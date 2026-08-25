Paris e Riade entregam o Líbano à sua agenda

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Paris e Riade colocam o Líbano no centro da sua coordenação regional. Após a visita de Estado de Mohammed bin Salman à França em 23 e 24 de agosto de 2026, Emmanuel Macron e o príncipe da Coroa Saudita estabeleceram um roteiro que combina quatro objetivos: a plena implementação da Resolução 1701, o fortalecimento do exército libanês, o desarmamento de grupos armados não estatais e a retirada israelense de todos os territórios libaneses. O comunicado também apoia explicitamente o presidente Joseph Aoun e o governo de Nawaf Salam. No entanto, não assume a « fórmula de acordo-quadro » que atualmente estrutura as negociações libanesa-israelenses sob a liderança americana. Esta diferença permite medir tanto a convergência entre Paris, Riade e Beirute sobre o fortalecimento do Estado como os limites do seu alinhamento com o mecanismo liderado por Washington.

Macron e Mohammed bin Salmane exibem uma linha comum

A visita de Mohammed bin Salman a Paris excedeu muito o caso libanês. O Príncipe da Coroa Saudita e o Primeiro-Ministro encontraram-se com Emmanuel Macron durante uma visita estatal de dois dias. Os dois líderes também presidiram à primeira reunião do Conselho de Parceria Estratégica Franco-Saudi. As discussões incidiram sobre as relações bilaterais, a defesa e o investimento, mas também sobre as principais crises no Médio Oriente.

O comunicado final reflecte o desejo de uma maior coordenação política entre a França e a Arábia Saudita. Ambos os países enfatizam a soberania dos Estados, o respeito pelo direito internacional e a busca de soluções políticas para as crises regionais. O Líbano aparece nesta arquitectura como um caso específico, para o qual Paris e Riade não se contentam em exigir estabilidade. Definem os elementos que consideram necessários para uma solução duradoura.

Esta formulação marca um desenvolvimento importante. França e Arábia Saudita afirmam querer « intensificar seus esforços » a fim de alcançar um acordo final no Líbano. Eles colocam no centro deste processo o fortalecimento do Estado libanês e suas instituições, bem como a preservação da soberania e integridade territorial do país.

A lógica é, portanto, institucional antes de ser apenas segura. Paris e Riade consideram que um acordo duradouro exige que o Estado recupere a sua capacidade de exercer plenamente a sua autoridade. O comunicado de imprensa, em seguida, declina esta direcção geral em pedidos muito mais específicos.

Líbano: Resolução 1701 volta ao quadro central

Primeiro elemento do roteiro franco-saudi: plena aplicação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Adoptada em Agosto de 2006 após a guerra entre Israel e o Hezbollah, esta resolução tem sido um dos principais quadros internacionais aplicáveis ao Sul do Líbano durante vinte anos.

A escolha das palavras é importante. Paris e Riade não exigem a aplicação parcial ou limitada de disposições fronteiriças. Insistem na sua plena implementação. Isto significa que a sua abordagem não pode ser reduzida à mera cessação das operações militares entre Israel e o Líbano.

A resolução diz igualmente respeito à autoridade do Estado, ao destacamento de forças regulares e à ausência de armas ou de outras autoridades que não as reconhecidas pelo Governo libanês. Assim, o comunicado franco-saudio liga directamente a questão do Sul à questão do monopólio mais geral da força legítima pelo Estado.

Esta abordagem corresponde à linha defendida desde a chegada de Joseph Aoun à presidência. O Chefe de Estado fez da restauração da autoridade institucional e do controlo estatal sobre as armas um elemento central do seu mandato. O governo de Nawaf Salam também faz parte dessa lógica.

Paris e Riade querem fortalecer o exército libanês

O segundo eixo diz directamente respeito às forças armadas libanesas. A França e a Arábia Saudita reafirmam o seu compromisso de apoiar o exército e as forças de segurança para que possam exercer plenamente as suas responsabilidades nacionais.

Esta disposição não é secundária. Fornece a componente operacional da Estratégia de Reforço do Estado. Pedir a Beirute que amplie a sua autoridade pressupõe que as instituições de segurança disponham dos meios necessários para o fazer.

Paris há muito mantém a cooperação militar com o Líbano. Por seu lado, Riade colocou gradualmente o Estado e as suas instituições no centro da sua política libanesa. A convergência franco-saudiana consiste agora em apresentar o apoio ao exército como um dos instrumentos indispensáveis para uma solução política.

A questão poderia ser rapidamente traduzida em termos concretos. Paris tem trabalhado por vários meses em uma mobilização internacional para as forças armadas libanesas. Foi anunciada uma reunião militar para 17 de Setembro, na sequência do adiamento das iniciativas anteriormente previstas devido à deterioração da situação regional.

O apoio ao exército não é, portanto, apresentado como uma medida isolada. Deve acompanhar a extensão da autoridade estatal e permitir o cumprimento dos compromissos de segurança solicitados no Líbano.

O desarmamento de grupos não estatais solicitou explicitamente

O terceiro elemento é o mais politicamente sensível no Líbano. A França e a Arábia Saudita apelam à conclusão do desarmamento de todos os grupos armados não estatais.

A formulação vai além do caso do Hezbollah sozinho, embora o movimento xiita seja obviamente o principal ator envolvido nesta questão. O princípio geral é que nenhuma organização fora das instituições do Estado deve manter uma capacidade militar independente por muito tempo.

Esta procura está directamente de acordo com a estratégia de restabelecimento do monopólio estatal sobre as armas. Também fornece apoio político especial a Joseph Aoun e Nawaf Salam. Paris e Riade não se limitam a acolher a estabilidade institucional encontrada. Apoiam as medidas tomadas para reconstruir as instituições e alargar a autoridade estatal.

