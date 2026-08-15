Carnificina em Nabatiyah: Israel mata 11 civis, incluindo crianças

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Onze mortos, incluindo crianças e mulheres, e 19 feridos: Nabatiyah Caza viveu no sábado 15 agosto 2026 outro dia sangrento sob ataques israelenses. Em Ansar, uma casa foi atingida e sete pessoas foram mortas, incluindo três crianças e duas mulheres. Uma mãe e vários de seus filhos estão entre as vítimas relatadas no local. Algumas horas depois, mais quatro pessoas morreram em Deir al-Zahrani. Esta carnificina em Nabatiyah provoca também um profundo mal-estar político no Líbano: Israel continua os seus bombardeamentos no momento em que Beirute concorda em negociar, sob mediação americana, um acordo que deveria conduzir à retirada de Israel e à estabilização do Sul.

Em Ansar, um assalto à casa e uma família dizimada

O ataque mais mortal do dia atingiu Ansar, no distrito de Nabatiyah. A aviação israelense bombardeou uma casa, causando um colapso e mobilizando equipes de resgate para procurar vítimas sob os escombros.

O Ministério da Saúde libanês relatou sete mortes. Estes incluem três crianças e duas mulheres, que estabelece a forte presença de civis entre os mortos e coloca imediatamente a natureza do alvo no centro do interrogatório.

Relatos de Ansar indicam que uma mãe e vários de seus filhos morreram no bombardeio. A greve afetou o mesmo lar familiar, longe da imagem de uma operação limitada a um objetivo militar isolado.

No entanto, as identidades completas das sete vítimas ainda não foram publicadas sábado à noite em documentos oficiais que permitissem a verificação independente. Nestas circunstâncias, os nomes que circulam nas redes sociais ou nas publicações locais ainda devem ser considerados com cautela.

Isto já é suficiente para medir a gravidade do balanço. Três crianças e duas mulheres foram mortas em uma greve domiciliar, enquanto Israel afirma ter alvejado a « infra-estrutura militar » do Hezbollah na área.

Esta contradição provocou imediatamente a ira dos funcionários libaneses. O primeiro-ministro Nawaf Salam desafiou diretamente a apresentação israelense do ataque e colocou as vítimas no centro de sua resposta.

« As sete vítimas não são infraestrutura militar »

Nawaf Salam ressaltou que as sete pessoas mortas em Ansar não constituíam « infra-estrutura militar ». O chefe de governo também insistiu na presença de crianças e mulheres entre os mortos para desafiar a justificação de Israel.

Sua reação vai além da condenação usual de uma greve israelense. Isso levanta uma questão que se tornou central para o governo libanês: será que Israel pode continuar a decidir sozinho o que constitui um alvo militar no território libanês, embora Beirute afirme estar gradualmente recuperando o controle de segurança do país?

O Primeiro-Ministro defendeu uma posição clara. Se existirem infra-estruturas militares ilegais no Líbano, o seu tratamento é da responsabilidade do Estado libanês e das suas instituições, e não das operações israelitas realizadas unilateralmente no Líbano.

Esta posição permite Nawaf Salam distinguir dois arquivos muitas vezes confusos. O governo pode defender o monopólio de armas do Estado e trabalhar para resolver a questão do arsenal do Hezbollah sem aceitar que Israel bombardeie livremente o Líbano.

No entanto, a carnificina de Ansar torna este equilíbrio muito mais difícil. Para uma parte da opinião libanesa, a questão torna-se concreta: se o Líbano negocia, aceita compromissos de segurança e discute o desarmamento do Hezbollah, porque é que os civis do sul continuam expostos a greves israelitas?

Deir al-Zahrani bateu por sua vez

O balanço aumentou algumas horas depois do Ansar. Um novo ataque israelense atingiu Deir al-Zahrani, também localizado no distrito de Nabatiyah, causando operações de socorro significativas.

O Ministério da Saúde libanês finalmente anunciou quatro mortes e 17 feridos na greve. Entre os feridos estão onze mulheres e um filho, confirmando novamente o impacto direto da operação na população.

