O chefe de Leumi relata dificuldades de financiamento no exterior para alguns clientes israelenses. As suas observações não demonstram um congelamento geral do crédito nem um efeito das sanções britânicas. Londres visa nove entidades específicas, enquanto o banco publica um lucro trimestral próximo de três bilhões de shekels.

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Hanan Friedman, Director-Geral do Bank Leumi, informou em 17 de Novembro que alguns clientes israelitas tinham dificuldade em financiar as suas operações no estrangeiro. Sua observação chega em um momento em que Londres pune empresas ligadas aos assentamentos da Cisjordânia. Friedman não atribuiu essas dificuldades às sanções.

Leumi apoia seus clientes internacionalmente

Natranscrição da conferência de resultados do terceiro trimestreFriedman descreve obstáculos observados nas últimas semanas por clientes com filiais ou atividades significativas fora de Israel. Segundo ele, eles estão lutando para obter financiamento suficiente de bancos internacionais. Leumi intervém para acompanhá-los e vê também um potencial de crescimento.

Esta passagem não designa os estabelecimentos estrangeiros em causa, as empresas clientes, os países ou os montantes recusados. Friedman não atribui essas dificuldades às sanções.

Resultados fortes para Leumi

Adeclaração dos resultados de 17 de novembroanuncia um lucro trimestral próximo de 3 bilhões de shekels, aumentando 10,6% em um ano. A rentabilidade dos fundos próprios é de 16,9%. A taxa é de 18,5% sem impostos especiais sobre os bancos.

O retorno anunciado aos acionistas ascende a 1,5 bilhão de shekels: 1,2 bilhão de dividendos em dinheiro, o saldo em resgates de ações. A carteira de empréstimos aumentou 12,7% desde o início do ano.

As sanções britânicas visam entidades específicas

No mesmo diagoverno britânicoanunciou medidas contra oito empresas de construção colonial, promoção de imóveis ou arquitetura. Tzav 9, acusado de obstruir a ajuda a Gaza, também é designado. Este pacote,já detalhado por Libnanewsnão é um embargo geral contra empresas israelitas.

Anotificação oficialas listas incluem Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, Ariel Residencial Judéia e Samaria, Ami Gvirtzman 2021 Architects e Z.F. Building Company. Mencionou um congelamento de bens e uma pena por proibir o exercício de funções de direcção. O Bank Leumi não é uma dessas nove novas designações.

Londres atribui o seu anúncio aos prazos do projecto E1 e à defesa de uma solução de dois Estados.

Procura de crédito como motor de crescimento

Em suas respostas aos analistas, Friedman apresenta acompanhamento no exterior como uma extensão da relação de Leumi com clientes. Ao mesmo tempo, salienta a procura esperada de infra-estruturas, incluindo centros de dados, centrais eléctricas e transportes.

O desenvolvimento destes financiamentos explica igualmente a arbitragem entre a remuneração dos accionistas e o capital detido pelo banco. Friedman afirma que esta distribuição é revista trimestralmente de acordo com os requisitos de crédito. A evolução dos empréstimos internacionais constitui, assim, em seu discurso aos investidores, tanto uma dificuldade para alguns clientes como uma possibilidade adicional de atividade para Leumi.

Não foram apresentados dados durante estas medidas de intercâmbio um congelamento geral do crédito às empresas israelitas ou estabelece um nexo de causalidade com as designações britânicas de 17 de Novembro.

Ilustração: Bank Leumi Building, Jaffa Street, Jerusalém, 2 de outubro de 2012,Rimonah Traub / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxe e vestir Libnanews sob a mesma licença. Fotografia dos arquivos.

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