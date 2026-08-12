Amnistia geral: o Parlamento adopta um texto explosivo

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O Parlamento libanês adoptou finalmente, na quarta-feira, 12 de Agosto de 2026, a lei da amnistia geral e da redução excepcional de certas penas, após vários meses de negociações e dois dias parlamentares marcados por uma crise aberta entre o Primeiro-Ministro Nawaf Salam, o Ministro da Defesa Michel Menassa, o exército e vários blocos políticos. O voto, por levantar as mãos, não fechou a controvérsia. Pelo contrário, ele o moveu: o texto foi agora votado, mas foi depois da retirada dos deputados do bloco de lealdade da Resistência e do forte bloco do Líbano, que se recusaram a participar na decisão sem que o Ministro da Defesa pudesse apresentar à assembleia as observações do exército.

A adopção é um ponto de viragem concreto para os detidos em causa. Deputado Imad al-Hout anunciou após a votação que79 de 146 detidos islâmicos qualificadosdeve ser capaz de deixar prisões sob as novas disposições. O texto também reduz o limiar para a longa detenção sem julgamento de 14 para 12 anos de prisão, organiza a continuação dos processos após a libertação e altera vários mecanismos de redução de sentenças. Mas por trás destas disposições apresentadas pelos seus defensores como uma correção das injustiças judiciais está a questão que quase explodiu a sessão: até onde pode ir uma anistia quando afeta casos de terrorismo, confrontos com o exército e convicções relacionadas com a morte de militares?

Lei aprovada após a retirada do Hezbollah e da CPL

A reunião tinha retomado às 11H00 com um objectivo claro: concluir a análise de um texto que a assembleia não tinha podido adoptar em tentativas anteriores. Às 11:20 da manhã, os deputados começaram oficialmente a considerar a proposta de concessão de uma anistia geral e de redução excepcionalmente de determinadas sentenças. Menos de vinte minutos depois, reapareceu a crise institucional do dia anterior. Michel Menassa está presente no Parlamento, mas não entra na Câmara para apresentar a posição do exército. Os deputados do forte bloco do Líbano e os da lealdade da Resistência deixaram então a reunião.

A sua retirada ocorreu antes da votação do texto e deu imediatamente à sua adopção uma dimensão política específica. Os dois blocos não desafiam necessariamente o princípio da anistia. A sua objecção diz respeito à forma como o Parlamento é levado a decidir quando é que a instituição militar está a exigir que certas categorias de crimes sejam claramente excluídas durante vários meses. O Ministro da Defesa quis apresentar estas reservas aos deputados. O conflito com Nawaf Salam sobre este ponto já tinha dominado a reunião de 11 de agosto e causou uma primeira crise de quórum.

Salim Aoun justifica a retirada do Movimento Patriótico Livre ao considerar que os membros de seu bloco não querem endossar pela sua presença o que consideram uma anomalia institucional. Ele lembrou que o primeiro-ministro estava encarregado de falar em nome do governo, mas acreditava que Michel Menassa não queria apresentar uma política de governo concorrente: ele queria expor as opiniões do exército e do Ministério da Defesa sobre um texto diretamente ligado a várias questões militares.

Ibrahim Moussaoui, para o bloco de lealdade à Resistência, desenvolve uma posição próxima. Considera que um ministro não pode ser impedido de dar o seu parecer perante o Parlamento. Essa convergência entre Hezbollah e CPL não significa que as duas formações defendam exatamente os mesmos interesses na questão da anistia, mas se encontram na ideia de que a votação não deve ocorrer sem ouvir o ministro.

No entanto, a Câmara continua o seu trabalho. O quórum foi mantido e Nabih Berri avançou a consideração dos oito artigos. Depois de várias discussões e alterações, o texto foi finalmente aprovado com as mãos à obra.

O compromisso dos doze anos no centro do texto

A disposição mais importante diz respeito às pessoas que estão detidas há muito tempo sem que lhes seja dado um julgamento. O compromisso finalmente adoptado reduz de 14 para12 anos de prisãoo limiar que abre a possibilidade de libertação em determinadas situações. O detido em causa pode então continuar a ser julgado, sendo simultaneamente livre, o que distingue o mecanismo de uma verdadeira anulação do processo.

