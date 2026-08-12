Dia a dia: 12 de agosto de 2006 A guerra de Israel continua após 1701

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 12 de Agosto de 2006, o Governo libanês aceita a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O fim da guerra está agora marcado pela cessação das hostilidades, pela retirada das forças israelitas, pelo destacamento de 15.000 tropas libanesas no Sul e pelo reforço da UNIFIL. No entanto, ao mesmo tempo, Israel continua sua ofensiva. Sua aeronave continua a atacar o Líbano, seu fogo de artilharia e suas forças terrestres procuram avançar mais em direção ao Litani. O Hezbollah, por sua vez, continua o seu fogo de foguete em Israel e combate soldados israelenses no Líbano. O cessar-fogo só deve entrar em vigor em 14 de Agosto às 8 horas, deixando quase dois dias para uma guerra cujo resultado político já é conhecido.

Esta cronologia dá às últimas horas do conflito uma dimensão particularmente controversa. A Resolução 1701 foi adoptada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho de Segurança em 11 de Agosto. Beirute aceita no dia seguinte. Israel aprovará formalmente em 13 de Agosto. Legalmente, a cessação das hostilidades ainda não entrou em vigor no dia 12, e Hezbollah também continua suas operações. Mas, politicamente, a situação mudou: Israel sabe que um mecanismo para a sua retirada é agora aceite pelo Líbano, que o exército libanês tem de tomar uma posição no Sul e que uma UNIFIL reforçada deve acompanhar este destacamento. Isto não impede que a IDF intensifique determinadas operações até às últimas horas. Mesmo mais pesado, cerca de 90 por cento dos ataques de munições de fragmentação israelenses durante a guerra foram relatados que ocorreram nas últimas 72 horas do conflito, de acordo com avaliações internacionais subsequentes.

Em 11 de agosto, a resolução para acabar com a guerra

Um mês antes, em 12 de julho, uma operação do Hezbollah na fronteira levou à captura de dois soldados israelenses e à morte de vários outros. Israel tinha respondido com uma campanha militar maciça contra o Líbano. Os bombardeios não se limitaram às posições do Hezbollah no Sul: os subúrbios do sul de Beirute, os Bekaa, pontes, estradas, centrais elétricas e o Aeroporto Internacional de Beirute foram atingidos. Várias centenas de milhares de libaneses haviam deixado suas casas à medida que a luta se espalhava.

Após 30 dias de guerra, as negociações internacionais terminaram em 11 de agosto. O Conselho de Segurança aprovou a Resolução 1701 sem objecção ou abstenção. Apela a uma » cessação completa das hostilidades », baseada, em particular, na cessação imediata de todos os ataques do Hezbollah e de todas as operações militares ofensivas israelitas. A linguagem é importante: as Nações Unidas não apelam apenas à abertura de negociações adicionais. Estabelece o quadro preciso em que os combates devem cessar.

O texto prevê então que o exército libanês e a UNIFIL se desloquem para o Sul enquanto as forças israelitas se retiram. A UNIFIL tem uma força de até 15.000 soldados. O próprio Líbano comprometeu-se a enviar 15.000 soldados. A área entre a Linha Azul e os Litani deve ser limpa de qualquer presença armada ou equipamento militar fora do Governo libanês ou da força internacional.

A resolução reafirma igualmente a autoridade do Estado libanês em todo o seu território. Recorda a necessidade de implementar decisões internacionais anteriores sobre grupos armados e prevê medidas para impedir a entrada no Líbano de armas sem autorização do governo. Por conseguinte, é todo o equilíbrio de segurança do Sul que tem de ser reorganizado após a guerra.

Líbano aceita mecanismo de retirada israelense em 12 de agosto

No dia seguinte, o Conselho de Ministros, presidido por Fouad Siniora, aceitou a resolução. Esta decisão não é insignificante. Cinco dias antes, em 7 de Agosto, o Governo já tinha anunciado a sua vontade de enviar 15 000 tropas para o Sul em paralelo com a retirada israelita. Em 12 de Agosto, esta proposta tornou-se parte integrante do mecanismo internacional aceite por Beirute.

O Hezbollah, representado no governo, não bloqueia a decisão. Hassan Nasrallah aceita o princípio da cessação das hostilidades quando realmente entra em vigor, mantendo várias reservas ao texto. Em particular, o movimento considera que mantém o direito de lutar contra as forças israelenses enquanto permanecerem envolvidas em território libanês. O fogo de Hezbollah no norte de Israel, portanto, continuou até que o cessar-fogo entrou em vigor.

