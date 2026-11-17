Quem financia os meios de comunicação libaneses, e o que pode seu público realmente saber? A questão não se limita ao nome de um jornal ou do accionista de um canal. Abrange igualmente receitas, empréstimos, doações e condições de publicidade associadas a estes recursos. Para entender a relação entre bancos e informação, três coisas devem ser distinguidas: possuir uma mídia, financiar sua atividade e intervir em suas decisões editoriais.
Esta distinção torna-se particularmente importante quando a elaboração abrange os interesses económicos daqueles que contribuem para o seu orçamento. Uma investigação sobre os depósitos, as perdas bancárias ou a repartição do custo da reestruturação exige que os argumentos de cada actor sejam examinados sem depender do seu acordo. A transparência financeira, por si só, não garante esta liberdade. No entanto, permite ao leitor identificar os interesses envolvidos.
Ligações económicas documentadas, não financiamento único
O relatórioSiga o Dinheiro, publicado em julho de 2023 pela The Policy Initiative e pela Samir Kassir Foundation, distingue publicidade bancária, patrocínio de transmissões ou artigos e contribuições de indivíduos do setor bancário. Ele também cita o financiamento da mídia digital por empresários. Sua pesquisa é baseada em oito entrevistas qualitativas e dados publicitários.
O mesmo trabalho estima receitas de publicidade de TV em $9 milhões em 2022, em comparação com cerca de $80 milhões em 2018. Estas estimativas históricas não descrevem receitas para 2026. Mostram o choque econômico que os editores têm enfrentado, sem atribuir automaticamente cada déficit a um financiador bancário.
Outra distinção decisiva neste estudo é que o valor dos espaços publicitários calculados a taxas postadas não é o valor efetivamente coletado. Os descontos negociados impedem a leitura de um calendário pautal como declaração de pagamentos. Quanto às estimativas de financiamento informal, o relatório apresenta-as como baseadas em provas, não como contas auditadas.
Anunciante, emprestador, proprietário: três poderes diferentes
Um anunciante compra visibilidade definida por um contrato. Um credor tem uma dívida e espera um reembolso. Um acionista tem direitos na corporação. Estas posições podem ser combinadas, mas não são intercambiáveis. Confundi-los impede que você entenda o canal através do qual um vício poderia ser exercido.
Tomemos um caso hipotético: uma empresa paga por uma campanha publicitária em uma mídia que o investiga. O pagamento não prova que a investigação está a ser acompanhada. O risco surge se a renovação da campanha se tornar uma condição implícita da cobertura, se a gestão comercial intervir no editorial ou se a mídia não puder suportar a perda desse cliente. São então as práticas, os contratos e a concentração de receitas que devem ser examinadas.
Do mesmo modo, o financiamento pessoal de um proprietário não pode ser tratado, sem documentos contabilísticos, como despesa do seu banco. E o orçamento de uma organização profissional não representa todas as despesas dos seus membros. Uma adição sem distinção entre esses canais pode contar duas vezes um pagamento ou atribuir-lhe o pagador errado.
A propriedade visível não é suficiente
O Monitor de Propriedade da Mídia dedicado ao Líbano em 2024 foi uma limitação importante: saber que os acionistas não permitiam o acesso às fontes de financiamento e rotatividade dos meios de comunicação estudados. Por conseguinte, a sua investigação distinguiu a transparência da propriedade e da transparência financeira. Este achado descreve uma investigação anterior à nova lei da mídia.
Para o público, uma lista de proprietários responde à pergunta « quem é o dono da empresa? ». Não diz qual parte do seu orçamento depende de um cliente, se um adiantamento é reembolsável, ou se a assistência é atribuída a um determinado programa. Uma apresentação útil deve separar as categorias de receitas e explicar ligações económicas significativas, em vez de agrupar todos os recursos sob uma fórmula geral de « apoio ».
O que prevê a Lei de 2026
A Lei n.o 69, promulgada em 27 de agosto de 2026 e publicada em 3 de setembro, prevê registros com a Autoridade Nacional de Mídia. O artigo 16.o exige a publicação integral das informações registadas no seu sítio web e o acesso gratuito ao papel.
O artigo 17.o aplica-se, em especial, aos proprietários, gestores, explorações superiores a 5 % e aos seus beneficiários económicos. A Secção 18 trata de demonstrações financeiras e receitas detalhadas, incluindo publicidade, assinaturas, vendas, empréstimos e doações. Prevê a transmissão anual e, durante as campanhas eleitorais, o regresso dos rendimentos no prazo de uma semana a contar da recepção. O artigo 19.o permite que a Autoridade acompanhe as informações, nomeadamente pelos auditores.
A existência destas disposições não demonstra a sua aplicação efectiva. O parecer publicado em 12 de Novembro pelo Ministério da Informação abre ainda, de 13 de Novembro a 8 de Dezembro, as candidaturas para a selecção de um perito em meios de comunicação social na Autoridade. Configurando o regulador, recebendo as declarações, verificando-as e tornando-as pesquisáveis são passos diferentes.
O ensaio concreto da independência
A transparência torna-se útil quando permite comparar informações comparáveis: a identidade do financiador, a natureza da contribuição, o período envolvido e o peso dos recursos midiáticos. Para um programa patrocinado, o público também deve ser capaz de distinguir a mensagem comercial do trabalho jornalístico e que mantém a decisão sobre temas e convidados.
Essas garantias não devem ser utilizadas para reivindicar a identidade de fontes confidenciais de um jornalista. O financiamento de uma empresa de imprensa e a protecção de quem informa um editor são dois temas distintos. O objectivo é tornar legíveis os interesses económicos, não conferir a um financiador ou a uma autoridade um direito de controlo sobre cada inquérito.
Para os meios de comunicação libaneses, portanto, o desafio é menos proclamar independência absoluta do que torná-los verificáveis: separação de funções empresariais e editoriais, tratamento explícito de conflitos de interesse e transparência de recursos. É nestes mecanismos que se pode construir uma confiança duradoura, para além das suspeitas e declarações de princípio.
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