Esta distinção é fundamental. Parte do debate público apresentou a lei como permitindo a libertação geral de pessoas condenadas. O texto adoptado baseia-se, de facto, em vários mecanismos diferentes. Para os detidos há muito tempo sem julgamento, o objectivo declarado é pôr termo a situações em que a detenção preventiva tenha atingido um período que os proponentes considerem incompatível com a justiça normal. A libertação não significa necessariamente abandonar a acusação.

A formulação da disposição provocou precisamente negociações até às últimas horas. Uma versão anterior tinha levantado sérias preocupações sobre a noção de « julgamento final » ou « irrevogável ». Alguns textos deixaram claro que uma pessoa condenada por um tribunal, mas cujo julgamento ainda não tinha se tornado definitivo, poderia ainda beneficiar do regime. Este pressuposto ampliou consideravelmente o círculo dos potenciais beneficiários.

O compromisso adoptado na quarta-feira adopta uma formulação mais restritiva: a medida relativa aos doze anos deve aplicar-se às pessoas contra as quaisnenhum julgamento foi proferidoe não apenas aqueles que ainda não têm um juízo final. O objectivo desta alteração é impedir que as pessoas condenadas utilizem um processo de recurso ou cassação para se enquadrarem na categoria de detenção prolongada sem julgamento.

A questão não é técnica. Em especial, determinou se certas pessoas que foram objecto de processos judiciais ou condenadas em casos de segurança grave poderiam beneficiar automaticamente da disposição.

79 de 146 detidos islâmicos devem ser libertados

No final da sessão, Imad al-Hout dá a figura mais concreta do dia:79 de 146 detidos islâmicos devem poder sair das prisõesna sequência da adopção da lei. O deputado descreveu esta medida como a correcção de uma situação em que as pessoas tinham passado anos na detenção sem uma decisão final dos tribunais.

O caso dos « detentos islâmicos » tem sido um dos assuntos mais sensíveis da política libanesa há mais de uma década. A expressão em si abrange perfis muito diferentes: réus que nunca foram julgados definitivamente, pessoas processadas por pertencer a grupos armados, condenados por crimes de segurança, participantes em confrontos e indivíduos acusados ou condenados por atos que levam à morte de soldados.

Foi precisamente esta diversidade que, durante anos, impediu qualquer acordo. Os funcionários sunitas a favor da anistia sublinham o carácter excessivo de determinadas detenções e o ritmo lento da justiça militar. Acreditam que toda uma comunidade passou a considerar algumas dessas questões como resultado de justiça desequilibrada, especialmente após os confrontos no norte do país e as operações de segurança das décadas de 2000 e 2010.

Bilal Abdallah apresentou assim a adoção da lei como o encerramento de um período durante o qual, segundo ele, um componente libanês sentiu-se afetado pelo anterior regime político, certo aparato de segurança e justiça militar. No entanto, esta leitura está longe de ser consensual.

Para os opositores de uma anistia demasiado ampla, agrupar sob o rótulo de « detentos islâmicos » pessoas cujos registos judiciais são radicalmente diferentes pode, pelo contrário, apagar a distinção entre injustiça processual e responsabilidade penal.

Aqueles que têm sangue de soldados nas mãos

Esta é a parte mais controversa do texto. As Forças Armadas Libanesas têm solicitado repetidamente que os envolvidos em crimes contra os seus soldados ou as forças de segurança não se beneficiem de mecanismos que conduzam à libertação antecipada.

O deputado Assaad Dergham resume esta linha vermelha na quarta-feira: qualquer coisa que possa beneficiar uma pessoa cujas mãos estão « manchas com o sangue do exército libanês » é inaceitável. Esta posição é compartilhada além do PLC sozinho. As famílias de soldados mortos em confrontos com grupos jihadistas vêm acompanhando as discussões com preocupação há vários meses.

As memórias mais pesadas incluem Nahr el-Bared em 2007 e Abra em 2013. Em Nahr al-Bared, o exército lutou por vários meses o grupo Fatah al-Islam no campo palestino no norte do Líbano, à custa de pesadas baixas militares. Em Abra, perto de Saida, confrontos entre o exército e os partidários do Sheikh Ahmad al-Assir também resultaram na morte de soldados.

Nem todos os detidos relacionados com esses arquivos estão na mesma situação e nem todos serão liberados sob a nova lei. É precisamente para evitar essa generalização que o texto distingue diferentes categorias. Mas o medo dos opositores continua a ser que uma redução geral das sentenças ou uma regra de duração, em última análise, resultará em consequências indirectas para algumas condenações graves.