No entanto, o comunicado franco-saudio associa esta exigência com outra obrigação, dirigida desta vez a Israel. É essa articulação que constitui um dos elementos mais significativos do texto.

Retirada israelense na mesma equação

Paris e Riade pedem uma retirada completa de Israel de todos os territórios libaneses. Por conseguinte, o desarmamento de grupos não estatais não aparece sozinho no roteiro. É colocado ao lado do fim da presença israelense em território libanês.

Essa construção permite que as duas capitais apresentem sua abordagem baseada em obrigações paralelas. O Estado libanês deve recuperar o monopólio das armas e exercer a sua plena autoridade. Israel, por sua vez, deve retirar-se inteiramente do território libanês.

O comunicado não define assim a soberania como uma obrigação aplicável apenas a Beirute. Utiliza-o em ambos os sentidos: o Estado deve ser o único detentor de força legítima no Líbano e o seu território deve ser libertado de qualquer presença militar israelita.

Esta articulação é politicamente importante para as autoridades libanesas. Uma estratégia exclusivamente orientada para o desarmamento exporia Beirute à acusação de aceitar demandas internas sem obter uma contrapartida sobre a questão da ocupação israelense. Pelo contrário, Paris e Riade têm ambos os arquivos no mesmo conjunto diplomático.

Joseph Aoun e Nawaf Salam recebem apoio explícito

O comunicado inclui ainda uma mensagem dirigida directamente às autoridades libanesas. Emmanuel Macron e Mohammed bin Salmane saúdam os passos dados pelo presidente Joseph Aoun e pelo governo liderado por Nawaf Salam para reconstruir instituições e estender a autoridade do Estado.

Este apoio é significativo porque se centra numa orientação política específica. Paris e Riade confirmam o princípio de um Estado reforçado, com instituições operacionais e capazes de exercer a sua autoridade em matéria de segurança no seu território.

Para Joseph Aoun, esta posição fornece apoio externo para uma estratégia que permanece politicamente sensível dentro do país. Para Nawaf Salam, confirma que os parceiros franceses e sauditas associam a recuperação do Líbano não só com reformas econômicas e institucionais, mas também com a restauração da soberania do Estado.

Esta convergência não significa que Paris e Riade já disponham de um mecanismo para atingir todos estes objectivos. O comunicado de imprensa centra-se nos princípios e nos resultados desejados. É precisamente no método que a comparação com o processo americano se torna importante.

O que o comunicado francês-saudico não diz

Em sua edição de 25 de agosto, Al Joumhouria observou uma diferença significativa na redação. O comunicado franco-saudio cita explicitamente a Resolução 1701, mas não retoma a « fórmula de acordo-quadro » utilizada nas negociações libanesa-israelenses atualmente conduzidas com o envolvimento dos Estados Unidos.

Esta ausência não significa que Paris ou Riade rejeitem as negociações. Pelo contrário, mostra que a sua declaração conjunta está noutro nível. A França e a Arábia Saudita definem os objectivos políticos de um acordo: soberania libanesa, construção de instituições, monopólio estatal das armas, implementação da Resolução 1701 e retirada de Israel.

Washington está mais envolvida no processo de transformação desses princípios em arranjos concretos entre o Líbano e Israel. Os debates incluem disposições territoriais e de segurança, bem como medidas para prosseguir as negociações.

De acordo com Al Joumhouria, não foram feitos mais progressos nesta frente em 24 de agosto. Os funcionários libaneses aguardavam uma iniciativa dos EUA para prosseguir os debates e organizar uma oitava sessão de negociação.

A distinção é, portanto, essencial. O texto Franco-Saudi não substitui a mediação americana e não anuncia um novo canal concorrente. Em vez disso, fornece um quadro político comum para Paris e Riade, enquanto Washington permanece diretamente envolvido na mecânica das discussões libanesa-israelense.

Convergência sobre os objectivos, não um mecanismo paralelo

O roteiro de Paris mostra assim uma divisão implícita de papéis. A França e a Arábia Saudita apoiam a reconstrução do Estado libanês e definem os princípios que pretendem incorporar num acordo. Por enquanto, os Estados Unidos continuam a desempenhar um papel fundamental nas negociações directas ou indirectas entre Beirute e Israel.

Seria, portanto, excessivo apresentar o comunicado como anúncio de uma iniciativa diplomática que competisse com a iniciativa de Washington. Nada no texto público estabelece a criação de um novo formato de negociação. Por outro lado, Paris e Riade reafirmam sua vontade de influenciar a definição do resultado final.

Esta nuance também inclui o termo « consolidação final » utilizado no comunicado de imprensa. Os dois países já não querem apenas lidar com as consequências imediatas do confronto no Sul. Eles buscam colocar o caso em uma perspectiva mais ampla, a partir do fortalecimento do Estado e da resolução simultânea das principais questões de soberania.

O conteúdo publicado após a reunião Macron-Mohammed bin Salmane é, portanto, mais preciso do que uma simples mensagem de apoio no Líbano, mas menos operacional do que um plano de negociação. Estabelece quatro requisitos e presta apoio político às autoridades libanesas. Não define um calendário para a sua implementação, uma sequência detalhada entre o desarmamento e a retirada de Israel, nem um novo mecanismo para substituir o liderado por Washington.

Nesta fase, a próxima indicação concreta virá, portanto, menos dos princípios estabelecidos em Paris do que da sua tradução. A continuação das negociações libanesa-israelenses, a mobilização internacional para o exército e as decisões tomadas em Beirute sobre o monopólio das armas determinarão se a convergência franco-saudita se torna uma alavanca operacional ou continua a ser um quadro político comum.