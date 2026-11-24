O tarier dos prados é a ave do ano 2027 de BirdLife Suíça, após um voto público. Este pequeno ninho de migrantes no chão, onde um cortador de grama precoce pode destruir ninhos. Experiências de conservação suíça mostram por que proteger uma pradaria inteira é mais importante do que preservar apenas um ninho.

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BirdLife Suíça anunciou em 24 de novembro o resultado de seu voto público: o tarier dos prados é a ave do ano 2027. Este migrante ninhos no chão nas pradarias. Seu retiro mostra por que, para as aves nesses ambientes, a data da ceifa conta tanto quanto a superfície de grama disponível.

O público votou de 1 a 31 de outubro. Quatro aves das pradarias floridas estavam em fuga: o tarier dos prados, o pipit das árvores, a codorna dos trigos, e o rale da vassoura. BirdLife Suíça, que tem designado uma ave de um ano desde 2001, assim lhe dá um papel de consciência. Esta distinção não altera o estado de conservação da espécie.

O tarier dos prados levanta seus filhotes para o chão

O tarier dos prados (Saxicola rubetra) caça insetos de um ponto alto, como uma haste ou cerca. Mas está a construir o ninho. Depois de deixar o ninho, os jovens ainda passam alguns dias escondidos na vegetação antes de poderem voar, de acordo com BirdLife Suíça. Um machado neste momento pode destruir um ninho mesmo quando os jovens não estão mais no ninho.

BirdLife estima a população suíça em 6.000 a 9.000 casais e diz que ainda está em declínio. O Tarrier é classificado como vulnerável na Lista Vermelha Suíça de Aves de Criação. Tem quase inteiramente retirado do Planalto e também declina nas montanhas. A Estação Ornitológica Suíça descreve a mesma mudança em direção ao Jura e aos Alpes. Observa que a irrigação, a fertilização e o corte anterior estão agora a mudar para as pastagens de elevação das quais a espécie depende.

Por que proteger uma pradaria inteira

A proteção de um ninho manchado pode impedir que a máquina passe por cima dele. No entanto, a Estação Ornitológica Suíça destaca os limites desta solução quando os prados perdem suas flores e insetos em uma base duradoura. Trabalho no Vale de Conches e Engadine inferior combinar números estáveis ou crescentes com grandes, mal fertilizados, não irrigados e em grande parte áreas de colheita tardia. O limiar de, pelo menos, 60 % das zonas de corte tardio diz respeito aos sectores estudados ou visados por estes projectos. Este não é um calendário uniforme para todas as pradarias suíças.

Em vários pântanos em Schwytz Township, BirdLife relata que mais de 18 hectares de terra foram limpos como parte de um trabalho realizado em 2016 com fazendas, serviços cantonais e voluntários. Os parceiros também restauraram a umidade em algumas áreas e concluíram acordos de corte tardio. Este programa precede a votação: o título de 2027 destaca as medidas já experimentadas, sem mostrar sozinho uma recuperação da população nacional.

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