Essa realidade deve ser mencionada para entender exatamente a sequência. Ao meio-dia de 12 de agosto, ainda não havia um cessar-fogo juridicamente eficaz que Israel violaria formalmente ao continuar todas as suas operações. Mas este esclarecimento não é suficiente para apagar a questão política colocada pela conduta israelita: o Líbano acaba de aceitar as principais disposições destinadas a satisfazer os requisitos de segurança invocados por Israel, enquanto o exército israelita continua a expandir a sua ofensiva no território libanês.

O Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, fixa então a entrada em vigor da cessação das hostilidades na segunda-feira, 14 de Agosto, às 8h00. A partir daí, todos sabem o prazo. A guerra agora tem uma hora de fim. No entanto, para os civis do Sul, há quase dois dias de bombardeio e combate para atravessar.

Israel escolhe avançar antes do prazo

Em vez de abrandar gradualmente as suas operações, Israel está a perseguir uma grande ofensiva. A fase final da campanha visa ampliar a profundidade de penetração do IDF e alcançar ou aproximar o Litani. Unidades adicionais estão sendo implantadas e operações de helicópteros estão sendo realizadas para depositar soldados dentro do território libanês. A equipe israelense quer usar as últimas horas disponíveis para atacar ainda mais o Hezbollah e melhorar suas posições antes da cessação das hostilidades.

O objetivo militar pode ser entendido: após um mês de guerra, o Hezbollah continua a disparar foguetes em Israel e mantém uma importante capacidade de combate às unidades terrestres. O governo de Ehud Olmert procura completar a campanha reduzindo essas capacidades o máximo possível. Mas o calendário torna a escolha particularmente questionável. A resolução internacional que organiza a retirada de Israel já existe e o Governo libanês acaba de a aceitar. As posições conquistadas nas horas seguintes devem, portanto, por definição, ser abandonadas enquanto o exército libanês e a UNIFIL se deslocam.

Assim, Israel engaja soldados numa luta extremamente dura para tomar o terreno que o seu próprio Governo sabe que não pode manter no quadro diplomático agora adoptado. Os soldados israelitas são mortos e dezenas de feridos durante esta fase. Hezbollah também sofreu baixas enquanto continuava o fogo de foguete. Para os civis libaneses, a consequência é uma intensificação das operações em áreas já atingidas há um mês.

A questão, portanto, não é negar que Hezbollah também continua a guerra até o cessar-fogo. Consiste em examinar a decisão de um exército estrangeiro de continuar e expandir a sua ofensiva em território libanês, enquanto Beirute acaba de aceitar o mecanismo internacional para precisamente retirar esse exército e colocar forças do Estado libanês em seu lugar.

O Litani, um objectivo militar que Israel conhece deve retirar-se

O Litani adquire nestas horas uma importância que vai além de sua geografia. Torna-se o limite norte da área onde a resolução 1701 procura estabelecer um novo mecanismo de segurança. Entre o rio e a Linha Azul, as únicas forças armadas autorizadas devem ser o Estado libanês e a UNIFIL.

Para Israel, o progresso para esta área antes do cessar-fogo permite um golpe final nas posições do Hezbollah e para ocupar mais terreno à medida que a retirada começa. Mas isso não muda o resultado político. Em 12 de Agosto, o princípio já está estabelecido: a IDF terá de deixar o Sul à medida que o exército libanês e a UNIFIL se deslocam.

Esta contradição explica em parte as críticas que surgirão após a guerra, mesmo no debate israelita. A última ofensiva custa vidas sem produzir a mudança estratégica decisiva que poderia ter justificado tal aceleração. O Hezbollah não é eliminado, o seu arsenal não é destruído e o seu fogo não é completamente interrompido pela acção militar até 14 de Agosto.

A cessação das hostilidades será finalmente alcançada pelo mecanismo diplomático cujos contornos já estão fixados quando a ofensiva é continuada. Isto não diminui a responsabilidade do Hezbollah pela eclosão do conflito e pelo seu indiscriminado incêndio de foguetes nas áreas civis israelitas. No entanto, torna mais difícil apresentar as operações israelitas de 12 e 13 de Agosto como indispensáveis para chegar a um acordo que já existe.

As últimas 72 horas e a inundação da submunição

No entanto, a questão mais grave é a das munições de fragmentação. Após a guerra, as Nações Unidas e várias organizações internacionais estabeleceram que90 por cento das greves israelenses usando estas armas foram realizadas durante as últimas 72 horas do conflitoPor outras palavras, a maior parte do seu uso surge precisamente no momento em que a resolução 1701 é aprovada, aceite pelo Líbano e aprovada por Israel.