O nome de Ahmad al-Assir voltou assim ao longo do processo parlamentar. Sua situação cristalizou preocupações porque ele foi condenado em vários casos relacionados aos confrontos da Abra. A lei em si não significa a sua libertação automática. O benefício possível depende das disposições aplicáveis a cada uma das suas convicções, da sua natureza e das exclusões previstas. Mas o seu caso serviu como um teste político durante as negociações: para muitos deputados, uma anistia que repara longas detenções não deve tornar-se uma saída para os responsáveis por ataques mortais contra o exército.

A abolição da pena de morte complicou o cálculo

A votação sobre a anistia surge no dia seguinte a outra reforma importante: a abolição da pena de morte pelo Parlamento. Ambos os textos foram politicamente ligados durante as negociações, uma vez que o desaparecimento da pena de morte mudou automaticamente o destino daqueles condenados à morte que poderiam posteriormente beneficiar de reduções na sentença.

O compromisso estabelecido nas Comissões previa, anteriormente, a redução de certas penas de morte para28 anos de detençãoe certas penas de vida17 anosA abolição da pena de morte, votada em 11 de Agosto, alterou esta arquitectura e alimentou a oposição do Hezbollah. Em particular, o bloco Resistência Fé considerou que algumas pessoas condenadas arriscaram-se sucessivamente beneficiar da substituição da pena de morte e uma redução prevista na anistia.

Os deputados do Hezbollah citaram o risco de que os indivíduos envolvidos em ataques aos subúrbios do sul de Beirute possam beneficiar desta combinação. Para eles, era necessário evitar que uma reforma humanista da pena de morte se transformasse, em combinação com a anistia, numa redução particularmente forte para as pessoas condenadas pelo terrorismo.

Essa controvérsia explica porque a ordem de revisão das duas leis se tornou uma questão política em sessões anteriores. Por conseguinte, o debate não se referia apenas ao princípio da abolição da pena de morte ou da concessão de uma anistia: a ligação jurídica entre os dois textos poderia alterar a duração efectiva da detenção de certas pessoas condenadas.

Uma votação precedida de uma crise entre Salam e Menassa

A adopção de quarta-feira não pode ser separada do confronto institucional que a precedeu. Na terça-feira, 11 de agosto, Michel Menassa quis apresentar as observações dos militares à Câmara. Nawaf Salam achou que, como Presidente do Conselho, cabia a ele expressar a posição do governo.

Salam invocou o artigo 64 da Constituição, que confia ao Presidente do Conselho a representação do Governo e o direito de falar em seu nome. Vários deputados, incluindo o senhor deputado Gebran Bassil, haviam respondido invocando o artigo 67o, que permite aos ministros assistir às sessões parlamentares e prevê que devem ser ouvidos quando solicitarem a palavra.

A disputa surgiu rapidamente do quadro jurídico. De acordo com vários relatos da sessão, Salam estava preocupado que uma intervenção pública do exército sobre detidos islâmicos colocaria a instituição militar em um confronto com parte da comunidade sunita. Seus oponentes acharam este raciocínio inaceitável, acreditando que o exército não poderia ser reduzido a um ator comunitário quando expressou reservas sobre casos envolvendo soldados mortos.

O conflito levou à partida de Menassa e à partida de vários deputados. A reunião de terça-feira terminou sem uma votação final sobre a anistia, forçando Nabih Berri a retomar o trabalho na quarta-feira.

O problema não é resolvido no dia seguinte. Menassa chega ao Parlamento, mas não apresenta o seu discurso perante a assembleia. Os deputados da CPL e a Fidelidade à Resistência deixam a sala.

Berri invoca contato com o comandante do exército

No entanto, Nabih Berri tenta desarmar a disputa. O Presidente da Câmara anunciou que tinha contactado o Comandante do Exército e disse que a atmosfera era boa. Ele também afirmou que existia um acordo para implementar o que tinha sido acordado em discussões anteriores.

Esta intervenção não convence os deputados que solicitaram a audição directa de Michel Menassa. A sua objecção não estava apenas relacionada com o conteúdo das reservas militares, mas também com o princípio institucional de que o Ministro da Defesa deveria poder expô-las pessoalmente ao Parlamento.

