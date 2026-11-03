Arábia Saudita: US$ 9,5 bilhões no déficit atual do T2 2026

A conta corrente saudita teve um déficit de 9,5 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2026, abaixo de um ano. O boletim informativo de setembro detalha o papel do petróleo, serviços e transferências. As reservas oficiais atingiram US$ 465,7 bilhões no final de setembro, segundo dados do SAMA.

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O déficit da conta corrente saudita atingiu US$ 9,5 bilhões no segundo trimestre de 2026, acima de 13,4 bilhões por ano. O boletim estatístico de setembro de 2026 do Banco Central Saudita confirma esta melhoria anual, mas também o retorno ao déficit após o excedente no início do ano. As exportações de petróleo apoiam contas externas. Os serviços e as transferências dos trabalhadores continuam a pesar no seu salário.

Os números do Banco Central Saudita, SAMA, descrevem dois desenvolvimentos distintos. Este resultado trimestral já era conhecido em outubro: Tim Callen, do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, analisado em 2 de outubro de 2026. Entre abril e junho, o déficit diminuiu 29,5% em relação ao mesmo período de 2025. Por outro lado, segue um excedente de US $ 4,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026.

Estes dados permanecem provisórios. O SAMA ocupa o segundo trimestre de 2026 entre as estimativas e os trimestres anteriores como resultados preliminares. O boletim de Setembro reúne séries com datas diferentes: reservas até Setembro, balança de pagamentos até Junho.

Déficit da conta corrente saudita cai ao longo de um ano

A balança corrente inclui o comércio de bens, serviços, rendimentos primários e secundários. Mede as actuais operações económicas com o resto do mundo. Difere do saldo orçamental, que compara receitas e despesas públicas. Por conseguinte, um défice actual não é uma medida do défice orçamental saudita.

No segundo trimestre, a Arábia Saudita mantém um excedente comercial de US$ 21,7 bilhões. Ele aumenta em quase US $ 5,9 bilhões ao longo de um ano. Ele compensa parcialmente saídas de serviços e transferências.

Componentes da conta corrente, em bilhões de dólares Saldo T2 2025 T2 2026 Mercadorias +15.822 +21.739 Serviços -17.308 -16,351 Rendimento primário +3.532 +4,386 Rendimento secundário – 15,487 -19.247 Conta corrente -13.441 -9.473

A melhoria dos bens domina a comparação anual. Os serviços também reduzem o seu défice, enquanto o excedente do rendimento primário aumenta. A deterioração dos rendimentos secundários, que inclui transferências pessoais, absorve alguns destes ganhos.

O petróleo continua a ser a principal entrada

As exportações de petróleo atingiram $54.2 bilhões entre abril e junho de 2026. Eles estão acima de 9,4% ano após ano. Mas eles caíram 12% em comparação com o primeiro trimestre quando ultrapassaram 61,6 bilhões. Este movimento representa uma parte significativa do volume de negócios trimestral.

As exportações não petrolíferas eram de 21 mil milhões de dólares, em comparação com quase 23 mil milhões de dólares por ano. O seu declínio é de 8,3%. Esta categoria combina produtos fabricados no reino e reexportações.

Receitas de US $ 76,4 bilhões e despesas de US $ 54,7 bilhões no segundo trimestre de bens totais. As compras variam pouco do trimestre anterior, enquanto as vendas declinam. O excedente de bens aumentou assim de US $ 30,1 bilhões para US $ 21,7 bilhões.

Serviços e transferências absorvem o excedente comercial

Os serviços têm um défice de 16 mil milhões de dólares. Suas receitas atingem US $ 15,9 bilhões, em comparação com US $ 32,2 bilhões em despesas. O saldo melhorou ao longo de um ano, mas deteriorou-se em comparação com o primeiro trimestre.

O item de viagem permanece excedente de US $ 2,4 bilhões. As receitas correspondentes foram de 9 mil milhões, em comparação com 6,7 mil milhões. Este resultado positivo não é suficiente para compensar os défices de transportes, construção e outros serviços.

A transferência de trabalhadores para o exterior equivale a US $ 18,2 bilhões. Aumentaram 31,4% em relação ao segundo trimestre de 2025 e ultrapassaram 17,3 bilhões no início de 2026. Esta saída é a principal componente do défice do rendimento secundário.

Reservas de 465,7 bilhões no final de setembro

O mesmo boletim especifica a quantidade de reservas oficiais. O SAMA representa 1.746,3 bilhões de riais de ativos de reserva no final de setembro de 2026. À taxa de 3,75 riais por dólar, isto representa US $ 465,7 bilhões, em comparação com US $ 487,3 bilhões no final de agosto.

O valor de 440,7 bilhões de dólares representa um escopo mais restrito. Adiciona moedas estrangeiras e depósitos no estrangeiro a investimentos em títulos estrangeiros. Exclui ouro monetário, direitos de saque especiais e a posição de reserva do Fundo Monetário Internacional.

No mesmo âmbito, o total dos activos de reserva diminuiu 21,6 mil milhões de dólares entre Agosto e Setembro. Esta tendência final do verão é distinta dos fluxos correntes da primavera.

Ao longo dos primeiros seis meses de 2026, a conta corrente teve um déficit cumulativo de $5,4 bilhões. Chegou a 16,3 bilhões na primeira metade de 2025. Esta edição do boletim ainda não fornece o resultado da conta corrente do terceiro trimestre. As estimativas trimestrais apresentadas não constituem uma previsão para o conjunto de 2026.

Fonte de dados: Banco Central Saudita, Setembro de 2026 Boletim Estatístico Mensal, Balança de Pagamentos e Activos de Reserva Tabelas. Dados consultados em 3 de novembro de 2026; as reservas de dólares são calculadas a uma taxa de 3,75 rial por dólar.

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