A extensão da utilização é considerável. As avaliações frequentemente seleccionadas mostram que4 milhões de submuniçõesdispersos no Líbano durante a guerra. Até1 milhãonão podia ter explodido imediatamente. Israel usa vários meios de entrega: artilharia, foguetes terrestres e bombas lançadas do ar. Pequenas cargas são dispersas em superfícies por vezes estendidas.

O princípio de tais armas representa um perigo particular para os civis. Uma munição principal se abre em vôo e libera muitas pequenas bombas. Alguns explodem imediatamente, outros permanecem intactos no chão. Uma vez terminado o combate, eles ainda podem detonar quando um residente toca neles, quando um agricultor trabalha em sua terra ou quando uma criança manipula um objeto que ele não reconhece.

A pesquisa pós-guerra identificará o uso de submunições israelenses em mais de 40 cidades e aldeias. As organizações de direitos humanos concluirão que vários ataques foram realizados sob condições indiscriminadas ou desproporcionadas. A Human Rights Watch considerará mesmo que certos casos poderiam constituir crimes de guerra, uma caracterização baseada nas regras do direito humanitário internacional e que não significa que um tribunal criminal tenha condenado Israel por cada um destes actos.

Quando o cessar-fogo chega, as bombas permanecem

É aqui que o legado das últimas horas se torna o mais tangível. Em 14 de agosto às 08:00 horas, o avião parou seus ataques e as unidades opostas interromperam a maior parte de seus combates. Mas submunições não explodidas não estão familiarizados com o horário de Kofi Annan.

Centenas de milhares de pessoas deslocadas começam a regressar ao Sul quase imediatamente. Muitos descobrem suas aldeias antes das equipes de desminagem terem sido capazes de inspecionar casas, estradas e terras agrícolas. Dispositivos explosivos são encontrados em jardins, campos, perto de casas e, por vezes, mesmo dentro de áreas residenciais.

As primeiras vítimas depois do cessar-fogo aparecem rapidamente. Os civis foram mortos ou mutilados por submunições que não explodiram durante a luta. Os agricultores devem esperar antes de entrar em certas parcelas. As crianças estão entre as populações mais expostas devido ao pequeno tamanho e aparência de alguns dispositivos.

Em Janeiro de 2008, quase200 vítimas civisforam identificados após a guerra por causa de submunições. Entre eles,61 tinham menos de 18 anos de idadede acordo com os dados utilizados pelas organizações de desminagem. Pelo menos 42 civis ou militares foram mortos ou feridos em operações de limpeza.

A guerra israelita não terminou inteiramente para estas vítimas na manhã de 14 de Agosto. Uma arma disparada algumas horas antes pode explodir semanas ou meses depois. O calendário político diz que a guerra acabou; o campo de um agricultor continua a conter suas munições.

Mais de 37.000 submunições destruídas em menos de um ano

A extensão da desminagem é uma medida material de contaminação. Em 20 de junho de 2007, menos de um ano após a guerra, as equipes do Sul já haviam destruído37 055 submuniçõesEste número representou apenas parte do equipamento espalhado pelo território.

As operações envolvem o exército libanês, as Nações Unidas e várias organizações especializadas. Cada área deve ser identificada, marcada e depois metodicamente limpa. Não basta reconstruir uma casa ou reparar uma estrada: é necessário verificar que os habitantes podem caminhar em seu jardim ou voltar para colher suas azeitonas sem desencadear uma explosão.

Os custos económicos aumentam o equilíbrio humano. No Sul, grande parte das famílias depende da agricultura. As azeitonas, o tabaco, as frutas e os produtos hortícolas exigem o acesso regular às terras. Uma parcela contaminada pode representar uma estação inteira perdida.

O uso maciço de submunições nas últimas horas dá assim uma dimensão duradoura a uma ofensiva cujo prazo já era conhecido. Israel poderia parar as operações em 14 de agosto, mas dispositivos previamente dispersos continuaram a impor seus efeitos sobre a população libanesa.

Em 13 de agosto, Israel disse sim por sua vez

No domingo, 13 de agosto, o governo israelense aprovou formalmente a resolução 1701. A partir desta decisão, não há mais qualquer desacordo formal entre Beirute e Israel sobre o princípio do mecanismo de cessação de hostilidades. Ambos os governos aceitaram o texto e o tempo para a sua entrada em vigor está fixado.

