mas não é reconhecido como embaixador. A estadia dele é limitada a seis meses. O próximo passo dependerá, nomeadamente, da forma como Teerão organizará a sua representação no Líbano e do que as autoridades libanesas decidirão sobre o termo dessa residência.