Elias Bou Saab, vice-presidente da Câmara e um dos principais construtores do compromisso sobre a anistia, defende depois da votação o trabalho feito. Ele ressaltou a necessidade de respeitar a instituição militar e lembrou que os soldados mortos pertenciam a todas as comunidades. Ele também critica a ideia de que um ministro pode ser impedido de falar em frente aos deputados.

Mas ao mesmo tempo Bou Saab defende a adoção da lei. Segundo ele, o compromisso foi politicamente construído para « virar uma página », enquanto cabe ao governo e ao judiciário corrigir as injustiças e corrigir as falhas que produziram detenções excessivamente longas.

Esta posição resume toda a ambiguidade da votação: vários funcionários que contestam a forma como o processo militar foi tratado, no entanto, consideram que a anistia responde a um problema real.

Uma lei aprovada « pela política »

A fórmula utilizada por Elias Bou Saab é particularmente reveladora: o acordo sobre a anistia foi encontrado « pela política ». Após anos de fracasso, o Parlamento não identificou simplesmente uma doutrina criminosa comum. Ele construiu um compromisso entre reivindicações trazidas por diferentes forças e comunidades.

O dossiê dos detidos islâmicos foi o principal pedido de vários funcionários sunitas. Outras componentes do projecto envolviam infracções relacionadas com a droga, particularmente sensíveis em algumas áreas do Bekaa. As discussões anteriores tinham também abordado a situação dos libaneses que partiram para Israel durante a retirada israelita do Sul em Maio de 2000 e de várias categorias de condenados.

Esta arquitectura deu o apoio necessário, mas também alimenta as críticas de que o Líbano está mais uma vez a lidar com os seus problemas judiciais através de um compromisso político geral e não através de uma reforma da justiça. Por vezes, as situações em causa têm pouco em comum: a longa detenção preventiva, os crimes comuns, as infracções relacionadas com a droga, os casos de segurança ou a cooperação com Israel não correspondem à mesma lógica criminosa.

A anistia reúne estas questões porque cada uma delas tem um peso político suficiente para impedir a adopção do texto se forem totalmente rejeitadas.

« A anistia não deve substituir a justiça »

Após sua retirada da sessão, o deputado Simon Abi Ramia fez uma das críticas mais diretamente relacionadas: ele se recusou a permitir que a anistia geral se tornasse um substituto para a justiça. O problema é central. Uma lei de anistia pode corrigir certas consequências de processos excessivamente longos, mas também pode suprimir ou reduzir os efeitos de uma decisão judicial sem responder às causas que produziram o mau funcionamento inicial.

A figura dos 79 detidos islâmicos que vão ser libertados da prisão ilustra esta dupla leitura. Para seus defensores, é evidência de que o sistema deixou dezenas de pessoas presas por um período anormal de tempo. Sua libertação corrige uma injustiça. Para os opositores, o simples facto de ser necessária uma lei política para lidar com estas situações prova, acima de tudo, o fracasso do sistema judicial e representa o risco de uma solução demasiado geral.

A anistia não reforma a rapidez dos processos, a capacidade dos tribunais ou as regras da justiça militar. Imad al-Hout também insiste neste ponto dizendo que não será mais necessário aceitar que uma pessoa permaneça presa para além do período legal de detenção antes do julgamento.

Por conseguinte, a questão avançará rapidamente para a implementação desta promessa. Se os mesmos atrasos se repetirem em poucos anos, uma nova amnistia não poderia ser vista como uma resposta institucional duradoura.

Caso de vítimas e direitos pessoais

A lei não elimina todas as consequências civis dos crimes em causa. A questão dadireitos pessoais das vítimasfez parte das mudanças discutidas antes da adoção. Uma anistia criminal pode extinguir ou reduzir certas consequências da acção pública, sem necessariamente retirar os direitos individuais das pessoas lesadas em busca de reparação.

Esta distinção é particularmente importante em casos de morte ou lesão. Para uma família que perdeu um parente, a libertação ou redução da sentença de uma pessoa condenada pode ser vista como uma negação do julgamento obtido. A manutenção de direitos civis ou mecanismos de reparação não elimina essa percepção, mas impede que a anistia apague automaticamente todas as consequências legais do ato.

O problema torna-se ainda mais sensível quando as vítimas são militares. O exército representa então uma instituição estatal e um grupo de famílias que perderam filhos, pais ou irmãos. Isto é o que Bou Saab aponta ao recordar que os « mártires » do exército pertencem a todas as comunidades.