Com as sete mortes de Ansar, os resultados desses dois ataques atingiram 11 mortos e 19 feridos. Este é um dos dias mais mortais do Sul desde a calmaria que entrou em vigor em junho.

Os ataques não foram limitados a Ansar e Deir al-Zahrani. O exército israelense também conduziu operações em várias áreas em torno de Nabatiyah, incluindo em direção às alturas de Ali al-Taher.

Este aumento dos ataques reavivou o medo numa área já profundamente afectada pelos atentados de meses anteriores. Junho tinha reduzido a intensidade dos combates, mas nunca tinha dado ao Sul toda a segurança.

Israel invoca Hezbollah, registro civil permanece

O exército israelita afirma ter visado a infra-estrutura pertencente ao Hezbollah nos sectores de Ansar e Ali al-Taher. Apresenta as greves como resposta a uma acção contra os seus soldados e afirma que continuará a intervir contra qualquer ameaça contra as suas forças ou contra a população israelita.

Esta versão não apaga o registro de campo. Em Ansar, três crianças e duas mulheres estavam entre as sete pessoas mortas nas casas bombardeadas, enquanto em Deir al-Zahrani os feridos incluíam onze mulheres e uma criança.

Não há informação independente disponível no sábado à noite para estabelecer que as crianças mortas em Ansar tinham um papel militar. A eventual presença de infra-estruturas Hizbullah no sector não permite determinar o estatuto de cada pessoa morta.

É precisamente nesta distinção que as autoridades libanesas insistem. Recusam que a afirmação israelita de que uma área é o lar da infra-estrutura Hezbollah transforme automaticamente todos os presentes em alvos militares.

O mal-estar nas negociações torna-se impossível de ignorar

O massacre de Nabatiyeh assume uma dimensão política particular devido ao seu calendário. Desde junho, o Líbano tem participado em um processo diplomático apoiado por Washington para construir um acordo mais duradouro com Israel.

Em 26 de Junho, foi anunciado um acordo-quadro. Em particular, tem de preparar o caminho para uma retirada israelita do território libanês, uma extensão da autoridade estatal no Sul e a resolução da questão das armas Hezbollah.

Por conseguinte, o Governo libanês concordou em iniciar uma negociação extremamente sensível. Esta escolha está sujeita a críticas internas, em particular porque o desarmamento do Hezbollah afeta diretamente os equilíbrios políticos e de segurança do país.

Em troca, Beirute espera resultados tangíveis. A redução das greves israelitas, a retirada das forças israelitas e o regresso da segurança duradoura ao Sul são condições essenciais para dar credibilidade política a esta abordagem.

Mas as greves de 15 de Agosto têm o efeito oposto. Eles dão a imagem de um Líbano que está a ser chamado para compromissos pesados, enquanto Israel mantém a possibilidade de atacar o seu território e causar vítimas civis.

Joseph Aoun vê isso como uma mensagem para o processo diplomático

O Presidente Joseph Aoun não separou os bombardeamentos das negociações. Sua reação se concentrou precisamente no sinal político enviado pelas greves israelenses enquanto os Estados Unidos tentavam avançar nas discussões.

O Chefe de Estado considerou que a escalada israelita, particularmente na região de Nabatiyah, era uma « mensagem clara » para o processo de negociação. Ele também colocou Washington à frente de suas responsabilidades, referindo-se aos esforços americanos para executar o acordo entre as duas partes.

Esta declaração revela o mal-estar que está a ganhar nas instituições libanesas. O governo escolheu o caminho diplomático, mas esta estratégia torna-se difícil de defender quando os bombardeamentos israelitas continuam a matar no Líbano.

Joseph Aoun foi comprometido desde que chegou ao poder em favor do monopólio estatal da força armada. Esta abordagem exige, no entanto, que o Estado possa garantir a segurança que o Hezbollah justifica precisamente as suas armas pela necessidade de garantir.

