Ajuda a Israel: Trump anuncia parada no final de 2026

Donald Trump afirma ter concordado com Benjamin Netanyahu para terminar os pagamentos anuais dos EUA a Israel no final de 2026. Mantém a possibilidade de assistência, se necessário. Esta declaração ainda não permite concluir que todo o apoio militar deve ser abolido. O quadro existente fornece 38 bilhões de dólares para os anos fiscais de 2019 a 2028, com dotações votadas no Congresso. Os programas em causa e as regras de execução continuam a ser especificados.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donald Trump anunciou terça-feira, 3 de novembro que terminaria a ajuda a Israel paga anualmente por Washington no final de 2026. De acordo com sua entrevista com Fox & Friends relatada por Al Jazeera, o presidente dos EUA afirma ter concluído este acordo com Benjamin Netanyahu vários meses antes. Mencionou uma quantia anual de 4 bilhões de dólares.

No entanto, mantém a possibilidade de ajudar Israel, se necessário. Esta reserva proíbe a leitura de sua declaração como o anúncio de um colapso completo da cooperação militar americana.

Ajuda a Israel: prazo de Trump

O anúncio estabelece um horizonte político, mas as modalidades financeiras ainda não foram especificadas. As observações disponíveis não especificam os programas em causa nem o tratamento dos compromissos já assumidos. Nem podem concluir que as entregas de armas ou os contratos estão a ser imediatamente cancelados.

A distinção é essencial: as subvenções orçamentais, as vendas de armas e a cooperação em matéria de defesa não são o mesmo compromisso. O fim do financiamento anual não significa, portanto, apenas interromper todas as relações militares entre os dois países.

Um framework de $38 bilhões até 2028

Os termos de referência são baseados no memorando assinado em setembro de 2016 sob Barack Obama. Fornece $38 bilhões durante os anos fiscais 2019 a 2028. Este total inclui 33 bilhões de fundos militares externos e cinco bilhões dedicados à defesa de mísseis.

A distribuição anual habitual é de US $ 3,3 bilhões em financiamento militar e US $ 500 milhões em programas anti-mísseis. O total é de 3,8 bilhões, contra os quatro bilhões citados por Trump. Estes montantes não cobrem necessariamente auxílios excepcionais concedidos separadamente.

O financiamento passa pelas dotações votadas no Congresso. Por conseguinte, um anúncio presidencial não é suficiente para determinar que todas as disposições orçamentais aplicáveis já foram alteradas. O desafio será conhecer os mecanismos escolhidos e a forma como se relacionam com as autoridades e as dotações existentes.

O perímetro da paragem ainda por estabelecer

O final do ano civil de 2026 não corresponde ao final do ano fiscal federal dos EUA, estabelecido em 30 de setembro. Por conseguinte, o calendário deve ser especificado, em especial no que respeita aos pagamentos já autorizados.

Neste ponto, os elementos consultados não incluem o texto do acordo mencionado por Donald Trump. Não confirmam a cessação efectiva de toda a ajuda dos EUA a Israel. Aguardam-se os esclarecimentos dos dois governos sobre os programas em causa.

Capa: O retrato oficial de Donald Trump, 2 de junho de 2025. Foto: Daniel Torok / Casa Branca, domínio público. Fonte:Casa Branca. Layout editorial assistido por IA, Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews