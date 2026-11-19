O Tribunal Internacional de Justiça decidiu que Mianmar havia cometido genocídio contra os Rohingya. O acórdão de Haia diz respeito à responsabilidade do Estado, não a uma condenação criminal individual. Conclui um importante passo no processo iniciado pela Gâmbia em 2019 para a violência de 2017.

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O Tribunal Internacional de Justiça decidiu, quinta-feira, 19 de novembro de 2026, em Haia, que Mianmar havia cometido genocídio contra os Rohingya. O julgamento trata da responsabilidade do Estado na violência de 2017. Intervém sete anos após a Gâmbia remeter a questão ao Tribunal.

Ao ler o acórdão, o presidente do Tribunal, Yuji Iwasawa, considerou que havia uma intenção de destruir uma parte substancial dessa população. Isto faz uma distinção entre um simples reconhecimento da violência em massa e um elemento intencional do genocídio.

Genocídio do Rohingya: o que o Tribunal de Justiça considerou

Os achados apresentados na audiência incluíram assassinatos de civis, violência sexual em larga escala e ataques contra fugitivos. Abrangem operações conduzidas pelas forças de segurança birmanesas no Estado de Rakhine, a oeste do país.

Myanmar desafiou a acusação de genocídio durante todo o processo. Seus representantes apresentaram operações militares como resposta a ataques insurgentes. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça teve de examinar não só os actos cometidos, mas também o objectivo prosseguido por esses actos.

A distinção é fundamental para a Convenção de 1948. O artigo II exige a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. A extensão da violência por si só não é suficiente para estabelecer essa qualificação legal.

A Convenção abrange várias categorias de actos. Inclui assassinato, ferimentos físicos ou mentais graves e sujeição deliberada a condições de vida destrutivas. Ela também mencionou medidas para prevenir nascimentos e a transferência forçada de crianças. Estes actos devem ser acompanhados da intenção específica definida pelo Tratado.

A Gâmbia deu início ao procedimento em 2019

A Gâmbia apresentou o seu pedido em 11 de novembro de 2019. Invocou as obrigações de Mianmar decorrentes da Convenção de Genocídio. O caso não constituiu uma queixa criminal apresentada diretamente pelas vítimas: trouxe dois Estados perante as Nações Unidas.

Em 23 de janeiro de 2020, o ICJ ordenou medidas provisórias. Mianmar deverá impedir actos abrangidos pela Convenção, conservar provas e apresentar relatórios sobre as medidas tomadas. Esta ordem ainda não foi uma decisão sobre os méritos da acusação.

Em 2022, o Tribunal rejeitou as acusações preliminares birmanesas. Em particular, reconheceu o direito da Gâmbia de iniciar processos em nome do interesse comum dos Estados partes na prevenção e punição do genocídio. As audiências sobre os méritos foram então realizadas de 12 a 29 de janeiro de 2026, antes das deliberações.

Responsabilidade de um Estado, não uma sanção individual

O ICJ resolve litígios jurídicos entre Estados. Por conseguinte, o seu julgamento não impõe uma pena de prisão a um funcionário militar ou político. Este processo deve distinguir-se dos do Tribunal Penal Internacional, que tratou da responsabilidade penal dos indivíduos.

O Estatuto do ICJ afirma que seus julgamentos são definitivos e sem recurso. A sua força vinculativa diz respeito às partes e ao caso decidido. Por conseguinte, uma decisão no caso da Gâmbia não é, por si só, uma decisão noutros conflitos ou Estados.

A constatação de genocídio aqui representa o novo fato estabelecido no final da leitura. As obrigações pormenorizadas que acompanham o acórdão, bem como as disposições relativas às reparações, deverão ser examinadas na íntegra. Não podem ser deduzidos dos únicos pedidos apresentados pela Gâmbia ao Tribunal de Justiça.

Foto: Palácio da Paz em Haia, 7 de julho de 2013. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Redimensionado foto inteira; composição Libnanews sob a mesma licença. Este arquivo não representa a audiência de 19 de novembro de 2026.

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