Cada ataque israelense contra território libanês, portanto, complica esta equação. Quando essas greves matam crianças e mulheres, seu efeito político vai além da cena do bombardeio.

O que ganha o Líbano com o comércio?

Esta é a pergunta embaraçosa que agora enfrenta Beirute. O Líbano está a discutir medidas que afectam directamente a sua arquitectura militar interna, enquanto o resultado imediato das negociações — uma redução da ameaça israelita — continua a ser difícil de ver no terreno.

Esta contradição alimenta uma crise de confiança. Permite que os opositores do processo perguntem por que razão o Líbano deve continuar a fazer progressos nas suas próprias obrigações se Israel não reduzir simultaneamente as suas operações militares.

O problema é particularmente sensível para Nawaf Salam e Joseph Aoun. Ambos defendem o fortalecimento do Estado e se recusam a permitir que o Hezbollah retenha indefinidamente uma capacidade autônoma de decidir guerra e paz.

Mas esta posição baseia-se numa promessa implícita: um Estado reforçado deve ser capaz de proteger melhor os libaneses. Os bombardeamentos de Ansar e Deir al-Zahrani enfraquecem esta manifestação à medida que se torna politicamente essencial.

O governo está, portanto, a enfrentar dupla pressão. Tem de avançar na questão das armas sem dar a impressão de que o Líbano está a desarmar sob bombas, e deve prosseguir as negociações sem sugerir que ofereçam a Israel uma acção militar livre sem compensação.

As greves dão ao Hezbollah uma discussão

Para Hezbollah, o dia 15 de agosto fornece um argumento diretamente explorável. O movimento recusa seu desarmamento nas condições atuais e afirma que a persistência da ameaça israelense justifica a manutenção de seu arsenal.

As greves de Nabatiyah permitiram ao partido confrontar o governo com esta contradição. Se Israel ainda pode atacar casas, matar crianças e conduzir ataques ao norte do rio Litani, Hezbollah pode perguntar o que garantiria a proteção do Líbano após o seu desarmamento.

O movimento denunciou os ataques e prometeu uma resposta « apropriada ». Tal resposta constituiria, no entanto, outro risco: uma nova espiral militar em que um ataque conduziria a represálias israelitas e a uma nova resposta.

Foi precisamente esta mecânica que o processo diplomático teve de interromper. As greves de 15 de Agosto mostram até que ponto este objectivo permanece, apesar das negociações em curso durante várias semanas.

Washington enfrenta uma credibilidade enfraquecida

Os Estados Unidos são fundamentais para esta crise. Washington apoiou o acordo-quadro e é o principal mediador entre dois países que não têm relações diplomáticas normais.

A credibilidade americana depende, portanto, em parte da sua capacidade de obter compromissos de ambas as partes. Enquanto o foco da pressão está no Líbano e no desarmamento do Hezbollah, enquanto Israel continua suas greves, o equilíbrio do mecanismo torna-se politicamente difícil de defender em Beirute.

As declarações de Joseph Aoun podem ser entendidas neste contexto. Ao salientar que as greves enviam uma mensagem ao processo de negociação e aos esforços dos EUA, o Presidente libanês questiona indiretamente Washington.

A questão já não é apenas convencer Beirute a honrar os seus compromissos. As autoridades libanesas esperam agora que os Estados Unidos demonstrem a sua capacidade de obter de Israel uma limitação efectiva das suas operações.

Sem essa reciprocidade, o processo pode ser percebido no Líbano não como uma negociação equilibrada, mas como uma sucessão de demandas dirigidas a um único partido. A morte de Ansar torna esta percepção ainda mais difícil de combater.

Desarmamento sob bombas, uma linha vermelha política

O ficheiro de armas do Hezbollah torna-se ainda mais explosivo. Já não se trata apenas de um debate institucional sobre o monopólio estatal da força, mas de uma questão directamente associada à segurança imediata do povo do Sul.

Para os defensores do desarmamento, o arsenal Hezbollah expõe o Líbano a guerras que o Estado não decide. Para os seus adversários, as greves israelitas mostram, pelo contrário, que abandonar este arsenal sem garantias sólidas deixaria o país vulnerável.

