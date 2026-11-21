Pescadores de Trípoli mobilizaram-se no sábado para exigir o congelamento de aumentos municipais em El Mina. O processo publicado pelo município contém uma decisão sobre resíduos que cita os mercados de peixe e os barcos. A sua aplicação e a sua ligação ao desafio continuam a ser estabelecidas com precisão.

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Os pescadores voltaram a manifestar-se no sábado, 21 de Novembro, em Trípoli, contra aumentos das taxas municipais. A União de Pesca do Norte do Líbano pede ao município de El Mina para rever suas decisões. Um documento municipal menciona mercados de pesca e barcos, sem estabelecer que essas escalas já são aplicadas.

De acordo com um relatório da Agência Nacional de Informação, mais de cem pescadores se reuniram no sábado na entrada do porto. Os navios reagrupados como parte do movimento. O presidente do sindicato, Mustapha Annous, pediu ao conselho de El Mina para congelar a decisão contestada. Na sexta-feira, um primeiro comício ocorreu em frente à prefeitura, onde uma estrada tinha sido cortada. A expedição de sábado não informa qualquer encerramento do porto ou parar o transporte.

Duas referências em documentos El Mina

Em seu local, o município afirma que uma decisão do conselho municipal de 12 de novembro, numerada 271, fixa taxas mínimas para instalações residenciais e não residenciais. O município justifica a medida pelas suas necessidades de financiamento e pela busca de um equilíbrio com as despesas dos contribuintes.

No entanto, a decisão por fax no mesmo processo contém outro número, 270. Também datado de 12 de Novembro, altera uma decisão de Agosto relativa à imposição relativa à remoção de resíduos domésticos e comerciais. Os quadros incluem uma linha dedicada aos navios marítimos e três categorias de mercados de peixe, por área. A Agência Nacional de Informação não dá o número do ato contestado pela união. Portanto, não há nada para assimilar as duas decisões ou para identificar com certeza o ato a que os manifestantes se referem.

Uma taxa municipal, não uma taxa portuária

O quadro no texto n.o 270 apresenta uma taxa proposta de 10% do salário mínimo do sector privado para os navios marítimos. Para os mercados do peixe, indica taxas de 125 %, 188 por cento ou 200 por cento deste salário mínimo, dependendo da categoria de instalações. Estas são taxas relatadas a uma base salarial, não o aumento percentual na conta de pescador. Eles também não permitem dizer a si mesmos quem seria cobrado, de quando, ou sob que instalações ou barco.

A decisão determina que deve ser aprovada pela autoridade competente para execução. Não consta dos documentos consultados nenhuma decisão de aprovação ou de congelamento. O lugar da reunião não muda a natureza da disputa: os pescadores enviaram seu pedido ao conselho de El Mina, e não ao estabelecimento público que gerencia o porto de Trípoli.

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