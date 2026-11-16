16 novembre 2026
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Túnel Chatila: trabalho esta noite das 21h às 22h30

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O Túnel de Chatila estará sob manutenção e iluminação na segunda-feira, 16 de novembro, das 21h às 22h30. O trânsito será interrompido sucessivamente em ambas as direcções. Os veículos serão desviados para a estrada de superfície, na rotunda de Chatila, temporariamente.

Tunnel Chatila : travaux le 16 novembre 2026 de 21 h à 22 h 30, heure de Beyrouth
Visuel des Forces de sécurité intérieure. Mise en page Libnanews. © Forces de sécurité intérieure / NNA
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Trabalhos de manutenção e iluminação estão previstos no Túnel de Chatila, em frente à Mesquita de Khashoggi, na segunda-feira 16 de novembro de 2026,das 9 às 22h30. Hora de Beiruteanunciou as Forças de Segurança Interna.

Um desvio pela passagem de superfície

A intervenção diz respeito às duas direcções do tráfego. A passagem dentro do túnel será interrompida sucessivamente durante o trabalho. Os veículos serão desviados para a estrada acima da rotunda de Chatila, em uma direção como na outra.

Motoristas que usam este eixo durante este nicho terão que seguir este desvio. As Forças de Segurança Interna pedem-lhes que cumpram as instruções dos oficiais e as placas temporárias colocadas no local de construção.

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