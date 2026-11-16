Túnel Chatila: trabalho esta noite das 21h às 22h30

Trabalhos de manutenção e iluminação estão previstos no Túnel de Chatila, em frente à Mesquita de Khashoggi, na segunda-feira 16 de novembro de 2026,das 9 às 22h30. Hora de Beiruteanunciou as Forças de Segurança Interna.
Um desvio pela passagem de superfície
A intervenção diz respeito às duas direcções do tráfego. A passagem dentro do túnel será interrompida sucessivamente durante o trabalho. Os veículos serão desviados para a estrada acima da rotunda de Chatila, em uma direção como na outra.
Motoristas que usam este eixo durante este nicho terão que seguir este desvio. As Forças de Segurança Interna pedem-lhes que cumpram as instruções dos oficiais e as placas temporárias colocadas no local de construção.
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