O Reino Unido diferiu a autorização para exportar óleo sobre tela de Llannerch Park, País de Gales. A medida, anunciada em 20 de novembro, dá a um comprador tempo para levantar fundos para manter no país um testemunho raro dos jardins do século 17eséculo. A pintura permanece em mãos privadas.
O Departamento Britânico da Cultura decidiu suspender temporariamente a apreciação do pedido de licença de exportação para uma vista do Llannerch Park, Denbighshire. O primeiro período vai até 19 de fevereiro de 2027 inclusive. Permite que um museu, outra instituição ou patrono apareça para que a tela possa permanecer no Reino Unido. A decisão não constitui uma aquisição pública nem uma proibição definitiva de saída.
Uma janela para levantar £550.000
O preço recomendado é de £550.000, mais £11,000 em IVA. No final do primeiro período, o proprietário tem 15 dias úteis para examinar as ofertas. Um segundo período de quatro meses começaria se um acordo de opção fosse assinado. Os 550.000 libras são, portanto, o montante de referência do procedimento, não um montante já pago ou uma dotação do Estado.
A Ministra do Património, Baronesa Twycross, seguiu o parecer do Comité Britânico que examinou os pedidos de exportação de obras de arte e de propriedade cultural. A comissão considera que a tela tem uma ligação importante com a história do país e é de particular interesse no estudo dos jardins e da paisagem. Ele aconselha o governo; ele não compra a mesa. O Ministério afirma que o trabalho permaneceu na família que o ordenou antes de seu leilão em Londres, em dezembro de 2014.
O plano de um jardim com poucos vestígios
O trabalho, um óleo sobre tela de 1,60 metros por 2,32 metros, é datado 1662 pelo ministério. Seu autor não é identificado. A vista panorâmica torna o layout dos terraços em torno da casa legível. O Welsh Register of Heritage descreve os antigos jardins de Mutton Davies, construídos na década de 1660 após sua viagem pelo continente: vários espaços fechados, plantações, estátuas, lagoas e jogos de água. Existem poucos vestígios desta composição, que foi reelaborada no final do século XVIIIequer no início do XIXeséculo.
O registo lista duas pinturas a óleo muito próximas que representam a propriedade. Um pertence ao Yale Center for British Art; A outra versão é o assunto da medida britânica. Esta distinção conta: a tabela a partir da qual Londres diferiu a exportação tem sua própria origem, enquanto a tela mantida em documentos de Yale o mesmo jardim sem ser afetada pela decisão.
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