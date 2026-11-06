Um carro chinês pode se tornar uma ferramenta de espionagem? Alertas BYD revivem um debate que vai além das marcas. Este arquivo examina dados coletados, acesso remoto, incidentes noruegueses e obrigações legais chinesas. Ele distingue capacidades técnicas de operações de inteligência estabelecidas, compara as garantias dos fabricantes com os controles europeus e americanos, e recorda casos envolvendo General Motors, Volkswagen e Kia. A questão central continua a ser o acesso real às informações e funções dos veículos.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Carro chinês, super espião? A questão está em primeiro lugar na sequência de uma abordagem da Euro MP à BYD em 4 de Novembro. Câmeras, geolocalização e software realmente coletar informações sensíveis. Mas uma capacidade técnica, uma falha e uma operação de inteligência não são as mesmas. Casos noruegueses, textos chineses e decisões ocidentais representam um risco grave, sem estabelecer que qualquer carro chinês está transmitindo suas observações para Pequim.

O carro conectado mudou a natureza do debate do carro. A preços, autonomia e segurança rodoviária acrescentam agora uma pergunta: quem pode ver o que regista? Esta pergunta diz respeito aos condutores. Envolve também exércitos, administrações e operadores de infra-estruturas críticas.

A China ocupa um lugar especial nesta discussão. Seus fabricantes estão expandindo suas vendas internacionais, enquanto sua legislação requer cooperação com serviços de inteligência. As autoridades ocidentais receiam que o acesso industrial ou comercial se torne um instrumento de vigilância. Para medir essa ameaça, porém, é necessário examinar veículos, software e acesso real, em vez de deduzir uma operação de espionagem de um logotipo.

Carro chinês: um alerta político, não um veredicto

Em 4 de novembro de 2026, 14 deputados pediram à Comissão Europeia que avaliasse a potencial ameaça que os automóveis BYD representam. De acordo com uma agência de notícias, eles querem uma revisão pela Agência Europeia de Segurança Cibernética e considerar restrições aos contratos públicos. O deputado francês François Kalfon toma esta iniciativa.

Isto segue a proibição do acesso da BYD na base aérea dos EUA em Kadena, Japão, no final de outubro. Oficiais militares dos EUA afirmam um risco de segurança que consideram inaceitável. Os elementos técnicos pormenorizados que justificam esta avaliação não foram tornados públicos nos documentos examinados para o presente artigo.

Uma base militar pode aplicar precauções antes de um incidente ser demonstrado. Por conseguinte, esta decisão não constitui uma declaração judicial de espionagem nem uma proibição geral dos veículos chineses na Europa. Do mesmo modo, pedir uma avaliação em Bruxelas não significa que já tenha concluído.

A BYD desafia o risco de acesso da China aos dados dos seus clientes europeus. O fabricante alega que a sua filial europeia não as coloca à disposição das suas entidades ou de terceiros chineses. Essa posição deve ser incluída no debate, juntamente com os pedidos de controlo.

Que sensores podem realmente dizer

Um automóvel moderno produz várias famílias de dados. Computadores medem velocidade, frenagem, carga da bateria ou defeitos técnicos. O sistema de navegação processa uma posição. As câmeras observam a estrada e, em alguns modelos, a atenção do motorista. Um assistente de voz lida com comandos. Um telefone associado pode trazer contatos e destinos.

Nem todos estes equipamentos existem em cada veículo. Seu funcionamento depende do modelo, mercado, opções e versão de software. Um lidor mede distâncias; sua presença não mostra o envio de um mapa para um servidor. Uma câmera de ajuda de estacionamento pode processar uma imagem na memória, em seguida, apagar, sem fazer um arquivo de vídeo.

No entanto, a localização é particularmente reveladora. Uma sucessão de viagens pode revelar uma casa, um local de trabalho e hábitos. Cruzado com horários, ele pode informar sobre a atividade de um site. A sensibilidade vem tanto da repetição e reconciliação da informação como de uma imagem espetacular.

Um exemplo concreto de telemetria pode ser encontrado no aviso da Lei Europeia de Dados da BYD. Inclui velocidade, quilometragem, pressão do pneu e condição da bateria. Algumas categorias podem ser coletadas e enviadas para servidores a cada trinta ou sessenta segundos, dependendo da função e configuração.

