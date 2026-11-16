Arqueologia: IA guia pesquisa no deserto

Encontrar restos num deserto nem sempre começa com uma espátula. Na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, equipes universitárias combinam imagens de satélite, radar e aprendizado automático para selecionar áreas para explorar. Seu trabalho, publicado entre 2022 e 2024, mostra acima de tudo como orientar arqueólogos, sem substituir a verificação no local.
Na Arábia Saudita, aprenda a reconhecer pedras
Em 17 de agosto de 2022, a Universidade KAUST apresentou um programa sobre estruturas antigas no noroeste da Arábia Saudita. Estes incluem mustatils, grandes conjuntos retangulares de pedra, e estruturas circulares ou triangulares.
A equipe incluiu o arqueólogo Laurence Hapiot e especialistas em visão computacional. O software aprendeu com estruturas manualmente identificadas pelo pesquisador e então procurou formas comparáveis em imagens de satélite. Os elementos identificados poderiam ser convertidos em coordenadas e montados em um mapa e banco de dados.
O método facilita assim o inventário e o estudo da distribuição dos restos mortais. Não confere automaticamente a sua função nem a sua história: estas questões continuam a ser da responsabilidade da investigação arqueológica.
Em Dubai, procure pistas sob a areia
Um estudo publicado em junho de 2023 toma Saruq Al-Hadid como seu local no deserto de Dubai. Pesquisadores cruzam imagens ópticas e radares com dados em terrenos antigos, solos e fluxos. O modelo encontra áreas já pesquisadas e identifica outras áreas potencialmente interessantes.
Os autores ressaltam as limitações deste primeiro estudo. Os dados nem todos têm a mesma resolução; dunas e materiais de superfície podem produzir sinais complexos. A semelhança estatística não é, portanto, suficiente para provar a presença de um edifício enterrado. Ainda são necessárias observações recentes e investigações de campo para confirmar as áreas previstas.
Radar não dispensa pesquisa
Em 25 de setembro de 2024, a Universidade Khalifa anunciou um passo adicional: a pesquisa no radar terrestre revelou uma longa estrutura enterrada em Saruq Al-Hadid, que poderia corresponder a uma parede ou a um edifício antigo. O estabelecimento especificou que as escavações arqueológicas ainda eram necessárias para confirmar a descoberta.
Dirigido por Diana Francis, o trabalho do laboratório ENGEOS também foi aplicado em Al-Ain, em cooperação com as autoridades culturais de Abu Dhabi. A universidade relatou antigos canais de irrigação, túmulos e prédios enterrados.
O valor dessas ferramentas é reduzir a extensão da pesquisa cega. Satélites designam pistas, medições geofísicas especificam-nas e arqueólogos estabelecem sua natureza. A tecnologia move parte do trabalho para análise de dados; ela não transforma cada anomalia detectada em uma descoberta confirmada.
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