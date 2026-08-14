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A Virgem Maria e o Líbano, de Maghdouché a Harissa

O único território fora da Terra Santa pisado por Cristo, segundo os Evangelhos. Da caverna Attent em Maghdouché ao santuário de Harissa nascido em 1904, um feriado de 15 de agosto para todo o Líbano.

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