O mesmo documento descreve registros de atualização e diagnósticos. Ele anuncia o armazenamento no Google Cloud em um data center em Paris. Estas indicações documentam os fluxos industriais. Só eles não demonstram captura clandestina ou transferência para a China.

Colecção, Fuga, Pirataria e Inteligência: Quatro Situações

A coleção comercial é o primeiro nível. Um fabricante opera dados para um serviço, diagnóstico ou melhoria de um produto. Deve ser capaz de explicar a sua utilidade, prazo de validade e destinatários. A coleta excessiva pode prejudicar a privacidade sem fazer parte de uma operação estatal.

Uma fuga é outro problema. Arquivos normalmente reservados tornam-se acessíveis por engano ou devido à proteção insuficiente. A pirataria implica acesso não autorizado a uma conta, servidor ou sistema incorporado. O fabricante pode ser a vítima, em vez do organizador.

A espionagem ainda requer uma demonstração diferente: quem obteve que informação, por que meios e para qual destinatário? A presença de sensores não responde a estas perguntas. As provas podem basear-se em transmissões observadas, acesso documentado ou investigação dos factos. Nenhum destes elementos pode ser substituído pela única nacionalidade de uma empresa.

Na Noruega, imagens gravadas e risco de paragem

Os episódios noruegueses ilustram essas diferenças. Em setembro de 2026, veículos alugados para exercício militar Hovedstad gravou imagens. Os militares descobriram estas gravações. O Ministro da Defesa norueguês confirmou o episódio numa resposta parlamentar de 16 de Outubro e indicou que os dados tinham sido apagados.

Segundo a imprensa norueguesa, pelo menos dois dos veículos eram Deepal, uma marca do grupo Changan. Este episódio não deve, portanto, ser atribuído ao BYD. As informações públicas devem estabelecer uma matrícula em veículos. Não demonstram que as imagens foram transmitidas aos serviços chineses. Consolidar as duas declarações transformaria um incidente de segurança numa missão não estabelecida.

Outro caso diz respeito aos autocarros. Em 28 de outubro de 2025, o operador de transporte Ruter apresentou testes sobre um novo Yutong chinês e uma antiga VDL holandesa. No Yutong, o acesso digital a atualizações e diagnósticos incluiu gerenciamento de bateria e energia.

Ruter concluiu que o veículo poderia, em teoria, ser parado ou tornado inutilizável por este acesso. O operador não anunciou que descobriu um ataque chinês ou publicou a demonstração de uma parada maliciosa em circulação. Seus testes também indicaram que as câmeras não estavam conectadas à Internet e não transmitiam imagens ou vídeos.

Esses resultados não podem ser estendidos a todos os carros chineses ou mesmo a todas as versões de um ônibus. Em Maio de 2026, o Governo britânico indicou que as actualizações dos Yutongs em causa no Reino Unido deveriam ser efectuadas num seminário. Por conseguinte, o mercado de destino e a configuração técnica alteram a avaliação dos riscos.

Por que as atualizações remotas se preocupam

Atualizações remotas podem corrigir uma vulnerabilidade sem lembrar todos os carros na garagem. Podem melhorar a segurança. Mas eles também criam uma cadeia de confiança: o veículo deve reconhecer o software autorizado, verificar sua integridade e impedir que um ator não autorizado assuma o controle dele.

O perigo depende das funções acessíveis. A alteração da interface multimédia não é equivalente a actuar na travagem. Uma aplicação para abrir as portas não permite necessariamente o acesso a calculadoras de condução. A partição entre estes sistemas, os direitos dos técnicos e a protecção dos servidores são mais importantes do que a existência de uma ligação à Internet.

O controlo do fabricante deve também ser distinto do seu desvio. Pré-condicionamento de uma bateria ou iniciar um diagnóstico é uma função normal. Usar sem permissão, ou distribuir software comprometido para uma frota, é outro cenário. A possibilidade deve ser testada e documentada antes de ser apresentada como uma capacidade adquirida.

O quadro da China tem uma preocupação específica

A Lei de Inteligência Nacional de 2017 da China explica algumas das preocupações ocidentais. O artigo 7.o exige que as organizações e os cidadãos apoiem, apoiem e cooperem com informações em condições jurídicas. O artigo 14.o permite que os serviços solicitem a assistência necessária às organizações e às pessoas em causa.

