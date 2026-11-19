DJ Snake retornou para Chambord em 25 de junho de 2027 após o cancelamento de 2026. As vendas começam em 19 de novembro, antes da venda geral na sexta-feira. Duas categorias são anunciadas, a 73 e 95 euros. Os circuitos oficiais distinguem antigos compradores e outros espectadores para esta nova data em França.

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As pré-vendas para DJ Snake em Chambord Live começam na quinta-feira, 19 de novembro, antes da venda geral na sexta-feira, 20 de novembro. O produtor francês foi anunciado no Castelo de Chambord na sexta-feira, 25 de junho de 2027. O organizador apresenta esta noite como seu único concerto em França em 2027.

O calendário distingue vários acessos à bilheteria. Ticketmaster abre sua pré-venda quinta-feira ao meio-dia, horário de Paris. A venda geral está marcada para sexta-feira às 10 horas em Paris, em Chambord Live e redes autorizadas. Do Líbano, estas horas correspondem às 13 horas de quinta-feira e às 11 horas de sexta-feira.

DJ Snake em Chambord: duas tarifas anunciadas

O Domaine National de Chambord anuncia um preço de 73 euros em poço e 95 euros em poço Or. Estas são as categorias apresentadas para o concerto, não um pacote incluindo transporte ou alojamento. Este anúncio não garante qualquer disponibilidade de lugares.

Outra pré-venda dizia respeito aos antigos compradores: Fnac Spectacles tinha reservado o slot das 10h às 12h na quinta-feira para aqueles que compraram um lugar para o concerto de 2026. Este acordo específico não deve ser confundido com a venda geral do dia seguinte. O distribuidor evoca uma tarifa de privilégio para estes compradores, sem estabelecer uma transferência gratuita ou automática dos bilhetes antigos.

Um retorno após a nomeação 2026 cancelada

A chegada do DJ Snake foi cancelada em 2026 devido ao calor. Oficialmente anunciado em 17 de novembro, sua nova data abre as duas noites de Chambord Live 2027: DJ Snake em 25 de junho, e Angèle em 26 de junho. Ambos os artistas aparecem em dias separados de programação.

O concerto será realizado no Domaine de Chambord em Loir-et-Cher, na região Centro-Val de Loire. A programação de tickets está agora definida, mas a programação para a noite é diferente para cada página. O tempo de acesso ao site, o das primeiras partes e o da passagem do DJ Snake não são, portanto, intercambiáveis.

Circuitos de reserva identificados

Para venda geral, Chambord Live inclui seu próprio site, AZ Prod, Live Nation, Fnac e Ticketmaster entre as tomadas autorizadas. O festival adverte explicitamente contra as plataformas de revenda que não permite que os seus bilhetes sejam comercializados.

Pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência têm um contato específico com o AZ Prod para reservas: 02 47 31 15 33. As condições de acesso e disponibilidade de locais adequados devem ser verificadas para a edição 2027, independentemente das informações ainda exibidas em edições anteriores.

Ilustração: Château de Chambord, 4 de janeiro de 2020. Erandi Chavez, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Arquivo fotográfico, não relacionado com uma representação do concerto anunciado. Composição Libnanews sob a mesma licença.

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