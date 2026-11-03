Doha saúda as transportadoras aéreas árabes

A Qatar Airways realiza a 59.a reunião da Organização dos Transportadores Aéreos Árabes em Doha de 2 a 4 de novembro de 2026. Mais de 200 líderes e representantes do setor participam nesta reunião dedicada às prioridades comuns da aviação regional. As resoluções ainda não estão estabelecidas nas fontes consultadas.

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A 59a Assembleia Geral da Organização dos Transportadores Aéreos Árabes (AACO) abriu em Doha, em 2 de Novembro. A Qatar Airways realiza a reunião até 4 de novembro de 2026 no Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Mais de 200 líderes e representantes do setor participam, segundo a empresa.

Reunião sobre prioridades sectoriais

A abertura deu a palavra a Hamad Al-Khater, Director-Geral do Grupo Qatar Airways e Presidente da Assembleia, bem como Abdul Wahab Teffaha, Secretário-Geral da AACO. As discussões centram-se nas transformações do transporte aéreo e nas prioridades comuns às companhias aéreas da região.

A reunião reúne os chefes das empresas associadas, as transportadoras parceiras e os representantes das organizações industriais. É organizada pelo Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani.

Trabalho até 4 de Novembro

O calendário publicado pela AACO confirma os três dias de reunião. Os elementos disponíveis dizem respeito à abertura e ao programa geral: ainda não permitem a apresentação de resoluções finais ou de novos compromissos financeiros tal como adoptados.

Cobertura: discurso no rostro da 59a Assembleia Geral da AACO em Doha. Foto: Qatar Airways / kit de imprensa recebido em 3 de novembro de 2026, fotógrafo não especificado. Uso editorial relacionado ao evento. Vista Libnanews.

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