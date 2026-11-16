Conta remota: garantias e limites no Líbano

Abrir uma conta remota no Líbano envolve mais do que apenas um aplicativo e uma foto de ID. O quadro bancário revisto de 9 de janeiro de 2026 exige autorização prévia para a identificação eletrónica de novos clientes. Estabelece também requisitos para assinaturas, dados e monitorização das operações. O limite máximo das contas de pagamento aberto por este método não constitui um direito automático a uma conta bancária completa. A Circular Intermediária 750 substituiu os artigos operacionais e os anexos relativos às operações bancárias electrónicas e financeiras. Mantém a sua referência histórica, a Decisão 7548 e a Circular Básica 69. Leia apenas sua data de 2000 perderia, portanto, a reformulação de janeiro de 2026.

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Abrir uma conta remota no Líbano envolve mais do que apenas um aplicativo e uma foto de ID. O quadro bancário revisto de 9 de janeiro de 2026 exige autorização prévia para a identificação eletrónica de novos clientes. Estabelece também requisitos para assinaturas, dados e monitorização das operações. O limite máximo das contas de pagamento aberto por este método não constitui um direito automático a uma conta bancária completa.

A Circular Intermediária 750 substituiu os artigos operacionais e os anexos relativos às operações bancárias electrónicas e financeiras. Mantém a sua referência histórica, a Decisão 7548 e a Circular Básica 69. Leia apenas sua data de 2000 perderia, portanto, a reformulação de janeiro de 2026.

Outra decisão, 13790 do mesmo dia, organiza prestadores de serviços de pagamento eletrónico. Ambos os textos se complementam, mas seus destinatários diferem. Para conhecer as garantias de um serviço, é necessário primeiro identificar a instituição que o fornece e a natureza jurídica da conta.

Conta remota: uma aprovação para o KYC

A KYC refere-se à verificação electrónica da identidade do cliente. Para os bancos e instituições financeiras, a sua oferta exige o acordo prévio do Banco do Líbano. As técnicas, mecanismos e software utilizados devem ser incluídos no processo apresentado a essa autoridade.

As operações electrónicas que não exijam autorização prévia estão sujeitas a notificação à BDL. O serviço de moeda electrónica das instituições financeiras continua sujeito, tal como o KYC, a uma autorização específica. O texto prevê 90 dias antes do lançamento ou promoção do serviço em causa. Por conseguinte, a KYC não é uma mera declaração comercial. Um banco não pode apresentar o download do seu pedido como prova suficiente da autorização deste procedimento.

As instituições devem colocar o número da licença BDL no seu sítio e no seu pedido. Esta indicação ajuda a identificar o requerente. Não o isenta de ler as condições do produto proposto ou de verificar qual o serviço abrangido pela aprovação.

O que significa o limiar de $10,000

O artigo 4.o permite aos bancos e instituições financeiras acomodar novos clientes através do formulário e-KYC. Destina-se a abrir contas de pagamento com um valor não superior a 10.000 dólares, bem como as operações bancárias e financeiras em causa, conforme adequado e sob a autoridade.

Este montante não deve ser convertido num limite máximo universal para todas as contas digitais. O texto descreve um procedimento e um produto específicos. Prevê igualmente que a BDL possa excepcionalmente aceitar um limite máximo superior para um banco. Esta excepção requer um pedido fundamentado do estabelecimento e aprovação: não é adquirido por cada utilizador.

Elemento Regra a manter Cliente recentemente identificado Pessoa física no dispositivo do artigo 4.o Conta de pagamento aberta pelo e-KYC Valor não superior a $10,000 no quadro descrito Limite máximo bancário Aprovação excepcional mediante pedido fundamentado Atualizando uma pasta existente O formulário e-KYC também pode renovar ou modificar o KYC

O regulamento não prevê a aceitação de cada pedido. Os controlos de conformidade continuam a ser aplicáveis. Para uma pessoa menor ou privada com plena capacidade contratual, a intervenção do representante legal continua a ser necessária.

A identidade deve ser verificada e seguida

O procedimento deve aplicar uma vigilância reforçada à identificação e verificação. Deve também incluir sistemas de identidade digital adequados e uma classificação dos clientes de acordo com o seu nível de risco. Por conseguinte, o formulário não substitui a análise do ficheiro.

O controle continua após a abertura. As transacções electrónicas devem ser monitorizadas, nomeadamente na luta contra o branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo. Os próprios limites máximos podem indicar riscos a ter em conta. A ausência de viagens a uma agência não significa a ausência de provas ou de controlos.

O estabelecimento deve notificar prontamente o cliente dos pormenores de uma operação realizada. O texto fornece uma notificação de aplicação, e-mail ou SMS. Além disso, exige, sempre que necessário, um registo electrónico mensal pormenorizado das transacções. Esses traços permitem conciliar uma ação solicitada, sua execução e a transação inserida na conta.

A assinatura não se limita ao código recebido

O dispositivo reconhece a senha de uso único, ou OTP, como assinatura eletrônica do cliente. Mas esta disposição está num conjunto de condições cumulativas. Deve ser obtido o consentimento do cliente para os riscos associados e devem ser aplicadas medidas de segurança adequadas.

A assinatura deve estar exclusivamente ligada ao signatário e permitir a sua identificação. Os dados utilizados para o criar devem permanecer sob o seu controlo. Qualquer alteração subsequente dos dados assinados deve ser detectável. Um código recebido no telefone não permite, portanto, que essas outras garantias sejam consideradas opcionais.

Dados hospedados no Líbano

Os bancos e as instituições financeiras em causa devem manter dados sobre clientes e transacções efectuadas no Líbano. O texto tinha-lhes dado seis meses para cumprirem esta exigência de alojamento local. Este período de transição não deve ser confundido com permissão permanente para armazenar pastas em qualquer lugar.

O acesso aos dados pessoais deve permanecer limitado às necessidades profissionais. Quando um terceiro intervém para o seu tratamento, o cliente deve ser informado e dar consentimento explícito e por escrito para fins definidos. O contrato deve reger a utilização e a protecção dos dados. O banco ou instituição financeira mantém a sua responsabilidade perante o cliente.

Por último, o regulamento prevê uma política detalhada de protecção dos clientes. Deve especificar as medidas de confidencialidade, as categorias de honorários e comissões e o mecanismo de resolução de litígios. O cliente deve ser capaz de identificar o serviço responsável por receber uma reclamação.

Uma carteira de pagamentos tem o seu próprio estatuto

No caso dos prestadores abrangidos pela Decisão 13790, a conta de pagamento é utilizada exclusivamente para a execução dos pagamentos. O texto o distingue explicitamente de uma conta de depósito, incluindo poupanças. Afirma que o seu utilizador não beneficia do regime do Instituto Nacional de Garantia de Depósitos nesta conta.

Esta distinção proíbe a promessa de protecção igual a todos os saldos visíveis num pedido. Antes de uma abertura remota, os documentos de serviço devem identificar o prestador, a categoria de conta, os limites de utilização, as taxas e o interlocutor responsável pelos litígios.

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