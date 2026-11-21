O Reino Unido diferiu a licença de exportação Llannerch Park Oil On Canvas, datada de 1662. O primeiro período vai até 19 de fevereiro de 2027. Deixa tempo para uma oferta para manter esta representação de um jardim galês quase desaparecido, sem constituir uma aquisição ou uma proibição definitiva.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Reino Unido diferiu a autorização para exportar óleo sobre tela de Llannerch Park, País de Gales. A medida, anunciada em 20 de novembro, dá a um comprador tempo para levantar fundos para manter no país um testemunho raro dos jardins do século 17eséculo. A pintura permanece em mãos privadas.

O Departamento Britânico da Cultura decidiu suspender temporariamente a apreciação do pedido de licença de exportação para uma vista do Llannerch Park, Denbighshire. O primeiro período vai até 19 de fevereiro de 2027 inclusive. Permite que um museu, outra instituição ou patrono apareça para que a tela possa permanecer no Reino Unido. A decisão não constitui uma aquisição pública nem uma proibição definitiva de saída.

Uma janela para levantar £550.000

O preço recomendado é de £550.000, mais £11,000 em IVA. No final do primeiro período, o proprietário tem 15 dias úteis para examinar as ofertas. Um segundo período de quatro meses começaria se um acordo de opção fosse assinado. Os 550.000 libras são, portanto, o montante de referência do procedimento, não um montante já pago ou uma dotação do Estado.

A Ministra do Património, Baronesa Twycross, seguiu o parecer do Comité Britânico que examinou os pedidos de exportação de obras de arte e de propriedade cultural. A comissão considera que a tela tem uma ligação importante com a história do país e é de particular interesse no estudo dos jardins e da paisagem. Ele aconselha o governo; ele não compra a mesa. O Ministério afirma que o trabalho permaneceu na família que o ordenou antes de seu leilão em Londres, em dezembro de 2014.

O plano de um jardim com poucos vestígios

O trabalho, um óleo sobre tela de 1,60 metros por 2,32 metros, é datado 1662 pelo ministério. Seu autor não é identificado. A vista panorâmica torna o layout dos terraços em torno da casa legível. O Welsh Register of Heritage descreve os antigos jardins de Mutton Davies, construídos na década de 1660 após sua viagem pelo continente: vários espaços fechados, plantações, estátuas, lagoas e jogos de água. Existem poucos vestígios desta composição, que foi reelaborada no final do século XVIIIequer no início do XIXeséculo.

O registo lista duas pinturas a óleo muito próximas que representam a propriedade. Um pertence ao Yale Center for British Art; A outra versão é o assunto da medida britânica. Esta distinção conta: a tabela a partir da qual Londres diferiu a exportação tem sua própria origem, enquanto a tela mantida em documentos de Yale o mesmo jardim sem ser afetada pela decisão.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews