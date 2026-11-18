A abertura de ofertas para 1.234 unidades habitacionais E1 é adiada até a formação do próximo governo israelense. Esta suspensão não é inválida. Intervém após as sanções britânicas contra oito empresas relacionadas com acordos, enquanto os opositores exigem o abandono do projeto e o município o desafia.

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A abertura de ofertas para 1.234 unidades habitacionais E1 na Cisjordânia ocupada deve aguardar o próximo governo israelense. O conselheiro jurídico do governo, Gali Bahav-Miara, impôs este novo adiamento na terça-feira, 17 de novembro de 2026. O palco estava marcado para quinta-feira, 19 de novembro. O convite à apresentação de propostas continua em vigor, mas as autoridades ainda não podem seleccionar as empresas responsáveis pela construção.

Este congelamento veio no dia em que Londres puniu oito empresas relacionadas com acordos. Assim, o procedimento israelita é bloqueado na fase de atribuição, enquanto as empresas enfrentam restrições financeiras britânicas. O fundamento jurídico israelita diz respeito aos poderes do Governo de Transição. As sanções britânicas abrangem as actividades económicas nas colónias.

E1: preservar a escolha do próximo governo

O Ministério da Justiça de Israel acredita que o governo cessante deve cumprir uma obrigação de restrição. Segundo sua explicação, reproduzida pela Peace Now, esse limite também abrange decisões que envolveriam fortemente a próxima equipe. Abra envelopes e, em seguida, selecione empresas podem levar a contratos que são difíceis de desfazer.

A medida deixa, portanto, o governo para vir e decidir antes desta fase. Não prejudica a sua decisão. Paz Agora saúda o adiamento, mas exige um cancelamento definitivo. A organização oposta à colonização distingue assim a suspensão obtida do objetivo político que persegue.

19 de Novembro relativa à análise das propostas

Na sua apresentação do parecer anterior da Autoridade Terrestre israelita, de 11 de Outubro, a Paz Agora identificou dois prazos. O prazo para apresentação das propostas era 19 de Outubro. No entanto, a sua abertura e exame só deveriam ter lugar em 19 de Novembro.

O novo relatório bloqueia a escolha dos atributos. A abertura dos envelopes permite normalmente ao comité examinar as propostas e, em seguida, selecionar as empresas. Os contratos que se seguem atribuem-lhes o direito de beneficiarem das parcelas em causa. É este compromisso contratual que o Conselho Jurídico pretende deixar à discrição do próximo governo.

O primeiro adiamento abordou o potencial de uso eleitoral do arquivo. O município de Ma’ale Adumim e o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, contestaram as restrições. O debate actual centra-se agora nos compromissos que um governo de transição pode assumir antes de assumir o seu sucessor.

Um projecto territorial ainda em disputa

E1 está localizada entre Jerusalém e Ma’ale Adumim. O projeto recebeu aprovação final em agosto de 2025, após anos de oposição internacional. Seus oponentes denunciam as consequências da expansão dos assentamentos nessa área estratégica.

Para palestinos e vários governos ocidentais, a construção minaria a continuidade territorial de um futuro Estado palestino. Em particular, Londres destaca o risco de separação entre a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O congelamento mantém essa questão territorial nas decisões a serem tomadas pela próxima equipe governamental.

Segundo a imprensa israelita, o Presidente da Câmara de Ma’ale Adumim, Guy Yifrach, tenciona submeter a questão ao Supremo Tribunal. Ele acusa o consultor jurídico de favorecer considerações políticas. Assim, o município contesta a restrição dos poderes do governo cessante, enquanto a Peace Now pede ao próximo executivo que abandone a chamada para licitação.

Londres visa as empresas, nem todo o comércio

O pacote britânico de 17 de novembro visa oito empresas de construção, promoção e arquitetura relacionadas com coloniais. Inclui também Tzav 9, um movimento acusado de obstruir a ajuda a Gaza. As nove entidades estão sujeitas ao congelamento de activos e à proibição do exercício de funções de gestão.

Ed Miliband, chefe da diplomacia britânica, pede às empresas que não participem na E1. Seu governo, no entanto, distinguiu as atividades de acordo do comércio com Israel dentro da Linha Verde. Estas designações não constituem um embargo comercial geral.

O Ministério está preparando restrições separadas sobre os produtos de colônia e sua publicidade imobiliária. Por conseguinte, já foram adoptadas medidas financeiras, enquanto novas restrições comerciais seguem outro calendário. O Ministério da Justiça de Israel, por sua vez, baseia o adiamento nas obrigações do governo de transição, e não na decisão britânica.

Antimedidas anunciadas, financiamento sob pressão

Gideon Saar, ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, rejeita as sanções e promete uma resposta. Ele afirmou que queria fortalecer os assentamentos em vez de mudar essa política. O governo está examinando várias opções retaliatórias, sem anunciar o mecanismo nesta fase.

Segundo a imprensa israelita, Eran Roll, do centro de construção israelita, receia um declínio dos investidores e financiadores estrangeiros. O efeito das sanções dependerá, nomeadamente, dos activos das empresas e das suas relações financeiras dentro do perímetro britânico. O próximo passo é a formação do governo e, em seguida, sua decisão sobre o futuro do concurso.

Referências e ilustração

17 de novembro decisão e paz resposta Agora;Cronologia do depósito e abertura de propostas;Sanções britânicas de 17 de Novembro;Relatórios de imprensa israelitas.

Ilustração: Ma,Ron Almog,CC BY 2.0Redimensionar quadro completo, Libnanews vestir. Essa visão não representa o site E1.

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