A segurança cibernética chinesa A Lei também presta assistência técnica às autoridades nacionais de segurança e investigação criminal. Esta disposição está agora incluída no artigo 30.o na versão que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2026. As referências ao antigo artigo 28 devem, portanto, ser vistas em seu contexto.

Estas obrigações contribuem para o risco de coerção do Estado. Não provam que um pedido tenha dirigido um fabricante específico ou que uma filial europeia tenha acesso a esse pedido. A análise deve examinar a governança do grupo, o pessoal autorizado, os fornecedores e os recursos disponíveis.

A China impõe igualmente as suas próprias restrições ao tratamento de dados sobre veículos automóveis no seu território. As disposições que entraram em vigor em outubro de 2021 regulam dados pessoais e dados importantes. Incentivam o tratamento no veículo e submetem determinadas transferências para fora do país a uma avaliação da segurança. Este sistema não ordena o repatriamento de todos os dados do carro exportados.

Os padrões chineses de cibersegurança automotiva e atualizações também começaram a se aplicar em 1o de janeiro de 2026. Por conseguinte, Pequim considera os dados rodoviários uma questão de segurança e soberania. A presença dessas proteções não elimina dúvidas sobre os poderes de acesso do Estado.

As garantias devem ser verificáveis

BYD afirma que as imagens de suas câmeras internas e externas são processadas localmente. Sua apresentação europeia afirma que a câmera panorâmica não armazena imagens capturadas. Menciona também um cache físico para uma câmera de vigilância do motorista, referindo-se às características de cada modelo.

Estas declarações são úteis, mas não substituem uma auditoria independente. O que realmente sai do veículo, quais contas podem ver a informação, e quais operações permanecem possíveis após uma atualização. O controle sobre uma versão de software não garante automaticamente as seguintes versões.

A localização europeia de um servidor é uma informação importante, não uma resposta completa. O acesso remoto de outro país permanece tecnicamente separado da localização dos registos. Por outro lado, pertencer a um grupo chinês não demonstra a existência de tal acesso. Esses pressupostos podem ser separados por registros de atividade e verificações de empoderamento.

Washington visa software e cadeia industrial

Os Estados Unidos optaram por uma abordagem preventiva. A regra federal finalizada em janeiro de 2025 aplica-se a certas conectividades automatizadas ou software de condução, bem como equipamentos de comunicação. Trata-se de ligações com pessoas sob a propriedade, controlo, jurisdição ou direcção da China ou da Rússia.

As principais proibições de software se aplicam a partir da safra 2027. Os equipamentos de conectividade aplicam-se à vindima 2030, ou seja, 1 de janeiro de 2029, aos equipamentos de colheita não associados. A vindima de um veículo nem sempre é confundida com o seu ano civil de comercialização.

O texto contém também restrições à venda de veículos ligados pelos próprios fabricantes ligados a estes dois países. Seu perímetro inicial cobre veículos com menos de 10 001 libras, ou cerca de 4,5 toneladas. Não constitui uma proibição indistinta de qualquer moeda chinesa em qualquer automóvel.

Esta política trata a dependência como um risco de segurança nacional antes de um compromisso demonstrado. Não deve ser apresentada como conclusão de um inquérito que estabeleça que cada veículo visado espiona o seu proprietário.

A Europa tem regras, mas tem de controlar o acesso

O GDPR aplica-se ao tratamento de dados pessoais dentro do seu âmbito, independentemente da nacionalidade do fabricante. Requer uma finalidade definida, uma base jurídica, uma recolha limitada e uma segurança adequada. As transferências para países terceiros devem respeitar as garantias previstas no regulamento.

As autoridades europeias estabeleceram orientações para os veículos ligados já em 2021. Em França, a CNIL publicou uma recomendação atualizada sobre os dados de localização em 30 de junho de 2026. Em particular, recorda a exigência de consentimento para a sua utilização, excepto se necessário para um serviço especificamente solicitado, nos termos das regras de privacidade electrónica.

A pergunta fica complicada quando um carro muda de motorista. Um veículo alugado ou familiar pode registar a viagem de várias pessoas. As informações, os perfis de utilizadores e o exercício dos direitos devem ter em conta este facto. O consentimento do proprietário não resolve todas as situações.