A controvérsia sobre Michel Menassa não é uma mera disputa de protocolo. Trata-se da questão de saber quem tinha legitimidade para o fazer no momento em que o Parlamento decidiu reduzir ou alterar determinadas sanções.

Rumieh chora depois da votação

O resultado da votação é imediatamente visível nas prisões. Pouco depois do anúncio da adoção, gritos e « takbir » foram relatados em Roumieh, onde uma parte significativa dos detidos preocupados com o texto estavam presentes.

Essa reação resume a expectativa acumulada em torno da anistia. Há anos que as famílias pedem o fim de casos caracterizados por intermináveis procedimentos. O anúncio de que 79 de 146 detidos islâmicos devem ser liberados agora dá uma face muito mais concreta da reforma do que os debates jurídicos ao longo de doze ou catorze anos.

Mas as saídas não significam necessariamente que todos os processos judiciais desapareçam. Para os beneficiários da disposição relativa à detenção prolongada sem julgamento, os processos podem prosseguir enquanto estiverem em liberdade. O efeito imediato será, portanto, o fim da detenção, não necessariamente a absolvição.

A implementação agora exigirá uma revisão individual dos arquivos para determinar exatamente quais detentos cumprem os requisitos da Lei. O número anunciado por Imad al-Hout é uma estimativa política dos beneficiários islâmicos, mas o pedido judicial ainda precisa de identificar as pessoas em causa.

Uma vitória para os defensores da Amnistia, uma fractura intacta

Para aqueles que defendem o texto há vários anos, o voto é uma vitória. Nawaf Salam havia novamente declarado quarta-feira de manhã esperança de que a anistia seria adotada durante o dia. Samir Geagea havia reafirmado seu apoio ao projeto algumas horas antes, apesar dos muitos obstáculos encontrados.

Para outros, a votação deixa em aberto um problema institucional. Ghazi Zeaiter acredita assim que a lei é desequilibrada e sem justiça, ao mesmo tempo que denuncia a forma como o Ministro da Defesa foi tratado. A CPL contesta o procedimento escolhido e o Hezbollah recusou-se a participar na votação, embora seus deputados tenham retornado à Câmara quando a Câmara passou para outros casos.

Esta sequência é significativa. A lealdade à Resistência não boicota toda a sessão parlamentar. Os seus representantes eleitos regressam quando começa a análise de outro projecto, confirmando que a sua retirada se refere especificamente às condições em que foi adoptada a anistia.

A lei tem agora legitimidade parlamentar formal, mas nasce após uma votação politicamente incompleta. Dois blocos importantes optaram por não participar na decisão, não por estarem simplesmente ausentes, mas para marcar uma oposição explícita ao procedimento.

Após a votação, o teste de candidatura

Na quarta-feira, o Parlamento conseguiu o que não tinha feito em tentativas anteriores: transformar vários anos de negociações em textos aprovados. Isto não significa que as questões que alimentaram a controvérsia sejam resolvidas. Passam agora para tribunais, prisões e casos individuais.

Será necessário determinar com precisão quem beneficia dos doze anos, que reduções se aplicam às condenações, como os direitos das vítimas são salvaguardados e como a lei está ligada à abolição da pena de morte aprovada no dia anterior. Acima de tudo, será necessário verificar se as categorias excluídas são aplicadas de forma inequívoca nos casos em que tenham sido mortos militares ou pessoal de segurança.

O debate sobre o exército não desaparecerá mais. O Parlamento aprovou a lei sem ouvir Michel Menassa nas condições exigidas pela CPL e Fidelidade à Resistência. Esta decisão cria um precedente político que essas formações pretendem continuar a desafiar, independentemente do conteúdo da anistia.

A outra pergunta é mais profunda. Ao permitir a libertação de detidos que permaneceram até 12 anos atrás das grades sem julgamento, o Parlamento reconhece efectivamente a existência de uma grande disfunção do poder judicial libanês. A anistia pode acabar com algumas destas detenções. Ela ainda não diz como impedi-los de acontecer novamente.

A votação de 12 de Agosto continuará provavelmente a ser uma decisão de dois lados. Para dezenas de famílias, significa a perspectiva imediata de um regresso a casa. Para as famílias de soldados mortos e para os deputados que queriam ouvir o exército antes de qualquer decisão, ele deixa uma questão sobre os limites da clemência. Entre os dois, o Líbano acabava de escolher o caminho do compromisso político para resolver um problema que o seu sistema judicial não tinha resolvido.