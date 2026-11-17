O Ministério da Economia e Comércio informou 21.114 verificações e 1.119 minutos entre 2 e 13 de novembro de 2026. Os geradores elétricos concentram 675 observações na frente dos alimentos. Os serviços também transferiram 983 casos para os tribunais, alguns mais velhos, e receberam 2.276 queixas. Estas transmissões não são convicções. O balanço inclui igualmente 33 suspensões de comercialização e 10 autorizações de retoma após verificação do cumprimento.

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O Ministério da Economia e Comércio anuncia 21.114 inspeções de campo e 1.119 minutos no Líbano, de 2 a 13 de novembro de 2026. Esta avaliação, publicada em 17 de Novembro, diz respeito às actividades da Direcção de Defesa do Consumidor e dos seus serviços regionais. Os geradores elétricos concentram a maioria das violações observadas.

Geradores representam 675 minutos

O Departamento divide as atas em três conjuntos. O sector da electricidade totaliza 675. As infrações relacionadas à segurança alimentar, preço e peso representam 361. Os outros 83 referem-se, nomeadamente, aos preços, medidas e instrumentos de pesagem.

Área Atas Geradores eléctricos 675 Alimentação: segurança, preço e peso 361 Outras infracções 83 Total 1 119

Assim, os geradores representam cerca de 60% das atas, de acordo com o cálculo feito a partir do balanço. O comunicado de imprensa não especifica as deficiências neste domínio. Por conseguinte, não permite que estes resultados sejam divididos entre facturação, contadores ou outras obrigações.

983 comunicações aos tribunais, e não 983 condenações

Durante o mesmo período, os serviços transmitiram 983 minutos às autoridades judiciais competentes. Uma parte diz respeito às observações anteriores a 2 de Novembro. Por conseguinte, este número não corresponde apenas aos novos ficheiros elaborados durante os 12 dias do balanço.

Estas transmissões não são convicções. O Ministério não apresenta uma série de sentenças ou multas. Também anuncia 33 decisões de suspensão da comercialização de produtos e 10 autorizações de retomada, após verificação da sua conformidade. O comunicado de imprensa não menciona os produtos em causa.

2.276 queixas recebidas

O departamento relatou ter recebido 2.276 queixas por meio de seus canais de notificação. Não especifica quantos foram resolvidos ou quantos resultaram em um registro. As queixas recebidas, os controlos efectuados e os processos submetidos ao tribunal continuam a ser três indicadores distintos.

Os consumidores podem comunicar as práticas de uma empresa ou empresa em 1739, o número de protecção do consumidor colocado pelo Departamento. Seu site também oferece acesso a reclamações. O departamento pede que se continue a apresentar relatórios para orientar as inspecções.

Ilustração: barraca de vegetais em Beirute, julho de 2016. Fotografias por arquivos, não ligadas às lojas controladas ou às violações deste balanço. Peter Feghali / Unsplash, via Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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