Outro aspecto diz respeito à certificação. As regulamentações internacionais R155 e R156 regulam o gerenciamento de segurança cibernética e atualizações de software, respectivamente. A União Europeia incorporou-as nas suas exigências para as categorias em causa. Organizam a gestão dos riscos durante a vida útil do veículo; não certificam a impossibilidade absoluta de uma intrusão.

A Europa também não ignorou a dependência industrial. Em 13 de fevereiro de 2026, os Estados-Membros, a Comissão e a ENISA apresentaram uma avaliação de risco dos veículos conectados e automatizados. Acompanha uma caixa de ferramentas não vinculante sobre a segurança das cadeias de suprimentos digitais. Este trabalho é distinto do recente pedido de avaliação do BYD.

As autoridades dispõem também de procedimentos de controlo do mercado automóvel. Em caso de risco ou incumprimento, podem impor correcções, restrições ou advertências. Sua eficácia depende da capacidade de controlar os sistemas e, em seguida, acompanhar seus desenvolvimentos de software.

A protecção de dados, a segurança informática e a defesa nacional respondem assim a diferentes questões. Um veículo pode cumprir um procedimento de homologação e permanecer excluído de um local sensível. Uma proibição local não demonstra, por sua vez, uma violação do RGPD.

GM, Volkswagen e Kia: o risco excede a China

Casos envolvendo outros grupos impedem que o problema seja reduzido a uma origem nacional. Em 30 de outubro de 2026, o procurador-geral da Carolina do Norte anunciou um acordo de $220 milhões com a General Motors. Ele resolve os encargos de coleta e revenda não autorizada de dados de condução e localização via OnStar Smart Driver.

Em especial, as autoridades norte-americanas acusaram a GM de registos e transmissões insuficientemente transparentes aos intermediários. Os dados poderiam então ser utilizados pelas seguradoras. O acordo exige o consentimento explícito e medidas de protecção. Isto é um acordo de acusações, não um caso de espionagem chinês.

A Comissão Federal de Comércio já tinha concluído uma ordem contra a GM e a OnStar em 14 de janeiro de 2026. Proíbe, durante cinco anos, certas transmissões de dados de localização e comportamento às agências de informação do consumidor. Outras obrigações de transparência e de controlo abrangem 20 anos.

Em dezembro de 2024, pesquisadores também apresentaram a exposição de dados para aproximadamente 800.000 veículos elétricos Volkswagen. As informações de viagem e de contato do proprietário foram acessíveis sem proteção adequada. O fracasso envolveu Cariad, sua subsidiária de software. O grupo indicou que havia corrigido o problema e não havia encontrado abuso por terceiros.

No mesmo ano, pesquisadores documentaram uma vulnerabilidade dos serviços Kia permitindo controles remotos em veículos compatíveis. Eles relataram a falha e, em seguida, anunciou sua correção antes da publicação de sua demonstração. Seu relatório afirma que nenhuma exploração maliciosa tinha sido encontrada por Kia.

Esses arquivos apresentam três problemas diferentes: o uso comercial contestado de dados, sua exposição acidental e o possível desvio de funções conectadas. Justificam controlos exigentes para todos os fabricantes. Não apagam as questões particulares colocadas pelas leis e as relações de poder entre Estados.

O que um comprador ou gerente de frota pode perguntar

Um comprador pode verificar as funções realmente habilitadas, as permissões do aplicativo e como excluir antes de uma revenda. Ele pode perguntar que dados são armazenados, onde e por quanto tempo. Desabilitar uma função opcional pode reduzir a coleção, mas também remover um serviço útil. As atualizações de segurança não devem ser negligenciadas.

Para uma administração ou operador sensível, a verificação deve ir mais longe. O contrato pode exigir mapeamento de fluxos, auditorias independentes e controle de acesso dos prestadores. Os procedimentos devem incluir mudança de motorista, restituição de aluguel e manipulação incidente.

Os pedidos apresentados pelos deputados em Novembro referem-se precisamente a esta transição da declaração para o controlo. A fase esperada continua a ser uma avaliação documentada do acesso, software e utiliza infra-estrutura quase sensível. Determinará quais as restrições necessárias, para quais veículos e em que situações.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews