Reda Khadra mudou-se para Qarabağ após sua visita a Reims e seu empréstimo a Le Havre. Samy Merheg juntou-se a Alverca de Braga, após uma formação colombiana. João Gabriel Makhlouf, conhecido em Como como Cardozo, continua sua carreira em equipes de jovens italianos. Todos os três ilustram diferentes passos para a seleção libanesa. Suas viagens são apresentadas a partir da informação de seus clubes, distinguindo carreira profissional, formação e convocação com a equipe nacional sênior.

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Reda Khadra, Samy Merheg e João Gabriel Makhlouf representam três diferentes cursos esportivos na seleção libanesa. Sua trajetória atravessa os campeonatos europeus, uma formação colombiana e as equipes de jovens italianos. Seus clubes atuais nos permitem situar com precisão seu progresso, sem confundir uma convocação internacional com o status ocupado em uma equipe profissional.

Reda Khadra continua sua carreira em Qarabağ

Reda Khadra mudou-se para Qarabağ, a primeira divisão do Azerbaijão. Reims Stadium anunciou sua transferência final em 28 de agosto de 2026. A sua passagem pela França faz agora parte da sua viagem, não da sua actual situação contratual.

Chegando em Reims em 2023, o parceiro jogou 36 partidas. O clube francês recorda que uma lesão grave marcou a sua época 2024-2025 e que foi então emprestado ao Le Havre. Sua partida para o Azerbaijão abre uma nova etapa após esta sucessão de períodos de clube e dificuldades físicas.

Este curso distingue-o dos outros dois jogadores: sua experiência documentada já inclui várias passagens em equipes profissionais, onde Merheg e Makhlouf ainda estão no início de sua progressão.

Samy Merheg, de Pereira a Alverca

Samy Merheg, 19 anos, pertence ao FC Alverca. O clube português chegou oficialmente em 18 de julho de 2026 de SC Braga. O atacante foi treinado em Deportivo Pereira, Colômbia, onde fez sua estréia entre os idosos aos 17 anos.

Na temporada 2025–26, ele jogou com o Team B em Braga, marcando quatro gols em dez jogos. Este é o registro citado por Alverca durante seu recrutamento, não um total de gols sob sua nova camisa.

A apresentação oficial de Alverca menciona sua dupla nacionalidade colombiana e libanesa e suas passagens nas seleções de jovens de ambos os países. Confirma igualmente a sua integração na selecção libanesa de alto nível. Os números de selecção adoptados no momento da assinatura não constituem uma avaliação actualizada de Novembro.

João Gabriel, entre formação em Como e seleção senior

João Gabriel Makhlouf, 19 anos, é apresentado nos trabalhos de Como sob o nome de João Gabriel Cardozo. O clube italiano confirmou a convocação de seu defensor com a seleção libanesa sênior para o torneio internacional amigável em Bassora.

No clube, sua jornada documentada é de responsabilidade das equipes juvenis de Como, especialmente a Primavera. Esta distinção é essencial: ser chamado como uma equipa nacional A não significa ter um lugar na primeira equipa de um clube Serie A.

Estas três situações demonstram a diversidade de recursos mobilizados pela seleção libanesa. A experiência acumulada em vários clubes, a progressão de um atacante passando pela Colômbia e Portugal, e o treinamento de um defensor na Itália são contribuições diferentes. Sua complementaridade esportiva continua a ser construída nas reuniões e reuniões da equipe nacional.

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