Os bombardeios de 15 de agosto reforçam mecanicamente o segundo argumento. Complicam, portanto, o trabalho político do governo numa altura em que está a tentar avançar com o primeiro.

O paradoxo é particularmente pesado para o Estado libanês. Quanto mais Israel ataca o Líbano durante as negociações, mais politicamente enfraquece aqueles em Beirute que defendem o fortalecimento do Estado em detrimento de estruturas militares autônomas.

Este resultado excede em muito a relação de poder entre Israel e Hezbollah. Isso afeta diretamente a capacidade das instituições libanesas de convencer seu próprio povo de que uma solução negociada pode trazer mais segurança do que a lógica do confronto.

Nabatiyah já tinha pago um preço alto

O Nabatiyeh caza não aborda esta nova escalada como um território previamente poupado. Desde o início da nova fase do conflito em março de 2026, a região tem sofrido inúmeras greves, destruição de casas e perdas entre civis e instituições do Estado.

Em 10 de abril, uma greve israelense contra o Nabatiyeh Serail resultou em um forte impacto. Membros dos serviços de segurança libaneses estavam entre os mortos, já dando ao ataque um escopo além do confronto direto com o Hezbollah.

Ao longo dos meses, as greves também afetaram áreas residenciais e infraestrutura civil no Sul. Famílias inteiras foram mortas em alguns ataques documentados, enquanto as crianças estavam repetidamente entre as vítimas.

Essa acumulação explica porque o termo « carnificina » usado no Líbano não se refere apenas ao número de mortes em 15 de agosto. Também reflete o sentimento de um povo que vê as mesmas comunidades repetidamente atingidas apesar de tréguas, mediações e anúncios diplomáticos.

Onze mortos e uma trégua ainda mais frágil

15 de agosto é o episódio mais mortal desde 20 de junho. Ele reduziu significativamente os confrontos sem parar completamente operações militares israelenses ou incidentes envolvendo Hezbollah.

A tensão já havia aumentado no início de agosto após a morte de dois soldados israelenses em uma explosão no sul do Líbano. O Hezbollah não assumiu a responsabilidade por este incidente, mas Israel continuou a invocar ameaças contra as suas forças para justificar as suas operações.

As greves de sábado agora levantam medos de uma pausa maior. Se o Hezbollah cumprir a sua ameaça de resposta, Israel poderá lançar novas operações e conduzir ambas as partes a uma série de represálias.

Beirute está precisamente a tentar evitar este cenário. Mas a sua margem de manobra é reduzida quando as negociações que deveriam afastar a guerra coexistem com tais greves mortais.

Em Ansar, as vítimas colocam civis no centro

Para além dos cálculos diplomáticos, o balanço de Ansar continua a ser o facto central deste dia. Uma casa foi atingida e sete pessoas foram mortas, incluindo três crianças e duas mulheres.

A sua morte coloca uma questão à qual a única afirmação da presença da infra-estrutura do Hezbollah não responde. As autoridades israelenses ainda têm de explicar como uma operação apresentada como militar resultou em tal revisão em uma casa de família.

Esta questão é tanto mais grave quanto o Governo libanês afirma agora querer lidar com as infra-estruturas militares para além do seu controlo. Ao continuar a atacar unilateralmente o território libanês, Israel está a enfraquecer precisamente o Estado a que a comunidade internacional está simultaneamente a exigir a extensão da sua autoridade.

A carnificina de Nabatiyah expõe assim a fragilidade da estratégia atualmente defendida em Beirute. O Líbano é chamado a consolidar o monopólio de armas do Estado, enquanto o Líbano ainda está lutando para impedir que uma potência estrangeira atinja seu território.

No sábado à noite, as equipes de socorro continuaram a trabalhar após os bombardeios, enquanto as famílias das vítimas começaram a chorar. Os resultados foram agora 11 mortos e 19 feridos em Ansar e Deir al-Zahrani, e a pergunta seguinte já era sobre a reação