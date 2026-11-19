O CERT-UE recomenda que as instalações NGINX afectadas pelo seu alerta de 18 de Novembro sejam prontamente corrigidas. A pessoa responsável deve verificar o produto utilizado, a sua sucursal e as medidas correctivas previstas. Uma actualização será seguida de controlos operacionais, sem confundir anomalias técnicas com provas de compromisso do serviço em causa.

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O parecer publicado em 18 de Novembro pelo CERT-UE convida os gestores de serviços a utilizarem o NGINX para actualizar as instalações em causa. Estão disponíveis versões corrigidas. Para as empresas e os seus fornecedores, a prioridade é verificar o produto efectivamente utilizado, a sua indústria de manutenção e ter em conta as medidas correctivas.

O alerta não diz respeito a uma aplicação para instalar no telefone dos utilizadores da Internet. Destina-se a equipes que administram serviços web, bem como empresas de hospedagem e provedores que os operam para seus clientes. Por conseguinte, uma empresa que utiliza acomodações geridas deve perguntar ao seu prestador se o seu serviço está em causa e que actualização foi aplicada.

CERT-UE publicou o seu parecer 2026-022 em 18 de Novembro de 2026. Trata de cinco vulnerabilidades e recomenda uma pronta correção, com prioridade dada aos serviços baseados na Internet. A partir da data deste anúncio, a organização não relatou exploração observada na natureza. Esta constatação datada não constitui uma garantia para a continuação e não justifica esperar por um incidente antes de corrigir.

NGINX Open Source: dois marcos oficiais

A lista oficial de alertas de segurança NGINX indica as versões 1.33.7 e 1.31.9 como não vulneráveis para as cinco falhas nos ramos estável e mainline respectivamente. As versões posteriores correspondentes também beneficiam dessas correções. A versão estável 1.30.6 não é, portanto, o parâmetro de referência para este alerta.

Os intervalos de versões afetadas variam de acordo com a falha. Seria enganoso resumi-los numa única data de partida aplicável a todas as instalações. A verificação deve abranger a versão e o pacote efectivamente utilizados, com o aviso de segurança do fornecedor que os distribui.

Esta distinção conta quando uma máquina ou distribuição em si fornece manutenção. O gerente do site deve obter a confirmação do patch para o pacote fornecido, em vez de deduzir sua segurança de um número exibido fora de contexto. O objetivo não é mudar o branch aleatoriamente, mas juntar uma versão corrigida e suportada no caminho de manutenção escolhido.

NGINX Plus: não confunda números

A documentação oficial anuncia duas novas versões do NGINX Plus datadas de 18 de novembro: PLS.37.0.8.1 LTS e PLS.37.3.0.1 CR. O primeiro é o monitoramento de longo prazo; o segundo no canal de versões contínuas. Ambos são apresentados como versões com correções de segurança.

O número NGINX Plus não é diretamente comparável ao número NGINX Open Source. As notas de lançamento distinguem o produto comercial, seu canal e a base de software utilizada. Para decidir sobre uma atualização, as equipes devem seguir a documentação de seu produto e pedir o suporte para correspondência com suas opiniões.

A presença de um contrato de assistência também não prova que uma antiga sucursal ainda esteja a receber correcções. O gráfico do ciclo de vida do fornecedor separa o fim do desenvolvimento, o fim das atualizações de segurança e o fim do suporte técnico. Estes prazos devem ser verificados separadamente, em especial no que se refere às instalações mantidas durante vários anos.

Uma manutenção para confirmar, não só para anunciar

A preparação deve identificar o responsável pela intervenção, a versão pretendida e a possibilidade de inversão. Um backup explorável e validação em um ambiente de teste reduzem o risco de interromper um serviço ao mudar. As dependências da aplicação também devem ser levadas em conta pela equipe operacional.

Após a intervenção, fechar o ticket não é suficiente. Deve-se confirmar que a versão corrigida realmente funciona, então controla as funções essenciais do serviço e monitora sua estabilidade. Um fornecedor deve ser capaz de especificar o que foi atualizado, quando e com que resultado de validação.

Anomalias em jornais podem justificar uma investigação, mas eles não apenas demonstrar um compromisso. Por outro lado, a ausência de erro visível não substitui a atualização. Para um cliente de hospedagem, as peças úteis continuam a ser uma confirmação escrita do escopo processado e o resultado das verificações realizadas após a manutenção.

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Imagem da ilustração: Markus Spiske / Pexels. Código de computador numa tela, não relacionado com as vulnerabilidades descritas. Vestido editorial.

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