No entanto, a luta continua. O Hezbollah está a disparar foguetes e a combater unidades israelitas. Israel continua suas operações terrestres e ataca até o prazo final. Os soldados e civis que morreram nas últimas horas estão, portanto, a fazê-lo, enquanto os dois governos interessados já aceitaram o mecanismo que irá parar a guerra no dia seguinte.

Esta situação não é única para a história militar: muitos cessar-fogos são precedidos por tentativas dos beligerantes de melhorar suas posições até o último momento. Mas torna-se particularmente sensível no caso libanês devido à extensão dos meios utilizados e à contaminação deixada pelas submunições.

Há, pois, que manter uma distinção entre legalidade formal e responsabilidade política. O cessar-fogo das 8h00 de 14 de Agosto ainda não era aplicável em 12. Mas não havia nada mecanicamente forçando Israel a explorar cada hora restante para expandir sua ofensiva, nem nada obrigou Hezbollah a continuar seu foguete de fogo em Israel até o último momento. Estas são escolhas militares feitas no espaço deixado entre o acordo diplomático e sua entrada em vigor.

Em 14 de Agosto, às 8 horas: um milhão de deslocados pode finalmente regressar

Na segunda-feira, 14 de Agosto, às 8 horas, entra em vigor a cessação das hostilidades. A mudança é quase imediata. Após trinta e três dias de guerra, bombardeamentos maciços e combates cessaram na maior parte da área. Centenas de milhares de pessoas deslocadas internamente viajam rapidamente para o sul, muitas vezes sem esperar que suas aldeias estejam totalmente seguras.

Quase um milhão de pessoas haviam sido deslocadas para o Líbano durante os combates. Eles descobrem um território marcado por ataques: casas destruídas, bairros muito danificados, estradas cortadas, pontes destruídas e infraestrutura civil danificada. A contaminação por artilharia não explodida adiciona um perigo invisível a esta paisagem.

Os balanços diferem de acordo com os métodos utilizados, mas em torno1.200 pessoas mortas no Líbanocom uma maioria de civis de acordo com avaliações internacionais. Vários milhares de outros ficaram feridos. Em Israel, mais de 160 pessoas morreram, incluindo a maioria dos militares. O fogo de foguete do Hezbollah matou civis israelenses, danificou cidades e forçou várias centenas de milhares de pessoas a deixar temporariamente o norte ou viver regularmente em abrigos.

Assim, a cessação das hostilidades impediu duas formas de violência: o bombardeamento e a ofensiva israelitas no Líbano, mas também o fogo do Hezbollah a Israel. No entanto, não é nem um tratado de paz nem uma solução final do conflito.

Exército libanês coloca onde Israel diz que quer uma nova realidade

A implementação da resolução começa então. Israel tem de retirar as suas forças enquanto o exército libanês e a UNIFIL se deslocam para o Sul. Beirute compromete15.000 militaresanunciado antes da adopção do texto. A UNIFIL também começa a aumentar a sua força com a chegada de tropas adicionais.

Para o Líbano, este destacamento é uma grande mudança. O exército deve retomar uma presença significativa numa região sucessivamente marcada pela ocupação israelita e pelo domínio militar do Hezbollah. Deve recorrer à Linha Azul e trabalhar com a força internacional para implementar as disposições da resolução.

Para Israel, o acordo responde a uma parte significativa dos objetivos formalmente avançados durante a guerra: remover os combatentes do Hezbollah da fronteira e substituir sua presença visível pelo exército libanês e uma força internacional reforçada. No entanto, este resultado decorre do mecanismo diplomático aceite por Beirute em 12 de Agosto e não da ocupação a longo prazo das posições assumidas nas últimas horas.

Esta realidade alimenta retrospectivamente a crítica à ofensiva final. Israel continuou a enviar soldados mais profundos para o Líbano quando o Estado libanês já tinha concordado em implantar suas próprias forças na área. O terreno adicional não é preservado; é gradualmente evacuado de acordo com o sistema 1701.

Uma resolução nunca totalmente implementada

A Resolução 1701 pôs fim à guerra de 2006, mas nunca produziu o acordo final que tinha de preparar. Nos anos seguintes, Hezbollah manteve suas armas e reconstruiu um arsenal muito maior. Israel denuncia regularmente este desenvolvimento como uma violação das disposições que prevêem a ausência de forças armadas não autorizadas no Sul e o desarmamento de grupos armados.

Ao mesmo tempo, o Líbano e as Nações Unidas relatam um grande número de violações israelitas do espaço aéreo libanês. Os aviões e drones israelitas continuam a voar sobre o território. Vários pontos da Linha Azul continuam a ser contestados, enquanto a questão das fazendas Shebaa permanece politicamente sensível.

