Nepal e Butão querem dar um lugar sustentável às montanhas em negociações climáticas. Sua proposta de COP31 aborda os efeitos do aquecimento, incluindo uma superação de 1,5°C, em glaciares, ecossistemas e populações de altitude. Para o Líbano, a questão não é

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Nepal e Butão querem dar um lugar sustentável às montanhas em negociações climáticas. Sua proposta de COP31 aborda os efeitos do aquecimento, incluindo uma superação de 1,5°C, em glaciares, ecossistemas e populações de altitude. Para o Líbano, as estacas não são para geleiras do Himalaia: incluem neve sazonal e disponibilidade de água.

Uma proposta, ainda não aprovada

Transmitido ao secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima no final de Outubro, o texto de ambos os países apela a um diálogo político regular e a um programa de trabalho sobre as montanhas. Associa conhecimentos científicos, necessidades de adaptação e financiamento. Este depósito não é decisão colectiva nem afectação de fundos.

A Presidência da COP31 iniciou consultas sobre esta questão após a aprovação das ordens do dia de 9 de Novembro. Num projecto de decisão sobre a cobertura, datado de 16 de Novembro às 12H40, uma passagem propõe um programa dedicado às montanhas e geleiras, bem como um diálogo de alto nível na COP32. No entanto, o documento menciona expressamente projetos não editados e ainda contém elementos a serem concluídos. Nos documentos consultados na manhã de 19 de Novembro, este mecanismo não é apresentado como decisão adoptada.

No Líbano, a neve é uma reserva sazonal

Uma pesquisa de 2021 sobre o Monte Líbano e Anti-Líbano reconstruiu a cobertura de neve para 2010-2017, combinando modelos atmosféricos com observações de satélite. Destaca sua alta variabilidade de ano para ano. Nesta reconstituição, o armazenamento máximo de água em forma de neve situa-se principalmente entre 2.200 e 2.500 metros.

A sensibilidade ao aquecimento deve-se, em particular, à proximidade das temperaturas de cobertura da neve com o limiar de zero graus. Esta reserva acumula-se no inverno e depois liberta água durante o derretimento. Uma alteração na sua duração ou volume pode, portanto, alterar o calendário de disponibilidade de água para além da única área branca visível nos picos. No entanto, o estudo não descreve uma medida de neve de novembro de 2026.

Bacias que nem todas reagem da mesma forma

A ligação entre montanha e abastecimento não se limita a uma única fórmula. Um estudo de 2020 da fonte cársima de Qashqush, ao norte de Beirute, baseia-se em mais de três anos de monitoramento contínuo. Nos cenários testados, este sistema parece ser mais sensível a uma diminuição da chuva do que apenas ao aquecimento, devido à influência limitada da neve em seu fluxo.

Os dois resultados não se contradizem: um diz respeito à dinâmica da cobertura de neve das cadeias de montanha, o outro ao funcionamento de um aquífero particular. Rochas, reservas subterrâneas e vias de infiltração alteram a resposta local. Traduzindo diretamente para o Líbano conclusões sobre as geleiras Himalaias mascararia essas diferenças.

O caso defendido pelo Nepal e pelo Butão abre assim uma questão concreta para os países mediterrânicos: como poderão eles melhor observar as suas montanhas e traduzir estes dados em políticas de água? A transição desta questão para um acordo internacional ainda depende do texto finalmente adoptado. Nesta fase, nenhum novo financiamento libanês deriva dos documentos analisados.

Paisagem nevada com cedros, arquivo de fotos Libnanews. Data de disparo não estabelecida; não uma condição de neve de novembro de 2026.

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