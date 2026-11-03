Ajuda a Israel: Trump anuncia parada no final de 2026

Donald Trump anunciou terça-feira, 3 de novembro que terminaria a ajuda a Israel paga anualmente por Washington no final de 2026. De acordo com sua entrevista com Fox & Friends relatada por Al Jazeera, o presidente dos EUA afirma ter concluído este acordo com Benjamin Netanyahu vários meses antes. Mencionou uma quantia anual de 4 bilhões de dólares.
No entanto, mantém a possibilidade de ajudar Israel, se necessário. Esta reserva proíbe a leitura de sua declaração como o anúncio de um colapso completo da cooperação militar americana.
Ajuda a Israel: prazo de Trump
O anúncio estabelece um horizonte político, mas as modalidades financeiras ainda não foram especificadas. As observações disponíveis não especificam os programas em causa nem o tratamento dos compromissos já assumidos. Nem podem concluir que as entregas de armas ou os contratos estão a ser imediatamente cancelados.
A distinção é essencial: as subvenções orçamentais, as vendas de armas e a cooperação em matéria de defesa não são o mesmo compromisso. O fim do financiamento anual não significa, portanto, apenas interromper todas as relações militares entre os dois países.
Um framework de $38 bilhões até 2028
Os termos de referência são baseados no memorando assinado em setembro de 2016 sob Barack Obama. Fornece $38 bilhões durante os anos fiscais 2019 a 2028. Este total inclui 33 bilhões de fundos militares externos e cinco bilhões dedicados à defesa de mísseis.
A distribuição anual habitual é de US $ 3,3 bilhões em financiamento militar e US $ 500 milhões em programas anti-mísseis. O total é de 3,8 bilhões, contra os quatro bilhões citados por Trump. Estes montantes não cobrem necessariamente auxílios excepcionais concedidos separadamente.
O financiamento passa pelas dotações votadas no Congresso. Por conseguinte, um anúncio presidencial não é suficiente para determinar que todas as disposições orçamentais aplicáveis já foram alteradas. O desafio será conhecer os mecanismos escolhidos e a forma como se relacionam com as autoridades e as dotações existentes.
O perímetro da paragem ainda por estabelecer
O final do ano civil de 2026 não corresponde ao final do ano fiscal federal dos EUA, estabelecido em 30 de setembro. Por conseguinte, o calendário deve ser especificado, em especial no que respeita aos pagamentos já autorizados.
Neste ponto, os elementos consultados não incluem o texto do acordo mencionado por Donald Trump. Não confirmam a cessação efectiva de toda a ajuda dos EUA a Israel. Aguardam-se os esclarecimentos dos dois governos sobre os programas em causa.
Capa: O retrato oficial de Donald Trump, 2 de junho de 2025. Foto: Daniel Torok / Casa Branca, domínio público. Fonte:Casa Branca. Layout editorial assistido por IA, Libnanews.
Comentários