1701 torna-se assim um texto paradoxal. Ele conseguiu parar a guerra de 2006 e ajudou a estabelecer um período relativamente longo sem conflito da mesma magnitude. Mas as causas militares e políticas do confronto não desaparecem. Hezbollah e Israel continuam a preparar-se para um possível novo conflito.

Esta história posterior, no entanto, não deve ser projetada no dia 12 de agosto para apagar o que está acontecendo lá. Naquele dia, o governo libanês concordou em implantar o exército para o Sul e entrar no mecanismo da ONU. No entanto, Israel escolheu continuar sua campanha até o tempo acordado dois dias depois.

Em 12 de agosto de 1982, um precedente na memória libanesa

A data tem uma ressonância histórica adicional. Vinte e quatro anos antes, o12 de agosto de 1982Beirute Ocidental tinha passado por um dos dias mais violentos do cerco israelense, enquanto as negociações sobre a partida da Organização de Libertação da Palestina já estavam muito avançadas.

As situações não são as mesmas. Em 1982, o exército israelense sentou-se em Beirute e procurou, entre outros, a evacuação de Yasser Arafat e combatentes palestinos. Em 2006, o centro do conflito está no Sul e o principal adversário é o Hezbollah. Mas os dois dias têm uma semelhança histórica: a solução diplomática já é identificável enquanto o poder militar israelita continua a exercer-se em território libanês.

Em Agosto de 1982, a evacuação da OLP entrará em vigor alguns dias depois. Os combatentes palestinianos deixarão gradualmente Beirute sob supervisão internacional e Yasser Arafat partirá em 30 de Agosto. Em 12 de agosto, no entanto, foi marcado por bombardeios de tal intensidade que eles permaneceriam associados no final do cerco.

Em agosto de 2006, o mecanismo era diferente, mas o sentido da cronologia era semelhante: a guerra continuou enquanto a saída política já estava à vista.

11, 12, 13 e 14 de agosto: quatro datas para entender o fim da guerra

A cronologia exata permite medir a responsabilidade de cada decisão sem transformar a história.11 de AgostoO Conselho de Segurança adopta por unanimidade a resolução 1701.12 de AgostoO Governo libanês aceita o texto e o destacamento do seu exército para o Sul faz parte do mecanismo internacional.13 de AgostoIsrael, por sua vez, apoia a resolução.14 de Agosto às 8 da manhãa cessação das hostilidades entra oficialmente em vigor.

Hezbollah continua a disparar e lutar até o cessar-fogo. Este fato pertence inteiramente à história destes dias. Mas Israel tem uma capacidade de destruição não medida em território libanês e escolhe prosseguir uma ofensiva terrestre e aérea cujo mandato é agora conhecido. É esta desproporção de meios e, acima de tudo, o uso maciço de submunições durante as últimas 72 horas que dão no final da guerra o seu caráter particularmente pesado.

O paradoxo pode ser visto no texto da resolução. O Conselho de Segurança já pede a cessação imediata dos ataques de Hizbullah e das operações militares ofensivas israelitas. No entanto, o mecanismo prático para parar de lutar está definido para 14 de agosto. No meio, os funcionários usam o prazo.

Para Israel, essas horas são usadas para atacar o Hezbollah novamente, expandir a ofensiva e alcançar novas posições. Para o Hezbollah, eles servem para continuar a resistência contra as forças israelenses e para manter fogo de foguete. Para os civis, não oferecem benefícios estratégicos mensuráveis: simplesmente prolongam o risco de morrer antes da hora do cessar-fogo.

E para o Líbano, algumas dessas horas não terminarão em 14 de agosto. Pequenas bombas espalhadas no Sul permanecem nos campos e aldeias. Centenas de pessoas serão mortas ou feridas após o conflito, dezenas de milhares de veículos terão de ser neutralizados e os agricultores terão de esperar que os desmineiros regressem às suas terras.

12 de Agosto de 2006 continua a ser uma data crucial. A paz ainda não entrou em vigor legalmente, mas está decidida. O Governo libanês aceitou a resolução para permitir a retirada de Israel e o regresso do seu exército ao Sul. No entanto, Israel continua sua guerra pelas horas restantes, até que se dispersa nos últimos dias uma grande parte das submunições que contaminarão o território. Em 14 de agosto às 08:00 horas, o bombardeio parou. Em alguns campos do sul do Líbano, as últimas bombas da guerra esperarão anos antes de serem neutralizadas.