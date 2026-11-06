Clima: Outubro 2026 bate recorde mundial

Outubro 2026 estabelece um recorde mundial de calor para este mês do ano, com uma temperatura média de 1,75 °C acima do período pré-industrial. O serviço climático europeu estima que 2026 ultrapassará igualmente 1,5°C ao longo do ano. O balanço continua por completar com Novembro e Dezembro. O fortalecimento de El Niño contribui para o calor do oceano. No entanto, uma superação anual deve ser distinguida do objectivo a longo prazo do Acordo de Paris, medido ao longo de várias décadas.

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Outubro 2026 estabelece um novo recorde mundial de calor para este mês do ano. A temperatura média do ar é de 15,35 °C, de acordo com a última avaliação climática europeia. Excede o nível estimado do período pré-industrial em 1,75 °C. Este saldo reforça a probabilidade de que o total de 2026 passe também o limiar anual de 1,5 °C.

Os dados do balanço de outubro colocaram este mês acima do registro anterior, estabelecido em 2023. A diferença é de 0,90 °C em relação à média de outubro para o período 1991-2020. Agosto, Setembro e Outubro agora constituem três meses consecutivos além de 1,5 °C em comparação com 1850-1900.

Um recorde mundial no calor, um ano ainda inacabado

O modelo estatístico do serviço climático europeu estima a probabilidade de uma superação anual de 1,5°C em mais de 99%. Dá cerca de 80% de chance para 2026 para se tornar o segundo ano mais quente medido. Os restantes 20% são para um ano igual ou superior a 2024.

Esta projeção utiliza os dados disponíveis até outubro. Permanece separado do balanço final, que incluirá Novembro e Dezembro.

O limiar de Paris é medido ao longo do tempo

Uma superação mensal ou anual de 1,5°C por si só não corresponde à passagem sustentável do objetivo do Acordo de Paris. Isto diz respeito à evolução da temperatura média mundial ao longo de várias décadas. A diferença se deve ao período de mensuração utilizado para avaliar esse comprometimento.

A temperatura de um mês ou ano também varia com fenômenos naturais. El Niño e La Niña, bem como erupções vulcânicas, podem aumentar ou mitigar temporariamente os valores observados. Estas variações sobrepõem-se à tendência subjacente das actividades humanas.

O Acordo de Paris prevê que o aquecimento seja bem inferior a 2°C e que os esforços continuados para o limitar a 1,5°C. A leitura dos inquéritos anuais deve, portanto, manter dois parâmetros de referência: o seu nível imediato e o seu lugar numa evolução mais longa.

El Niño fortalece o calor do oceano

As previsões meteorológicas internacionais divulgadas em 8 de outubro anunciaram um fortalecimento de El Niño. Eles cobriram temperaturas excepcionalmente altas no Pacífico tropical central e oriental durante o trimestre de outubro-dezembro. Isso afeta os regimes de chuva e temperatura, com consequências para ecossistemas e atividades econômicas.

A revisão mensal europeia confirma o calor oceânico excepcional. Fora das regiões polares, a temperatura média da superfície do mar é de 20,95 °C, recorde para Outubro. A Europa tem também o seu segundo mês mais quente de Outubro na série europeia de inquéritos.

Os inquéritos de Novembro e Dezembro clarificarão agora a classificação final de 2026 e a extensão da sua lacuna no período pré-industrial.

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