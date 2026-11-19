Para 403 centros de dados americanos, um estudo estimou o consumo de eletricidade em aproximadamente 82 horas terawatts entre maio de 2024 e abril de 2025. As emissões atribuídas atingem 25,7 milhões de toneladas de CO2 no cenário central. O âmbito, o método e as revisões dos cálculos exigem várias precauções.

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Quanta electricidade é consumida pelos maiores centros de dados dos EUA e que emissões lhes são atribuídas? Um estudo publicado em 16 de novembro de 2026 fornece uma estimativa detalhada para 403 instalações. Seu cenário central é de cerca de 82 horas de terawatt ao longo de 12 meses, ou 1,8 por cento do consumo de eletricidade dos EUA, e 25,7 milhões de toneladas de CO2. Estes números descrevem um perímetro preciso entre maio de 2024 e abril de 2025, e não o balanço global da inteligência artificial em 2026.

Centros de dados: uma amostra, vários cenários

A equipe de Harvard identificou instalações usando informações específicas do site e imagens de satélite. Estimou então sua atividade elétrica. O resultado não provém de uma recolha exaustiva dos contadores em cada centro: depende de cenários de carga, ou seja, de pressupostos sobre o seu nível de funcionamento.

Esta distinção explica o alcance publicado. Com base em pressupostos, o consumo de 403 plantas varia de 68 a 99 terawatts horas. O cenário central é um ponto de referência entre estes pressupostos, não uma medida exacta aplicável a cada edifício. Uma potência instalada, que descreve uma capacidade, deve também ser distinguida da energia efectivamente utilizada durante um período.

O local conta tanto quanto o volume consumido

As emissões são calculadas atribuindo a mistura de electricidade da sua região às instalações. Este método utiliza médias anuais. Não segue, hora a hora, a origem física da corrente que chega a cada servidor.

O lançamento científico detalha essa mistura: cerca de 54% da eletricidade alocada vem de combustíveis fósseis, 21% de nucleares e 25% de renováveis. Virginia concentra 142 centros de amostra, à frente de Oregon com 56 e Ohio com 38. Com cerca de 21 horas de terawatt, só ele representa quase um quarto do consumo estimado.

A um volume de cálculo comparável, a localização e o sistema eléctrico circundante podem, por conseguinte, alterar o balanço atribuído. Mas esta contabilidade não deduz automaticamente qual das instalações adicionais teria funcionado, ou fechado, na ausência de um centro. Uma atribuição média e uma medida dos efeitos de uma decisão de liquidação não respondem à mesma questão.

Valores revistos, nem todas as versões combinadas

O depósito público dos pesquisadores explica uma precisão metodológica essencial: o cálculo principal utiliza toda a produção de eletricidade em seu denominador, incluindo nuclear e renovável. O cálculo limitado à produção de combustão é mantido como diagnóstico, não como base para os principais resultados.

Nesta versão, a intensidade média ponderada de carbono dos centros estudados atinge cerca de 314 gramas de CO2 por quilowatt hora, em comparação com uma referência nacional de cerca de 348 gramas. Por conseguinte, os valores mais elevados numa pré-publicação de Junho não devem ser misturados com os resultados finais de Novembro.

Os ficheiros públicos dão um cenário central de 81,8 horas de terawatt e 25,7 milhões de toneladas de CO2. São utilizados para verificar os totais regionais e os pressupostos de cálculo. Por outro lado, os endereços pormenorizados, os dados de contacto e as características comerciais das instalações continuam sujeitos a restrições de difusão. A disponibilidade do código não significa que todos os dados originais sejam públicos.

O que o estudo não permite atribuir à IA

Estas infra-estruturas têm usos múltiplos: serviços de computação remota, armazenamento e cálculo, incluindo inteligência artificial. Harvard observa que os dados disponíveis não separam o consumo do consumo de usos generalistas do de atividades especializadas em IA. A atribuição das 82 horas de terawatt aos robôs conversacionais seria, portanto, incorreta.

A amostra também não abrange todas as instalações dos EUA. E o período terminou em abril de 2025. Os pesquisadores estimam que a expansão desde então provavelmente aumentou as necessidades, mas seu estudo não fornece um total medido para novembro de 2026.

Finalmente, o trabalho não quantifica diretamente os efeitos à saúde. Fornece uma base para examinar as relações entre os sítios informáticos, as redes eléctricas e as emissões, não uma contagem de doenças atribuíveis aos centros. Para julgar um projeto concreto, permanece necessário conhecer sua atividade, fornecimento e efeitos locais, em vez de aplicar mecanicamente a média nacional desta amostra.

Fotografia de ilustração: código de computador em uma tela, 5 de maio de 2016. Markus Spiske / Pexels. Não representa nenhum dos centros estudados.

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